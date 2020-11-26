Дышать полной грудью: «Нижнекамскнефтехим» увеличивает объемы кислорода по просьбе Минздрава РТ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В российских ковид-госпиталях не хватает медицинского кислорода для лечения тяжелобольных людей. Перебои в поставках возникли в 20 регионах страны. И это несмотря на то, что в этом году выпуск кислорода в России был увеличен на 40% по сравнению с 2019-м. В Татарстане ситуация находится под контролем. По заявлениям Минздрава, медицинские учреждения обеспечены запасами кислорода и медикаментами. Дефицитным жизненно необходимым газом республиканские больницы снабжает ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ. По просьбе руководства здравоохранения РТ компания увеличила объемы выпуска жидкого технического кислорода, который позже партнеры доводят до медицинских стандартов и отправляют в реанимации. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».



«Кислородный голод» накрыл регионы

Тревожные сообщения о нехватке газа в больницах все чаще приходят из разных уголков России. «Кислородный голод» возник в Московской, Тверской, Калужской, Омской и Тюменской областях, а также в Чувашии, Хабаровске, Красноярском крае и в других регионах.

Татарстана в этом списке нет. Инфекционные госпитали имеют необходимый запас кислорода. Создать его помогли крупные нефтехимические гиганты республики, в частности ПАО «Нижнекамскнефтехим». Компания вновь откликнулась на призыв врачей о помощи и снабдила сырьем — техническим кислородом, который после доведения у предприятия-партнера до качества медицинского направляется в больницы.

Тревожные сообщения о нехватке газа в больницах все чаще приходят из разных уголков России. Фото: nbcnews.com

Наработка жидкого технического кислорода происходит на азотно-кислородной станции ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящей в состав завода олигомеров и гликолей. В марте этого года станции исполнилось 35 лет. Промышленный объект обеспечивает все подразделения компании техническими газами: азотом и жидким кислородом, а также сжатым осушенным воздухом.



— Процесс получения жидкого кислорода очень ответственный, трудоемкий и специфический. В результате переработки воздуха получается жидкий кислород. Мы его периодически сливаем по криогенным трубопроводам в специальный резервуар, — рассказывает Раиль Гирханов, начальник отделения цеха №6708 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Отгрузки не было четыре года

В период пандемии коронавирусной инфекции на заводе олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» выпуск жидкого кислорода заметно увеличился. В первую очередь это связано с востребованностью его в инфекционных госпиталях. К слову, отгрузка не производилась с 2016 года — не было спроса. Как только появился потребитель, ее возобновили в самые короткие сроки.

— На данный момент выработка жидкого кислорода составляет от 25 до 30 тонн в сутки. Ежедневно приходят один-два автомобиля. Отгрузка идет почти весь день, — рассказывает Раиль Гирханов.

В период пандемии на заводе олигомеров и гликолей выпуск жидкого кислорода заметно увеличился. Это связано с востребованностью его в инфекционных госпиталях. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Хранилище для жидкого кислорода рассчитано на 700 кубов. Сейчас емкость заполнена на 60%. В готовом виде жидкий кислород имеет голубой цвет. После отгрузки предприятие-партнер доводит жидкий кислород до соответствия медицинским нормам и направляет в больницы республики. До этого кислород проходит тщательную проверку.

— Мы ежедневно берем пробы на соответствие и качество, установленные ГОСТом. Сначала наливаем жидкий кислород в колбу, далее в течение одного-двух часов испаряем через змеевиковый конденсатор. Затем, в процессе охлаждения, нужные нам вещества конденсируются. Таким образом, мы определяем отсутствие механических примесей, — говорит Лейсан Фаттахова, инженер по качеству цеха №6708 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Нефтехимики в борьбе с коронавирусом

Новый план наработки, поставленный руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим», — порядка 250—350 тонн жидкого технического кислорода в месяц. Если понадобится — объемы будут увеличены еще. Для этого есть все необходимые ресурсы, говорят нефтехимики. В прошлом году на азотно-кислородной станции прошла модернизация. Здесь заменили трубопроводную обвязку одного из блоков разделения воздуха, что позволило улучшить ведение технологического режима.

По просьбе медиков дважды закупили дорогостоящее оборудование для лечения ковид-зараженных. Передали больнице десятки тысяч средств индивидуальной защиты. Фото «Нижнекамскнефтехим».

К слову, с первых дней пандемии сотрудники «Нижнекамскнефтехима» включились в борьбу с опасным вирусом. По просьбе медиков дважды закупили дорогостоящее оборудование для лечения ковид-зараженных. Передали больнице десятки тысяч средств индивидуальной защиты. За последние два года оказали спонсорскую помощь медучреждениям Татарстана на 158 млн рублей, нижнекамским — на 140 миллионов.

И сейчас, благодаря собственной АКС, компания помогает решить острую всероссийскую проблему — нехватку кислорода для больных коронавирусом, давая каждому шанс на выздоровление.