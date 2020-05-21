Нефтехимики в преддверии профессионального праздника вышли на уборку улиц

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» и представители общественных организаций провели совместную акцию по очистке территории вдоль автомобильной дороги, ведущей в Корабельную рощу. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню химика. На уборку пришли молодые работники предприятия, члены общественной организации «Молодая Гвардия» и молодежного экологического движения «Будет чисто». Всего в субботнике приняли участие 30 человек.

За несколько часов нефтехимики и общественники собрали целый КАМАЗ отходов. Во время уборки территории участники акции придерживались принципа раздельного сбора мусора: стекло, пластик и бумагу собирали в разные мешки.



Ранее «Реальное время» писало, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» высадили сосны вдоль Соболековской трассы.