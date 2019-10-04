День открытых дверей: ветераны «Нижнекамскнефтехима» побывали на обновленных БОС

Для многих эта поездка стала настоящим подарком ко Дню пожилого человека. До выхода на пенсию они проработали здесь более 30 лет

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках празднования Дня пожилого человека ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим» смогли своими глазами увидеть реконструированные Биологические очистные сооружения. На обзорной экскурсии побывали более 30 человек. Гостям подробно рассказали, как изменились БОС за последние несколько лет, показали этапы очистки и обновленную лабораторию. Все подробности в материале «Реального времени».

Кардинальные изменения

Масштабная реконструкция БОС «Нижнекамскнефтехима» началась в 2016 году. За последние три года здесь была проведена колоссальная работа, направленная на комплексное решение вопросов охраны окружающей среды. Все ветераны, побывавшие сегодня на территории Биологических очистных сооружений, проработали здесь до выхода на пенсию ни один десяток лет.

«Какая красота! Биологические очистные не узнать, — поделилась впечатлениями Людмила Ефимова, едва оказавшись на месте. — Я проработала здесь 36 лет. Спасибо большое руководству «Нижнекамскнефтехима», что мы снова оказались на своих рабочих местах».

Экскурсию по Биологическим очистным сооружениям провел начальник цеха УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехим» Михаил Романов. Он подробно рассказал гостям о всех этапах реконструкции. Сначала ветеранам показали узел механической очистки хозбытовых стоков.

«Здесь было заново построено здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, специальные установки обезвреживания парогазовых смесей. Благодаря герметичному и современному оборудованию все пахнущие выбросы нейтрализуются — рассказал начальник цеха УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов.

Исключена возможность попадания неприятных запахов в воздух

Кардинальные изменения также претерпел узел приема механической очистки промышленных стоков. В этом гости убедились лично. Во время реконструкции здесь появились приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. А герметичные объекты предотвращают возможность попадания неприятных запахов в атмосферу.



Во время экскурсии Михаил Романов показал гостям современные преораторы, которые были построены на месте старых первичных отстойников.

«Снизу в преораторы подается воздух, он проходит через воду, легколетучие газы отдуваются и следуют по трубопроводу на биофильтр», — рассказал Михаил Романов, начальник цеха УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима».

Особые виды бактерий

Самое большое впечатление на ветеранов произвели новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, заселенные особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%. Эта технология по праву считается одной из лучших в Европе.

«Когда мы работали, таких технологий еще не было. Приятно видеть, что предприятие не стоит на месте, развивается, делает большие шаги для улучшения экологической обстановки в городе. Особое внимание заслуживает биофильтр с микроорганизмами», — поделилась впечатлениями Надежда Федорова, проработавшая здесь до пенсии 36 лет.

Посетили ветераны и химическую лабораторию, оснащенную современным оборудованием. Здесь ежедневно идет контроль за качеством входящих бытовых и химзагрязненных стоков, поверхностных и грунтовых вод. Особое внимание в лаборатории уделяют количеству микроорганизмов, стоящих на страже очистки сточных вод.

Гостям также рассказали о том, что помимо реконструкции БОС с марта 2019 года «Нижнекамскнефтехим» ведет строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. Протяженность коллектора будет почти километров.

«Новый коллектор позволит повысить безопасность транспортировки стоков с промплощадки до БОС, а также повысить экологическую безопасность», — рассказал ветеранам производства Михаил Романов, начальник цеха УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима».

Забота о старшем поколении

По окончании экскурсии бывшие сотрудники БОС признались, что эта поездка стала для них настоящим подарком ко Дню пожилого человека. Вообще же, чествование ветеранов для «Нижнекамскнефтехима» — давняя традиция. Буквально накануне в здании Нижнекамского нефтехимического института прошел большой праздничный концерт, на который пришли более 500 ветеранов производства.

Надо отметить, что в этом году совет ветеранов войны и труда «Нижнекамскнефтехима» отметил свое 35-летие. Сегодня в этой организации числятся более 10 тысяч человек. Согласно коллективному договору «Нижнекамскнефтехима», ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам предусмотрены бесплатные путевки в санаторий-профилакторий «Корабельная роща — Нижнекамскнефтехим». Помимо этого, оказывается материальная помощь в юбилейные даты и праздничные дни. Людей преклонного возраста не оставляют без внимания, организовывают встречи на дому.

Партнерский материал

