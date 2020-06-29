Итоги «Нижнекамскнефтехима»: рост капитализации, каучуки будущего и планы по строительству ПГУ-495

Крупнейшее нефтехимическое предприятие подвело результаты работы за 2019 год

На фоне непростой ситуации на мировом рынке каучуков и пластиков капитализация ПАО «Нижнекамскнефтехим» на конец 2019 года, входящего в ГК ТАИФ, достигла 174,9 млрд рублей, увеличившись на 56,2%. Рекордных показателей предприятию удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию производства, запуску новых установок и планомерному решению экологических задач. В прошлом году НКНХ завершил масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений. Всего затраты на охрану окружающей среды за 2014-2020 годы составили порядка 29 млрд рублей. Подробности об итогах деятельности «Нижнекамскнефтехима» в 2019 году — в материале «Реального времени».

«Нижнекамскнефтехим» выпустил 2,5 млн тонн продукции

Прошлый год ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершил существенным ростом производственных мощностей. Нефтехимики выпустили 2,5 млн тонн продукции. Рекордные показатели были достигнуты по таким видам продукции, как этилен — 618 тысяч тонн, бензол — 274,8 тысяч тонн, стирол — 307,3 тысяч тонн, увеличен выпуск изопрена из изобутана до 217 тысяч тонн. Значимых результатов удалось добиться благодаря непрерывной модернизации производств, а также ранее реализованным инвестиционным проектам по увеличению мощности заводов изопрена-мономера и синтетического каучука.

В течение года «Нижнекамскнефтехим» запустил новое производство катализатора на заводе олигомеров и гликолей. На проектную мощность вышла установка экстракции бензола на заводе этилена. В 2019 году успешно запустили производство новых видов продукции — высокомолекулярный полиэтиленгликоль и метоксиполиэтиленгликоль.

Для выпуска нового вида каучука модернизировали производство бутадиеновых каучуков. На заводе пластиков освоили выпуск трех марок полипропилена, выросло производство линейного полиэтилена низкой плотности.

Тенденции мирового рынка СКИ и рост выручки от продажи каучуков

В 2019 году на долю основной продукции «Нижнекамскнефтехима» — синтетических каучуков — пришлось 43% выручки от продажи продукции собственного производства, доля пластиков составила 32%. «Нижнекамскнефтехим» сохранил свои позиции мирового лидера по выпуску изопренового каучука с долей 43,9% на глобальном рынке, продолжает сохранять за собой третье место в мире по поставкам бутиловых каучуков с долей 17,5%. На бутадиеновый каучук производимого ПАО «Нижнекамскнефтехим» приходится 5,3% мирового рынка. Это позволяет компании занимать место в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.

Между тем, в 2019 году на мировом рынке синтетического каучука произошли такие существенные изменения, как усугубившаяся торговая война между США и Китаем и спад производства в мировом автопроме, которые привели к избытку производственных мощностей по отношению к спросу.

На фоне замедления экономического роста почти на 5%, по данным IHS Markit, сократился мировой спрос на автомобили, что привело к сокращению их выпуска.

В США производство автомобилей упало на 1,3%, в Западной Европе — почти на 1%, в Китае — на 8,2%. Такая ситуация спровоцировала снижение спроса на автомобильные шины. Исключением из общего тренда стали регионы Северной и Южной Америки, где был зафиксирован рост спроса.

При этом все это происходило в условиях низких котировок на натуральный каучук, который традиционно служит ориентиром для цен на СКИ.



«Нижнекамскнефтехим» наращивает поставки пластиков на внутренний рынок



Большая часть пластиков «Нижнекамскнефтехима» по-прежнему ориентирована на российский рынок. В 2019 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 13% увеличило поставки линейного полиэтилена низкой плотности российским предприятиям. Предприятие также удержало позиции в сегменте сополимеров пропилена и этилена на рынке России. Отчасти это произошло за счет продуктов, получаемых методом скоростного литья. «Нижнекамскнефтехим» также продолжает развивать сегменты полистирола для теплоизоляции и пищевой упаковки.

Между тем, на рынок полиолефинов, как и на сегмент каучуков в прошлом году ощутимое давление оказала торговая война между США и Китаем. Также на экспортных поставках отразилось увеличение в мире производственных мощностей, основанных на пиролизе «легкого» газового сырья. США за последние два года ввело в эксплуатацию девять установок газового пиролиза суммарной мощностью около 11 млн тонн по этилену, который на этих же площадках перерабатывается в полиэтилен.

При этом ввозные пошлины Китая на американские товары вынуждают компании США направлять часть продукции на альтернативные рынки. Так, объем американского линейного полиэтилена низкой плотности на внутреннем рынке России в прошлом году вырос на 70% и достиг 51 тыс. тонн. Несмотря на конъюнктуру рынка, отсутствие заградительных импортных таможенных пошлин, «Нижнекамскнефтехиму» благодаря эффективной ценовой политике, высокому качеству производимой продукции, удалось нарастить свои поставки отечественным переработчикам пластиков.



ПГУ и четвертая программа энергосбережения

«Нижнекамскнефтехим», являясь крупным производителем каучуков и пластиков, потребляет большое количество энергетических ресурсов: 3 млрд киловатт-часов электроэнергии, 14,9 млн гигакалорий тепловой энергии, более 600 млн кубов природного газа. Поэтому предприятие уделяет повышенное внимание энергоэффективным мероприятиям, позволяющим снизить себестоимость товарной продукции.

С 2016 года «Нижнекамскнефтехим» реализует четвертую программу энергосбережения, рассчитанную до конца 2020 года. Она позволит реализовать 180 мероприятий с экономическим эффектом в 682 млн рублей. В рамках четвертой программы энергосбережения за 2019 год реализовано 45 энергосберегающих мероприятий, в результате чего сэкономлено 6,7 млн кВт*час электрической энергии, 75,4 тыс. Гкал тепловой энергии и 319 тонн условного топлива. Внедряемые технологии «Нижнекамскнефтехима» были отмечены Гран-при на специализированной выставке в Москве, организованной в рамках проведения 17-го международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке».

Всего с 2000 года «Нижнекамскнефтехим» реализовал около 1400 мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. В их реализацию вложено более 2 млрд рублей, а прямой экономический эффект, с учетом НДС, приблизился к 5 млрд рублей. За это время компания — сэкономила почти 390 млн кВт.ч электричества, более чем 6 400 тыс. Гкал тепла и свыше 196 тыс. тонн условного топлива.

Всего с 2000 года «Нижнекамскнефтехим» реализовал около 1400 мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. Фото: Максима Платонова

Компания планомерно заменяет устаревающее и выработавшее ресурс, или не позволяющее повысить эффективность энергооборудование. На современные элегазовые выключатели заменено оборудование ОДКЗ главных понизительных подстанций. С 2011 года заменены более 171 км 6кВ кабеля. После капремонта сетей на светодиодные заменили 53 242 люминесцентных светильника. Это вдвое сократило расходы на освещение производства.

В ближайшее время компания начнет разработку пятой программы энергосбережения. Также «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию проекта строительства ПГУ-ТЭС, который позволит предприятию получить собственную энергогенерацию. Напомним, что в 2017 году между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Сименс» подписан договор генерального подряда на условиях строительства «под ключ» по объекту «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Станция, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет способна работать на сингазе. По сути — отходах основных производств комплекса. В настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию и разрешение на строительство. Основное оборудование изготовлено и поставлено на строительную площадку. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику.

С 2014 года затраты на охрану окружающей среды составили порядка 29 млрд рублей

Прошлый год для «Нижнекамскнефтехима» стал прорывным в решении вопросов экологии. Предприятие завершило второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливнего коллектора промышленных стоков, протяженностью 15 км. Он позволит увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысить ее безопасность и снизить экологическую нагрузку.

Во время второго этапа реконструкции биологических очистных сооружений заменили устаревшие сооружения механической очистки химзагрязненных стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. При этом на узле механической очистки нефтехимики внедрили одну из лучших в Европе технологий очистки парогазовой смеси — метод биофильтрации. Специалистам удалось подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95%.

Прошлый год для «Нижнекамскнефтехима» стал прорывным в решении вопросов экологии.Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Всего на реконструкцию БОС и строительство внеплощадочного промливневого коллектора было направлено более 3 млрд рублей. В целом, в рамках IV экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы, реализовано 423 мероприятия. Всего затраты на охрану окружающей среды за этот период составили порядка 29 млрд рублей.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» приобрел и запустил специальный передвижной пост экомониторинга, позволяющий оперативно в любой географической точке Нижнекамского района снять полный экологический срез атмосферного воздуха. Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия позволили с 2014 по 2019 годы улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы сырья на 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросы в атмосферу — на 18,6%, расходы тепловой энергии — на 6,2%.

Чувство ответственности за рабочих «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» в 2019 году продолжил реализацию социальных программ, направленных на улучшение качества жизни не только работников предприятия, но и жителей Нижнекамска. За последние пять лет на ремонт дорог, реконструкцию набережной, учреждений культуры, улучшение инфраструктуры парков и скверов Нижнекамска компания направила 522 млн рублей.

Более 112 млн рублей выделил «Нижнекамскнефтехим» для создания в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице ожогового отделения. Для этого в лечебном корпусе №3 две палаты оборудовали двумя голландскими противоожоговыми кроватями и аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Более 112 млн рублей выделил «Нижнекамскнефтехим» для создания в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице ожогового отделения.Фото: Ринат Назметдинов

Также в 2019 году завершился капремонт в поликлинике №1, расположенной на территории промышленной зоны «Нижнекамскнефтехима». В этом медицинском учреждении получают медицинскую помощь сотрудники предприятия. В отличие от городских больниц здесь нет очередей, много узконаправленных специалистов, отлажена работа с использованием предварительной записи на прием к любому специалисту. Ремонт в поликлинике проводили в три этапа с 2015 года. После обновления появилось больше открытых пространств с зонами ожидания для пациентов. Для врачей обустроили кабинеты с эргономичными рабочими местами.

На «Нижнекамскнефтехиме» ценят и уважают труд своего 15-тысячного коллектива, рост заработной платы на 13% за 2019 год тому объективное подтверждение.

Планы на 2020 год: разработка каучука 4 и 5 поколения

В 2020 году основными проектами текущей стратегической программы развития «Нижнекамскнефтехима» на период до 2025 года станут строительство нового комплекса по производству олефинов, строительство производства метанола и строительство энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Также в 2020 году «Нижнекамскнефтехим» планирует запустить производство по выпуску бутадиен-стирольного каучука мощностью 60 тыс. тонн в год, получаемого методом полимеризации в растворе. Марочный ассортимент будет состоять из шести видов дивинил стирольного каучука (ДССК) четвертого и пятого поколений.

Кроме того, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» создается задел для разработки марки шестого поколения. Научно-исследовательский процесс не останавливается. Вместе с ДССК компания занимается развитием производства функционализированных бутадиеновых каучуков анионной полимеризации. Это серия специальных каучуков должна дополнить в переработке уже существующий на предприятии ассортимент бутадиеновых каучуков.