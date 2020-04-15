Сотрудниками «Нижнекамскнефтехима» сшито более 50 тысяч масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С 6 по 15 апреля нефтехимики изготовили на дому более 50 тысяч медицинских масок. Из них более 2 тысяч масок роздано ветеранам производства, более 1 тысячи — волонтерам, около 6 тысяч — пациентам Центральной районной многопрофильной больницы. Готовые маски развозят по домам молодые сотрудники предприятия, а также студенты профильных учебных заведений.

Структурные и дочерние подразделения «Нижнекамскнефтехима» обеспечены нетканым материалом для пошива 245 тысяч масок. Также в рамках социальной миссии компания выделила администрации НМР материал для изготовления 100 тысяч масок, Камско-Полянскому психоневрологическому интернату — для пошива 5 тысяч масок, НЦРМБ — 10 тысяч масок.

Работу курирует управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима».

Ранее «Реальное время» сообщало, что нефтехимики раздают продуктовые наборы ветеранам производства.