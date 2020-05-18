«Нижнекамскнефтехим» протестировал новую марку полистирола
На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола ПСОН 535М, предназначенной для производителей холодильной техники.
Новая марка полистирола разработана в рамках импортозамещения специалистами завода и учеными научно-технологического центра. По своим характеристикам является аналогом зарубежной марки полистирола Styrolution crystal 165N компании INEOS STYROLUTION.
В ходе испытаний было наработано 120 тонн готовой продукции, образцы которой прошли расширенные исследования в научно-технологическом центре. В ходе тестирования было установлено, что молекулярные параметры ПСОН 535М и Styrolution crystal 165N сопоставимы.
Кроме того, нижнекамская марка полистирола характеризуется более стабильным течением расплава и повышенным уровнем физико-механических показателей. Специалисты также отметили сравнительно высокие теплофизические (температура стеклования) и термические (температура начала окисления) свойства ПСОН 535М.
В настоящий момент новая марка ПСОН 535М находится на тестировании у конечных потребителей.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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