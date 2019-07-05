На финишной прямой: «Нижнекамскнефтехим» приступил к опытно-промышленным испытаниям на БОС

Фото: предоставлено НКНХ

Строительные работы на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» завершены: сейчас специалисты занимаются пусконаладкой и готовятся к опытно-промышленным испытаниям. Запустить БОС в компании планируют до конца лета, так закончится масштабная реконструкция, первый этап которой начался в 2015 году. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Все работы идут согласно графику»

Биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехим» планирует запустить до конца лета. На площадке завершены все строительные и монтажные работы и проходит пусконаладка, а также ведутся завершающие работы по части механики, электрики, автоматики и контрольно-измерительным приборам. Реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) стала для нефтехимиков одним из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды. Здесь внедряют современную технологию очистки стоков, что в конечном итоге улучшит экологическую ситуацию в Нижнекамске.

На БОС проводятся заседания штаба, на которых решаются оперативные вопросы, возникающие в ходе реконструкции. На днях заседание провел генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

— Сделано много, и эта работа проведена на качественном уровне. И нужно отметить профессиональную работу наших подрядных организаций. Если говорить о конечном результате, что нам даст реконструкция БОС, то специалисты компании подобрали такую систему биофильтров для узла механической очистки воздуха, которая повысит эффективность до 95%, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

На БОС проводятся заседания штаба, на которых решаются оперативные вопросы, возникающие в ходе реконструкции. Фото предоставлено НКНХ

Сейчас на смонтированном оборудовании проходят работы по пусконаладке, а также завершаются работы по благоустройству.

— Все работы идут согласно графику, который был утвержден ранее. Вскоре начнутся опытно-промышленные испытания, они позволят нам провести наладку оборудования и достигнуть тех показателей, которые были заложены проектом, — рассказал начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин.

Второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков начался в прошлом году. За это время был заново построен и оборудован узел механической очистки химзагрязненных стоков: песколовки, камера переключения коллекторов, включены дополнительные ступени очистки. На этот узел поступают воды с промышленной площадки, поэтому стоки насыщены легколетучими углеводородами. Чтобы их устранить, для реконструкции выбрали технологию биофильтрации. Для нее построили преаэраторы — это круглые сооружения, где из стоков будут отдуваться легколетучие углеводороды. Затем они будут поступать на биофильтры, где их обезвредят специальными микроорганизмами. Весь комплекс оснащен самым современным оборудованием и герметичен — запахи, которые раньше уходили в атмосферу, теперь собираются и обезвреживаются.

Более трех миллиардов рублей на реконструкцию биологических очистных сооружений

Биологические очистные сооружения принадлежат «Нижнекамскнефтехиму», но при этом обслуживают весь город и промышленную площадку. В сутки здесь могут очищать до 213 тыс. кубометров стоков: на БОС большая часть стоков поступает от 60 предприятий, расположенных на промышленной площадке и являющихся абонентами БОС, остальная часть — коммунальные стоки со всех городских квартир, организаций и предприятий. Все они проходят многоуровневую систему очистки и после сбрасываются в Каму. Для того чтобы повысить уровень очистки стоков, в 2015 году «Нижнекамскнефтехим» начал реконструкцию биологических очистных сооружений. Первый этап завершился в 2016 году — во время него модернизировали узел механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. На него предприятие направило 518,57 млн рублей. Второй потребует инвестиций порядка 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году — более 400 млн рублей. Общая стоимость модернизации БОС составит более 3 млрд рублей.

Дополнительную ветку коллектора запустят в этом году

Параллельно с реализацией второго этапа реконструкции БОС компания занимается строительством внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. Это дополнительный трубопровод протяженностью 15 км, который соединит промышленную площадку и биологические очистные сооружения. Коллектор в Нижнекамске есть, но он был построен более 30 лет назад, а из-за активного развития Нижнекамского промышленного узла нагрузка на него постоянно увеличивается. Поэтому руководство компании приняло решение проложить дополнительную нитку. Она не только значительно увеличит пропускную способность коллекторов, но и безопасность транспортировки сточных вод с промышленной площадки до биологических очистных сооружений.

Дополнительный трубопровод протяженностью 15 км соединит промышленную площадку и биологические очистные сооружения. Фото предоставлено НКНХ

Строительство коллектора проходит одновременно в нескольких местах наземным и подземным способами, что приведет к значительному ускорению ввода объекта в эксплуатацию. Со стороны биологических очистных сооружений работа идет традиционным способом — рабочие выкапывают открытую траншею, в которую укладывают трубу. Со стороны промышленной площадки трубопровод необходимо проложить на глубине от пяти до 17 метров, поэтому ветку прокладывают «закрытым» способом — технология микротоннелирования не требует раскопки траншей по всей протяженности трубы, кроме того, она отличается высокой точностью проходки, поэтому отклонение от проектной оси составляет максимум 30 миллиметров, а скорость проходческих работ достигает нескольких десятков метров в сутки.

Строительство коллектора началось в январе, и за это время было проложено более 70% трубопровода. Оба участка прокладывают навстречу друг другу, и в итоге они образуют единую сеть для транспортировки промливневых стоков. Все работы по строительству коллектора финансирует «Нижнекамскнефтехим» — на это предприятие выделило более 1,5 млрд рублей. Запустить объект планируется до конца года.