Выручка «Нижнекамскнефтехима» составила более 174 млрд рублей по итогам 2019 года

Фото: Максим Платонов

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 29 июня в заочной форме состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности, утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределена прибыль и сформирован Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

За отчетный год было произведено 2,5 млн тонн товарной продукции, выручка от ее реализации и оказанных услуг составила более 174 млрд рублей. Основной вклад в объемы производства внесли каучуки, которых произвели 679 тысяч тонн, и пластики — 717 тысяч тонн. Достигнуты рекордные объемы выработки этилена, бензола, стирола, увеличен выпуск изопрена из изобутана до 217 тысяч тонн.

В совершенствование действующих производств, их модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию, а также создание производств по выпуску новой продукции НКНХ было инвестировано более 45 млрд рублей.

На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году освоили выпуск собственного катализатора КДИ-М, твердого полиэтиленгликоля и метилоксиэтилированного полиэтиленгликоля. По одному из приоритетных направлений — производству эластомеров — в научно-технологическом центре «Нижнекамскнефтехима» были разработаны новые марки бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков, термоэластопластов и полибутадиеновых каучуков, предназначенных для изготовления легковых всесезонных, летних и зимних, а также высокоскоростных шин, для модификации дорожных и кровельных материалов.

Особое внимание компания продолжала уделять вопросам ресурсо- и энергоэффективности, экологии и охраны окружающей среды. Предприятие завершило масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений, где внедрены самые современные технологии очистки стоков и новейшее оборудование. Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия позволили с 2014 по 2019 год улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы сырья на 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросы в атмосферу — на 18,6%, расходы тепловой энергии — на 6,2%.



Главными проектами стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года являются строительство нового комплекса по производству олефинов, возведение производства метанола и новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. Их завершение запланировано на период с 2021 по 2024 годы.



На Общем собрании акционеров утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, а также распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам года. На выплату дивидендов будет направлено по привилегированным и обыкновенным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», — 10 июля 2020 года.

Также сформирован Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и образована ревизионная комиссия. Аудитором компании акционеры утвердили АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».