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«Нижнекамскнефтехим» протестировал новую марку полистирола

15:24, 18.05.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» протестировал новую марку полистирола
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола ПСОН 535М, предназначенной для производителей холодильной техники.

Новая марка полистирола разработана в рамках импортозамещения специалистами завода и учеными научно-технологического центра. По своим характеристикам является аналогом зарубежной марки полистирола Styrolution crystal 165N компании INEOS STYROLUTION.

В ходе испытаний было наработано 120 тонн готовой продукции, образцы которой прошли расширенные исследования в научно-технологическом центре. В ходе тестирования было установлено, что молекулярные параметры ПСОН 535М и Styrolution crystal 165N сопоставимы.

Кроме того, нижнекамская марка полистирола характеризуется более стабильным течением расплава и повышенным уровнем физико-механических показателей. Специалисты также отметили сравнительно высокие теплофизические (температура стеклования) и термические (температура начала окисления) свойства ПСОН 535М.

В настоящий момент новая марка ПСОН 535М находится на тестировании у конечных потребителей.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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