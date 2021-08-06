«Нижнекамскнефтехим» может выплатить дивиденды за первое полугодие в 9,5 рубля на акцию

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначил на 8 сентября внеочередное собрание акционеров в заочной форме по дивидендам за первое полугодие 2021 года, сообщает ИА «Интерфакс». Совет директоров рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 9,538 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 20 сентября 2021 года. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 13 августа текущего года. Вопрос о промежуточных дивидендах является единственным в повестке собрания.

На фоне роста цен на отдельные виды крупнотоннажной химической продукции НКНХ в первом полугодии 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 8,5 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года — до 24,9 млрд рублей.



По итогам 2020 года НКНХ выплатил дивиденды в размере 0,73 рубля на акцию. Часть чистой прибыли в размере 3,1 млрд рублей была направлена на реализацию стратегической программы развития компании.