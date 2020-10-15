Айрат Сафин: «Развитие Нижнекамска невозможно без развития «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Крупнейший российский производитель синтетического каучука и пластика ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало соглашение о сотрудничестве с подшефными образовательными учреждениями. Впрочем, спонсорскую помощь учебным заведениям компания оказывала с момента своего основания, но в этом году произойдет перезагрузка отношений. В рамках сотрудничества главное градообразующее предприятие планирует и дальше оказывать посильную финансовую поддержку, а школы, в свою очередь, — мотивировать молодое поколение на выбор профессии, востребованной в нефтехимическом секторе.

«Если бы мы не развивались, то были бы неконкурентоспособными»

До начала мероприятия директора 15 школ и эколого-биологического центра побывали на строительной площадке нового этиленового комплекса по выпуску 600 тысяч тонн этилена в год, а также производству пропилена, бутадиена, бензола и других нефтехимических продуктов. Окончание строительных работ на новом комплексе запланировано на июнь 2023 года.

До начала мероприятия директора 15 школ и эколого-биологического центра побывали на строительной площадке нового этиленового комплекса по выпуску 600 тысяч тонн этилена в год

Производство будет нуждаться в квалифицированных кадрах. Для пуска и последующей эксплуатации потребуются аппаратчики, машинисты насосных и компрессорных установок. На работу планируется привлекать и молодых специалистов, выпускников средних специальных и высших заведений.

После экскурсии гости отправились в головной офис «Нижнекамскнефтехима», где состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве. Открывая встречу, Айрат Сафин поздравил преподавателей с прошедшим праздником — Днем учителя, пожелал успехов в нелегком труде, после чего перешел к основной теме мероприятия. Он напомнил, что своему рождению Нижнекамск обязан «Нижнекамскнефтехиму». На протяжении 53 лет предприятие развивается вместе с городом. Гендиректор НКНХ привел интересные статистические данные:

— Развитие Нижнекамска невозможно без развития «Нижнекамскнефтехима». Для примера, бюджет города Нижнекамска составляет 1,4 млрд рублей. 900 млн рублей — налоговые отчисления «Нижнекамскнефтехима» в местный бюджет. Можно считать, что 70% бюджета города — наш вклад, — сказал Айрат Сафин.

После экскурсии гости отправились в головной офис «Нижнекамскнефтехима», где состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве

По его словам, во всем мире нефтехимическая промышленность развивается очень высокими темпами. Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо модернизировать и строить новые производства.

— Многие говорят, что пора бы остановиться и не развиваться дальше. Скажу простым языком: в начале 2000 годов НКНХ развивался только в качестве поставщика каучуков, тогда была принята правильная стратегическая программа по развитию пластиков. На сегодняшний день мы выпускаем практически все виды пластиков, являемся крупным производителем в России. Пандемия показала, что в 2000 годах была выбрана правильная стратегия. В мире закрылись порядка 130 шинных заводов, мы не смогли реализовывать весь каучук. До сегодняшнего дня по каучуку мы пока так и не восстановились. Всю ситуацию выправляют пластики. Покрывают убытки, позволяют выплачивать заработную плату. Если бы мы не развивались, то были бы неконкурентоспособными, — подчеркнул генеральный директор НКНХ.

«Чем многообразней продуктовая линейка, тем безопаснее себя чувствует компания»

В настоящее время «Нижнекамскнефтехим» уделяет большое внимание модернизации и строительству новых производств по выпуску различной нефтехимической продукции. По мнению Сафина, чем многообразней продуктовая линейка, тем безопаснее себя чувствует компания на нефтехимическом рынке. С этой же целью нефтехимики стараются увеличивать переработку сырьевых продуктов в конечную востребованную продукцию. Новый олефиновый комплекс «Нижнекамскнефтехима» станет залогом стабильного будущего города и республики.

— Этилен — базовый мономер всей нефтехимии. Развитие нефтехимии начинается именно с завода этилена. Для справки: США производят этилена 27,6 млн тонн в год, Япония — 7,5 млн, Саудовская Аравия — около 6 млн, Германия и Южная Корея по 5,5 млн тонн, Россия — 2,8 млн тонн. Из привозного сырья, из этого этилена, США производят нефтехимической продукции почти 416 млн тонн в год, Япония — 193 млн тонн, Россия — 23 млн тонн. Так что нам есть к чему стремиться, — отметил Айрат Сафин.

По мнению Сафина, чем многообразней продуктовая линейка, тем безопаснее себя чувствует компания на нефтехимическом рынке

Он добавил, что строительство новых производств «Нижнекамскнефтехима» не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Компания не увеличивает промышленную площадку, а строит на той же территории, выбросы в атмосферу не превышают установленные для предприятия лимиты, а напротив, с каждым годом сокращаются. Начиная строить новые установки, нефтехимики ликвидируют морально устаревшие, как, например, сделали это перед подготовкой проекта по производству метанола. Ранее на этой площадке находились производства изопентановой фракции, синтетических смол и лаков, установка переиспарения конденсата. Также без увеличения площади промышленной зоны возводится производство ДССК по выпуску новых экологичных видов шин.

— Сейчас мы реализуем инвестиционные проекты по стратегическому развитию компании. Это важно как для предприятия, так для страны, республики и города, поскольку увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а значит, даст импульс для развития социальной инфраструктуры города и благополучия его жителей. Время выдвигает новые требования и к персоналу. Поэтому серьезное внимание уделяется подготовке кадров. Мы хотим видеть у себя толковых ребят и девчат, сознательно выбравших профессию аппаратчика, лаборанта, киповца или инженера, — обратился к учителям генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Айрат Сафин напомнил, что около года назад вернулся работать в «Нижнекамскнефтехим», подчеркнув, что на этом предприятии средняя заработная плата выше, чем на родственных в Татарстане. А коллективный договор компании признан лучшим в нефтехимическом комплексе России.

Айрат Сафин напомнил, что около года назад вернулся работать в «Нижнекамскнефтехим», подчеркнув, что на этом предприятии средняя заработная плата выше, чем на родственных в Татарстане

— На «Нижнекамскнефтехим» надо смотреть как на предприятие, которое дает стабильную работу, помогает подниматься по карьерной лестнице. Поэтому именно через педагогов мы хотим донести информацию до молодого поколения нижнекамцев и до всех горожан о необходимости, важности и значимости строительства новых производств, — акцентировал Айрат Сафин.

Нефтехимики планируют больше внимания уделять целенаправленной работе с молодежью по выбору востребованной нефтехимической профессии. Для ознакомления с «Нижнекамскнефтехимом» школьники ежегодно становятся участниками экскурсионных программ. Они посещают территорию промышленных зон и производственных объектов, знакомятся с градообразующим предприятием, с основными рабочими профессиями и специальностями. Сейчас в компании прорабатывается вопрос создания в 2021 году «Нефтехим-классов» в школах, «Нефтехим-групп» в колледже и в дальнейшем — групп в вузе. Обучение в школе будет идти с углубленным изучением точных наук.

— Цели у нас общие — чтобы каждый выпускник получил хорошее образование и профессию, стабильное рабочее место со всеми социальными гарантиями, чтобы наше предприятие продолжало свое развитие, увеличивая при этом налоговые отчисления для нашего города! Мы очень рассчитываем на ваше понимание в вопросах подготовки будущих специалистов для «Нижнекамскнефтехима», — заключил Айрат Сафин.

«Коллектив «Нижнекамскнефтехима» — это наша мощь»

Подписывая соглашение о сотрудничестве, «Нижнекамскнефтехим» и учебные заведения города договорились создавать благоприятные условия для всестороннего развития подрастающего поколения, прививать любовь к труду, популяризировать рабочие профессии нефтехимического профиля. За каждым образовательным учреждением, а их 18, «Нижнекамскнефтехим» закрепил отдельное подразделение или завод, с которым они будут взаимодействовать.

— Мы давно взяли под свое шефство 29-ю школу. У нас с директором общее понимание. Мы стараемся помогать учебному заведению, выделяем на это отдельный бюджет. Например, в этом году отремонтировали раздевалку. Взаимодействие со школами дает имидживое преимущество, мы растим будущих нефтехимиков, вовлекаем их в процесс. Мы приглашаем школьников посетить наши мероприятия, показываем, где и как работаем, и ждем их у себя в будущем, — говорит Максим Шуйский, директор завода по производству изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехима».

За каждым образовательным учреждением, а их 18, «Нижнекамскнефтехим» закрепил отдельное подразделение или завод, с которым они будут взаимодействовать

Под занавес мероприятия директора школ поблагодарили руководство «Нижнекамскнефтехима» за поддержку.

— Спасибо большое «Нижнекамскнефтехиму» за предоставленную возможность побывать на предприятии, увидеть масштаб стройки ЭП-600. Мы являемся работниками бюджетных организаций, порой не задумываемся, как развивается наше самое большое предприятие города. Нам сегодня было очень интересно. Всю полученную информацию мы будем доносить до своих коллективов. Хочу сказать спасибо за организацию встречи такого формата. Мы дружно встретились с руководителями заводов, за которыми закреплены наши школы. Надеюсь, будем встречаться в таком же формате, — поделилась впечатлениями от встречи заместитель начальника Управления образования НМР Ольга Сизова.

— В нашей школе учится много детей сотрудников «Нижнекамскнефтехима», очень важно сотрудничество между школой и предприятием. Наши шефы — департамент строительства НКНХ, они нам во всем помогают. Здорово, что мы сегодня подписали такое соглашение. Все пункты, которые здесь обозначены, очень интересны для обеих сторон. Мы составим план совместной работы, будем привлекать предприятия. У нас все получится. Профориентация является неотъемлемой частью работы школы. В этом году очень много учеников поступили в колледж нефтехимии и нефтепереработки и мечтают работать на этом предприятии, — отметила директор школы №36 Александра Офицерова.

Под занавес мероприятия директора школ поблагодарили руководство «Нижнекамскнефтехима» за поддержку

По словам директоров школ, большинство нижнекамских школьников поступают учиться на аппаратчиков, машинистов, киповцев и электромонтеров, а в дальнейшем, устраиваясь на НКНХ, имеют стабильную заработную плату и социальные гарантии.

Партнерский материал