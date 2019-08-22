Откуда пахнет в Нижнекамске?

За 5 лет ПАО «Нижнекамскнефтехим» вложило в охрану окружающей среды почти 22 млрд рублей

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с момента основания предприятия (а это более 50 лет) единолично несет на себе нагрузку по очистке не только своих стоков, но и по обработке сливов сотен других пользователей, в том числе самого города. При этом компанию постоянно обвиняют в появлении в нефтехимической столице неприятных запахов. Обоснованы эти претензии или, как говорится, «в большую гору проще попасть камнем» — попытался выяснить корреспондент «Реального времени».

Почти 350 экологических мероприятий за период с 2014 по 2018 год

Экологическое благополучие на настоящий момент, пожалуй, одна из ключевых составляющих качества жизни современного общества. Нижнекамск с этой точки зрения особенный: более полувека назад сам город появился только потому, что рядом, на речном берегу, начал строиться будущий нефтехимический гигант — «Нижнекамскнефтехим». Возводились дома, в новые квартиры въезжали семьи тех, кто намеревался связать свою судьбу с производством продуктов нефтехимии, каучуков, пластиков, полиэтилена… И уже тогда остро ставился вопрос о бережном, насколько это возможно, отношении к окружающей среде. Временные очистные, а точнее, отстойники для городских стоков, появившиеся одновременно со строительством города, особой экологичностью не отличались: открытые резервуары в поле, рядом с Корабельной рощей, и лабиринт, где отстаивалась отчаянно «благоухавшая» жижа, в которую для обеззараживания сыпали хлорку. А на выходе труба, по которой то, что получалось, стекало в Каму.

Нормальные очистные сооружения и коллекторы, по которым к ним поступали загрязненные стоки, были введены в эксплуатацию в 1966 году. Они тоже не были совершенны, но для своего времени возложенную на них миссию они выполняли достойно. Шло время. Увеличивались мощности производства, а вместе с ними рос и развивался город. Прежние очистные сооружения уже не справлялись с объемами стоков, и в 1976-м БОС были модернизированы, их пропускная способность выросла почти вчетверо — с 56 тыс. до 213 тыс. кубометров в сутки. В 1988 году проложили новый коллектор ХЗК 2 на расстоянии нескольких километров от жилых массивов, т.к. существующий на тот момент коллектор для транспортировки химзагрязненных стоков, оказался под осваивающими новые территории жилыми микрорайонами.

В 1988 году коллектор химзагрязненных стоков был законсервирован, а новый ХЗК проложен в нескольких километрах от города

С 2014 по 2018 год ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовано порядка 350 экологических мероприятий на общую сумму 5,04 млрд рублей, а общие затраты на природоохранную деятельность составили порядка 22 млрд рублей. Иные региональные программы гораздо скромнее по масштабам. Только в минувшем 2018 году в природоохранные мероприятия вложено 1,47 млрд рублей, а общие затраты на природоохранную деятельность составили порядка 5,3 млрд рублей. Реализуется уже четвертая по счету экологическая программа, в рамках которой завершается самая масштабная за всю историю биоочистных сооружений модернизация: в 2016 году — введена в эксплуатацию современная линия очистки хозбытовых стоков, в этом году запускается линия механической очистки химзагрязненных стоков.



60 млн кубометров в год

Сегодняшний Нижнекамск уже давно не моногород: кроме ПАО «Нижнекамскнефтехима», АО «ТАИФ-НК» и ТЭЦ-1, входящей в АО «ТГК-16», здесь работают и развиваются десятки других крупных компаний: ТАНЕКО, «Нижнекамскшина», «Нижнекамсктехуглерод», «СГ-транс», «Преттль-НК», «Челны-Бройлер», Индустриальный парк «Пионер», Нижнекамский завод металлических конструкций и т. д.

По словам начальника Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сергея Бояркина, у биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» на настоящий момент 62 договора на водоотведение. Ежесуточно на БОС поступает более 164 тыс. куб. м загрязненных стоков, или 60 млн кубометров в год.



«Это и все стоки, которые приходят с промпредприятий — по коллектору химзагрязненных стоков, и стоки, которые приходят с городского коллектора. У нас договор с городским «Водоканалом», и все, кто входит в зону ответственности городского «Водоканала», являются их абонентами», — пояснил Бояркин.

Сергей Бояркин: «У биологических очистных «Нижнекамскнефтехима» на настоящий момент порядка 200 договоров на водоотведение». Фото Максима Платонова

Второй этап реконструкции БОС: в августе — пуск

Второй этап реконструкции биоочистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» практически завершен. Уже в августе состоится официальный пуск обновленной линии механической очистки химзагрязненных стоков.

«Строительство уже закончено, и идут опытно-промышленные испытания. Настройка оборудования тоже завершена. Первый этап очистки химстоков — приемная камера. Затем — бассейн сбора полимерной крошки, где будут улавливаться полимеры с последующей утилизацией. Далее — радиальные песколовки с насосами для песковой пульпы. Следующий этап — это отдувка загрязненного воздуха с последующей его очисткой. Потом, после аэраторов, сточные воды будут подаваться на химсточные отстойники, где будет проходить доочистка», — пояснил начальник цеха 3406 УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Михаил Романов.

Михаил Романов: «Строительство в рамках второго этапа реконструкции БОС и настройка оборудования уже завершены». Фото Максима Платонова

«Полная реконструкция очистных сооружений направлена на очистку сточных вод от основных загрязнений, по которым нормируются стоки перед сбросом в поверхностные водоемы. Мы пошли шире: наряду с очисткой сточных вод под наши требования разработали и внедрили технологию очистки воздушных выбросов для обеспечения более хорошего состояния окружающей среды вблизи очистных сооружений», — разъяснила заместитель главного технолога ПАО «Нижнекамскнефтехим» Гузель Гилаева.

Иными словами, загрязненный воздух пропускают через специальные фильтры, работа которых основана на очистке загрязнений, содержащихся в воздухе на биопленке, и лишь пройдя полную очистку, поток поступает в окружающую среду. В атмосферу поступает чистый воздух — без каких-либо примесей и запахов.

Гузель Гилаева: «Наряду с очисткой сточных вод под наши требования разработали и внедрили технологию очистки загрязненного воздуха». Фото Максима Платонова

«В 2016-м мы были единственными в России»

Установки для очистки загрязненного воздуха установлены и на линии очистки коммунально-бытовых, то есть городских, стоков. Реконструкция самой линии была завершена в 2016 году.

«На тот момент подобная линия в России была единственной. У нас решетки имеют двойную систему очистки — сначала грубые, потом — тонкая очистка. Кроме того, они все самоочищающиеся», — провел для журналиста «Реального времени» небольшую экскурсию по цеху Михаил Романов.

Реконструкция первого этапа БОС — по очистке хозяйственно-бытовых стоков — была завершена в 2016 году. Фото Романа Хасаева

Поступающие стоки очищают от грубого мусора, который затем утилизируется. Оборудование позволяет избавлять стоки от механических примесей — земли и песка. Воздух помещений, в которых установлено очистное оборудование поступает на очистку от дурнопахнущих примесей, характерных для хозбытовых сточных вод, и только после этого поступает в окружающую среду. После предварительной, механической очистки хозбытовые стоки попадают в смеситель, где соединяются с химстоком и направляются на основной этап — биологическую очистку активным илом. Активный ил — сложная экосистема, включающая в себя несколько десятков видов бактерий, каждый из которых способен расщеплять и перерабатывать те или иные примеси. На выходе, после завершения очистки, вода, которая возвращается в Каму, а по ряду показателей чище той, что находится в самой реке. Таким образом, завершается цикл оборота воды, начиная с забора для городского водоснабжения, в том числе питьевого и производственных технологических нужд, и очистки загрязненных сточных вод на биологических очистных сооружениях.

Вторичные отстойники. Фото Максима Платонова

Не все так гладко

Вопросов с очисткой химзагрязненных стоков на БОС не возникает — технология отработана и выверена до мелочей, качество и характер загрязнения поступающего стока хорошо известны, и его переработка никаких трудностей не вызывает. А вот город «сюрпризы» подкидывает.

«У нас на биоочистных сооружениях в круглосуточном режиме работает аналитическая лаборатория, берется до 50 проб и проводится 170 исследований ежедневно, и периодически мы фиксируем случаи превышения уровня допустимых загрязнений в поступающих по хозбытовым коллекторам стоках, в том числе химического потребления кислорода и других показателей», — сообщил Бояркин.

То и дело в бытовых стоках выявляются нефтепродукты, которых, казалось бы, не должно быть в коммунальных коллекторах. Вполне логично, что в эти же дни от населения Нижнекамска начинают поступать жалобы на химический запах в городе. Вот только реакция и самого населения, и представителей городского руководства на логику не претендует. Не особо разбираясь в ситуации и в том, что стоки «Нижнекамскнефтехима» в городе оказаться никак не могут, так как химзагрязненный коллектор проложен за пределами населенного пункта, и даже не пытаясь осознать тот факт, что нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств на территории муниципалитета и без НКНХ хватает, во всех бедах сразу начинают винить именно «Нижнекамскнефтехим».

На БОС, ежедневно проводится до 170 исследований, и регистрируются случаи превышения по ХПК и выявляются примеси нефтепродуктов в городском стоке. Фото пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Наша компания — одно из ведущих предприятий и у большинства на слуху, поэтому куда еще показывать пальцем, как не на НКНХ? Однако этот вопрос все-таки комплексный. Его нельзя однобоко так рассматривать. Не раз мы об этом говорили на совещаниях различных уровней и в Министерстве экологии, и в администрации города. Возможен целый комплекс причин, почему появляются неприятные запахи. Лаборатория «Нижнекамскнефтехима» не раз выезжала по жалобам населения, брались пробы. Неприятные запахи выявлялись, вот только их источники никак не связаны с НКНХ. Например, на границе санитарно-защитной зоны, которая проходит по окраине города, запахов не фиксируется, а в самом городе запахи были. Мы неоднократно обращали внимание ответственных структур, что есть такие проблемные участки, как площадка базы «Стройиндустрия», так называемая БСИ, есть площадка нашего поселка Строителей, где работает много предприятий, которые также могут являться источниками неприятного запаха. Там проводится и пропарка цистерн, и промывки различного рода, и подготовка топлива. Все стоки от этой деятельности поступают в городские коллекторы, и они никак не учитываются», — обрисовал ситуацию заместитель главного инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим» по охране окружающей среды Андрей Рубежов.

Андрей Рубежов: «Лаборатория «Нижнекамскнефтехима» не раз выезжала по жалобам населения, брались пробы. Неприятные запахи выявлялись, вот только их источники никак не связаны с НКНХ». Фото Максима Платонова

Кроме того, некоторые недобросовестные производители, чтобы не платить коммунальные сборы, просто вывозят жидкие промышленные отходы и сливают их в ближайший канализационный люк. Есть еще бесхозные коллекторы. Юридически они на балансе ни у города, ни у производственников не состоят, но при этом активно используются.

Биологические очистные сооружения принимают городские стоки на границе раздела зон ответственности. Все, что находится выше (а стоки поступают на биоочистные сооружения самотеком, то есть без использования технических средств и без возможности как-либо повлиять на скорость и направление движения жидкости), принадлежит городу, и городом же должно содержаться в порядке, иметь защиту от несанкционированного проникновения и неучтенных, часто опасных сливов. Пока достойного контроля нет, о чем свидетельствуют и случаи возникновения запахов и примесей, превращающих бытовые стоки почти в промышленные. Нефтепродукты налипают на решетки, снижая их эффективность.

Аэротенки — сердце биологических очистных сооружений, где происходит биологическая очистка стоков. Фото Максима Платонова

«Нижнекамскнефтехим» неоднократно пытался привлечь внимание общественности и властей к проблеме. Нельзя сказать, что реакции на письма и обращения нефтехимиков не было совсем: информация принималась к сведению, прокуратура проводила проверки и выявляла нарушения. Предприятия-нарушители привлекались к административной ответственности. Вот только кардинально ситуация не меняется уже долгие годы.

«Наверное, у города с момента зарождения «Нижнекамскнефтехима», за эти более чем 50 лет, сложился своеобразный стереотип. Не секрет, что НКНХ всегда был монополистом и в уплате налогов, в участии в социальных программах, и понимание у горожан только одно: на слово «химия» — сразу ассоциация, связанная только с «Нефтехимом». У людей нет осознания, что есть еще шинное производство, завод технического углерода, ТАНЕКО, в конце концов, и десятки, сотни малых предприятий химической направленности. При слове «запах» в городе сразу возникает ассоциация: химия, а химия — это НКНХ. Думаю, что горожанам уже стоит понимать, что, помимо «Нижнекамскнефтехима», есть еще и другие, кто может испортить воздух в нашем городе», — считает Сергей Бояркин.

Сергей Бояркин: «Думаю, что горожанам уже стоит понимать, что, помимо «Нижнекамскнефтехима», есть еще и другие, кто может испортить воздух в нашем городе». Фото Максима Платонова

Расставить точки над «i»

Огульные, совершенно необоснованные обвинения способны утомить кого угодно. Особенно если этот «кто-то» вкладывает, причем без надежды когда-либо их получить обратно, миллиарды рублей, тратит время и силы на то, чтобы сделать окружающую среду чище, а жизнь людей, многие из которых работают в компаниях Группы ТАИФ, лучше.

Чтобы окончательно расставить точки над «i» в вопросе — «откуда в Нижнекамске появляются запахи», ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает руководству города и активистам-общественникам привлечь специалистов Минэкологии, Росприроднадзора и сформировать совместную комиссию по выявлению причин возникновения неприятных запахов в Нижнекамске. А обнаружив виновных, примерно их наказать, чтобы воздух портить перестали и другим в назидание.