Более 600 студентов КНН им. Лемаева в этом году пройдут производственную практику на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева с начала октября проходят производственную практику в ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в ГК «ТАИФ. Стоит отметить, что уже более полувека предприятие поддерживает деловые связи с этим учебным заведением. Здесь готовят будущие кадры для «Нижнекамскнефтехима» и других промышленных предприятий Нижнекамска.

В настоящее время на производствах «Нижнекамскнефтехима» производственную практику проходят 75 будущих нефтехимиков по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Автоматизация технологических процессов и производств». Ребят распределили по заводам и цехам. За каждым закрепили мастера, который отвечает за своего подопечного в течение всей практики, а также помогает и контролирует выполнение обязанностей.

Производственная практика играет немалую роль в процессе обучения и освоения профессии. Во время ее прохождения у студентов формируются умения и навыки, а также происходит быстрая адаптация к производственным условиям. Таким образом, постоянное сотрудничество с колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева позволяет предприятию готовить нужные для производств кадры по рабочим профессиям. Всего в 2019—2020 учебном году практику в подразделениях «Нижнекамскнефтехима» пройдут 609 студентов колледжа.

Партнерский материал

