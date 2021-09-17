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На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтировано 556 единиц оборудования — 30% от общего объема

13:25, 17.09.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтировано 556 единиц оборудования — 30% от общего объема
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов провел выездное совещание на строительной площадке нового олефинового комплекса ЭП-600.

Руководители служб и подразделений компании на месте ознакомились с ходом выполняемых работ, обсудили текущие вопросы. Как доложил директор строящегося комплекса Ленар Нагимуллин, на сегодняшний день практически завершены работы по разработке котлованов, на 60% от общего объема выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций.


На площадку доставлено все крупногабаритное оборудование. Выполнен монтаж 556 единиц оборудования, что составляет 30% от общего объема. Участники совещания наглядно увидели масштаб работ в ходе осмотра строительной площадки. Заслушали отчет представителей главной подрядной организации «Гемонт» о темпах строительства. На строительной площадке задействовано более двух тысяч человек, всего мобилизовано 3,8 тысячи.

Активно идет прокладка внутриплощадочных сетей, трубопроводов и кабельных лотков. До конца сентября планируется завершение возведения непроизводственных зданий — трех подстанций и операторной.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим

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