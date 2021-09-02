Прибыль НКНХ по МСФО за первое полугодие увеличилась в шесть раз и составила 27,630 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Выручка составила 121,511 млрд рублей

Согласно опубликованным данным, выручка Группы «Нижнекамскнефтехим» за шесть месяцев 2021 года составила 121,511 млрд рублей, что на 51,298 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года — 70,213 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 21,856 млрд рублей и составила 38,293 млрд рублей — против 16,437 млрд рублей. Прибыль за шесть месяцев текущего года составила 27,630 млрд, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2020-го — 4,598 млрд рублей.

Активы Группы увеличились до 298,967 млрд рублей — против 268,602 млрд рублей на 31 декабря 2020 года. Основной рост, согласно отчетности, произошел за счет увеличения по статье «Основные средства», балансовая стоимость по которой на 30 июня 2021 года составила 217,621 млрд рублей, так как ПАО «Нижнекамскнефтехим» находится в активной фазе реализации масштабной стратегической программы развития.



Как говорится в отчетности компании по МСФО, в первой половине 2021 года экономика Российской Федерации продемонстрировала динамику восстановления от пандемии, в основном за счет увеличения потребления домашних хозяйств и государственных инвестиций. Высокие цены на мировых товарных рынках, а также мировой экономический подъем способствовали восстановлению экономики Российской Федерации.



Выручка от продажи продукции составила 117,794 млрд рублей



Выручка Группы «Нижнекамскнефтехим» от продажи продукции за 6 месяцев 2021 года составила 117,794 млрд рублей — против 66,386 млрд за аналогичный период 2020-го. На внутренний рынок было реализовано продукции и услуг на сумму 69,171 млрд рублей, что 33,586 млрд больше, чем за аналогичный период 2020-го — 35,585 млрд. На экспорт было реализовано готовой продукции и услуг на сумму 52,262 млрд рублей (за аналогичный период 2020 года — 34,552 млрд рублей). В основном Группа экспортирует продукцию в страны Европы, Азии.

Выручка от реализации синтетических каучуков за шесть месяцев 2021 года увеличилась до 39,418 млрд рублей — против 25,627 млрд за аналогичный период 2020 года

Выручка от реализации синтетических каучуков за шесть месяцев 2021 года увеличилась до 39,418 млрд рублей (против 25,627 млрд за аналогичный период 2020 года). Реализация пластиков, по сравнению с первым полугодием 2020 года, увеличилась на 20,300 млрд рублей и составила 43,337 млрд рублей — 23,037 млрд в прошлом году.

Продажа прочей нефтехимической продукции, включающая в себя реализацию гликолей, полиэфиров, поверхностно-активных веществ, мономеров и других, составила 33,838 млрд рублей, за шесть месяцев 2020-го — 16 727 млрд рублей. Выручка от реализации прочей продукции составила 1,201 млрд рублей — против 995 млрд рублей в первом полугодии 2020-го.

Прибыль от курсовых разниц за I полугодие 2021 года составила 4,033 млрд рублей — против убытка 4,485 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. С учетом переоценки кредитных обязательств задолженность по долгосрочным кредитам и займам выросла до 103,533 млрд рублей, на 31 декабря 2020 года она составляла 97,101 млрд. Как указано в отчетности, Группа привлекла кредиты от консорциума немецких банков, организованного «Дойче Банк АГ», и от АО «Альфа-Банк».

Группа «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию главных инвестиционных проектов — строительство олефинового комплекса и собственной энергостанции ПГУ-ТЭС. Нефтехимики также планомерно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции, модернизируют производства. Так, с начала 2021 года компания выпустила четыре новых инновационных продукта — это синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-PEG-2400.



Показатели отчетности Группы «Нижнекамскнефтехим» по выручке и прибыли за I полугодие 2021 года являются рекордными за всю историю Общества и сопоставимы с лучшими годовыми значениями показателей «Нижнекамскнефтехима» в прошлые годы.



Лилия Егорова