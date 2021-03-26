Кристиан Брух: «Ввод ПГУ-ТЭС на НКНХ особо значим в Год российско-германского сотрудничества в энергетике»

Руководители Группы ТАИФ и германской компании «Сименс Энергетика» в режиме ВКС обсудили реализацию совместных проектов

Фото: Роман Хасаев

Ход строительства ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также участие германской компании в реализации проекта по строительству нового этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске и новых проектах ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в режиме видеоконференцсвязи обсудили руководители Группы ТАИФ и «Сименс Энергетика». Насколько успешно реализуются проекты, что предпринимается сторонами, чтобы сгладить влияние пандемии — в материале «Реального времени».

Инициатором встречи выступил «Сименс»

В формате ВКС совещание связало Германию, Москву, Казань и Нижнекамск. Представительную онлайн-делегацию Группы ТАИФ возглавил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдитнов. Вел совещание председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. На обратной связи с ними — давние партнеры из Германии, команда «Сименс Энергетика» во главе с президентом компании Кристианом Брухом.

Специалистов «Сименс Энергетики» у экранов мониторов собрал президент компании Кристиан Брух. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за то, что вышли с таким предложением. Ситуация в мире непростая. Благодарю за возможность обсудить сегодняшнюю ситуацию по ходу реализации наших проектов, — подчеркнул в начале встречи Альберт Шигабутдинов. Он также представил участников встречи со стороны Группы ТАИФ — руководство и специалистов АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

Кристиан Брух в свою очередь представил команду «Сименс Энергетики», в которую, кроме него самого, вошли руководители управлений и подразделений, непосредственно задействованные в реализации проектов Группы ТАИФ.

— Сейчас на самом деле, непростое для всех нас время. Реализуемые проекты — довольно сложные и масштабные, и на это наложилась пандемия. Это серьезный вызов. Благодарю за возможность встретиться в таком формате и обсудить — где мы находимся в реализации проектов, какие у нас перспективы, и какие у нас есть еще возможности и точки соприкосновения для дальнейшего развития сотрудничества. Я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии. Благодарю за ваши открытость и доверие, — в ответном слове отметил президент «Сименс Энергетики».

Совещание в режиме ВКС связало Германию, Казань и Нижнекамск. Фото: Роман Хасаев

Президент «Сименс Энергетики» также воспользовался моментом, чтобы поздравить участников встречи с недавним 30-летием Группы ТАИФ. Он подчеркнул, что это «совершенно особенный год и для ваших сотрудников, и для нас — ваших партнеров». А сотрудничество с Группой ТАИФ занимает особое место в душе самого Бруха лично.

— Когда я переехал в новый офис (возглавил «Сименс Энергетику», перейдя с руководящей должности в другой крупной германской компании — Linde, — прим. ред.), я поставил все предметы, которые мне напоминают о ТАИФе и Татарстане у себя здесь на полочки. Это очень позитивные воспоминания, накопившиеся за последние годы. Это приятный опыт работы с ТАИФом, память о том, как я был в Казани, в Нижнекамске. Это часть моей личной памяти, и я очень рад, что здесь — в рамках компании «Сименс Энергетика», у меня есть возможность продолжать с вами работать, — подчеркнул Кристиан Брух.

ПГУ-ТЭС будет введена в эксплуатацию летом 2021 года

Первой темой для обсуждения на совещании стало строительство ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — важнейшего энергетического объекта для развития нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Татарстана, что в свою очередь важно и ценно для экономики России в целом.

О ходе работ на строительной площадке ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— По прогрессу строительства ПГУ-ТЭС совместно с компанией «Сименс»: по многим процессам у нас выполнение от 87 до 100%. Сейчас входим в активную фазу пусконаладочных работ, — сообщил участникам совещания генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Заказчиком от имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» на строительстве ПГУ-ТЭС выступает АО «ТГК-16».

АО «ТГК-16» выступает заказчиком от имени НКНХ на строительстве ПГУ-ТЭС. Фото: АО «ТГК-16»

Работа на площадке кипит. В этом руководство АО «ТАИФ» убедилось лично, недавно посетив строящийся объект. И тем не менее, после недавнего осмотра производственных и строительных площадок, что обсудить есть. Первое, нужно добиться идеального порядка и на стройплощадке, и в работе. Это обращение Альберт Шигабутдинов адресовал и своим коллегам из Нижнекамска, и подрядчикам — иностранным компаниям.

— Мы со всей серьезностью принимаем ваши замечания и сделаем все возможное, чтобы исправить эту ситуацию, — от имени «Сименс Энергетики» пообещал президент компании Кристиан Брух.

Второе — не сбавлять темпов:

— Кризис для кого-то смерть, падение, а для кого-то — время наращивания мощностей и роста. Я предлагаю ускорить работу и не отходить от графика, в котором не было места для коронавируса, — призвал председатель совета директоров АО «ТАИФ».

Альберт Шигабутдинов призвал и команду ТАИФа и зарубежных партнеров не сбавлять темпов реализации начатых проектов. Фото: Роман Хасаев

Задержка, вызванная пандемией, сравнительно невелика. По графику пуск розжига первой газовой турбины должен состояться уже в начале апреля. Затем последовательно будут введены в режим пусконаладки оставшаяся газовая и паровая турбины. Летом текущего года станция должна заработать в коммерческом режиме.

— Предстоит большой объем согласований исполнительной документации и программ пусконаладки с Ростехнадзором, с системным оператором, с Группой компаний, — взял слово заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по информационным технологиям и энергетике Руслан Гиззатуллин. Эту работу обеим командам — участницам реализации проекта — предстоит проделать совместно и в самые сжатые сроки.

В режиме пусконаладки станция сначала будет запущена на природном газе, дефицита которого в Нижнекамске больше нет и не ожидается как минимум в ближайшие несколько десятилетий. И все это благодаря построенному Группой ТАИФ и введенному в эксплуатацию минувшим летом новому газопроводу. Затем станция будет переведена на сингаз — насыщенный водородом побочный продукт нефтехимического производства. Это новейшая технология, впервые опробованная «Сименс» при разработке турбин именно для ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима». Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Зам. генерального директора АО «ТАИФ» по информационным технологиям и энергетике подчеркнул необходимость объединить усилия Группы ТАИФ и «Сименс Энергетики» в работе по согласованию документации. Фото: Роман Хасаев

— В мире очень много внимания уделяется использованию водорода в большой энергетике. Все крупнейшие компании — Mitsubishi, Siemens, General Electric — огромные средства вкладывают в научно-исследовательские работы в области использования в большой энергетике водородосодержащих газов. И этот проект (ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт, — прим. ред.) идет ровно в этом направлении, так как в качестве топлива здесь будет использоваться именно газ с высоким содержанием водорода. Сингаз — побочный продукт основного производства. Тот, что раньше сжигался на факелах. Это двойная выгода, — подчеркнул заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по информационным технологиям и энергетике.

Энергообъект особого значения

— Ввод электростанции на «Нижнекамскнефтехиме» имеет огромное значение как для Группы ТАИФ, для Нижнекамска и для Республики Татарстан, так и в целом для России — это один из крупнейших проектов в стране в области энергетики. Вводом этого объекта в эксплуатацию мы гарантируем стабильное развитие в республике на ближайшие 20—30 лет, — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «ПГУ-ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших проектов России в области энергетики». Фото: Роман Хасаев

«Сименс Энергетике» успех не менее важен. Для германской компании это крупнейший на настоящий момент проект в России и первый для нее EPC-контракт (EPC — от англ. Engineering, procurement and construction — способ контрактования в строительной отрасли, где контрактор выполняет функции заказчика, иными словами, строительство контрактором объекта «под ключ», — прим. ред.).

За ходом реализации проекта внимательно следят на самом высоком уровне как в России, так и в Германии. Причем внимание это не ослабевает с момента подписания контракта. Об этом во время встречи напомнил Кристиан Брух:

— Это совершенно особенный проект, который должен на высоком уровне быть реализован. Я помню, как ставило подписи тогда в Санкт-Петербурге руководство Siemens, Linde. Вы там присутствовали, Рустам Минниханов, Хорст Зеехофер, Владимир Путин. Это было особенное событие, когда мы запускали этот проект, и таким же особенным должно быть его окончание, — отметил он. И добавил: — Соглашусь с вами и в особой политической значимости этого проекта. Мы видим особую роль проекта особенно сейчас, когда объявлен Год российско-германского сотрудничества в области устойчивого развития экономики и энергетики. Я считаю, что наш проект будет гвоздем этой программы. Уверен, что нам необходимо нашим проектом продемонстрировать пример успешного партнерства между Россией и Германией в области энергетики, — подчеркнул президент «Сименс Энергетики».

Ничто не должно повлиять на сроки ввода в эксплуатацию комплекса ЭП-600

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» детально проинформировал участников совещания о ходе работ на площадке по строительству комплекса ЭП-600. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пожелание не сбавлять темпов, несмотря на влияние пандемии, и навести четкий порядок во всем, относится и к еще одному мегапроекту, реализуемому Группой ТАИФ в рамках стратегии развития — строительству этиленового комплекса ЭП-600. Ничто не должно повлиять на ввод в эксплуатацию этого важнейшего нефтехимического объекта. В связи с этим важно уже сейчас еще раз удостовериться в том, что учтены все нюансы и моменты. В том числе — по поставкам необходимых материалов и оборудования.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» детально проинформировал присутствующих на совещании о ходе работ по строительству этиленового комплекса и об участии в проекте компании Siemens Energy:

— В объемах поставки Siemens — три компрессора: компрессор пирогаза, этилена и пропиленовых хладагентов. Они поставлены в полном объеме. Уже на площадке и замечаний нет. Также есть оборудование и материалы по электрике. Оно у нас приходит в середине лета, — сообщил он.

Альберт Шигабутдинов поручил провести инвентаризацию поставок оборудования «Сименс» на площадку по строительству комплекса ЭП-600. Фото: АО «ТГК-16»

— Я бы очень хотел, господин Брух, чтобы ваши специалисты, специалисты Linde и «Нижнекамскнефтехима» провели инвентаризацию поставки оборудования Сименс на этот объект. Поставка оборудования была проведена по базовому рабочему проекту, сегодня разработка рабочей документации практически завершена и необходимо, чтобы ответственные лица еще раз провели инвентаризацию спецификации: что было нужно, что поставлено, что еще необходимо дополнительно закупить и когда оно будет поставлено. Там очень много оборудования компании «Сименс» и к нашей следующей встрече нам нужно полное понимание по обеспеченности комплекса ЭП-600, — обратился к президенту германской компании председатель совета директоров АО «ТАИФ».

— К следующей нашей встрече мы обязуемся вместе с компанией «Линде» с их стороны согласовать и провести инвентаризацию вместе с «Нижнекамскнефтехимом», чтобы ничего не потерялось и чтобы мы ничего не упустили, — тут же отреагировал Кристиан Брух.

Напомним: ЭП-600 с годовым объемом переработки свыше 1,8 млн тонн прямогонного бензина — первый и пока единственный в новейшей истории России, самый крупный комплекс жидкого пиролиза. В год, кроме 600 тыс. тонн этилена, здесь планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, почти 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена, 64 тыс. тонн бутилен-изобутиленовой фракции, 65 тыс. тонн фракции C5 и 17 тыс. тонн фракции C-9, а также 93 тыс. тонн в год смолы пиролиза и почти 350 тыс. тонн метан-водородной фракции. Столь масштабных комплексов не строили даже в лучшие годы периода активной индустриализации СССР. Во время недавнего визита на ПАО «Нижнекамскнефтехим» Альберт Шигабутдинов подчеркивал:

— После реализации программы «Нижнекамскнефтехим» станет одной из крупнейших нефтехимических компаний. Я думаю — единственным предприятием в мире, где на одном комплексе будет производиться более 3,5 млн тонн полимеров. Причем очень широкий спектр наименований полимеров — 331 наименование. И особенностью комплекса будет то, что он перерабатывает высококачественное сырье, получаемое из сырой нефти.

После реализации программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» станет единственным предприятием в мире, где из получаемого из нефти сырья будет производиться в год порядка 3,5 млн тонн полимеров. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проект по строительству олефинового комплекса стартовал в июне 2017 года. Тогда на площадке Петербургского международного экономического форума между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG были подписаны меморандум о стратегическом сотрудничестве и в рамках его реализации — соглашение между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Linde Engineering на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего комплекса.

В 2017 году Группа ТАИФ и компания Linde AG подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и в его рамках соглашение по проектированию, оснащению и вводу в эксплуатацию этиленового комплекса в Нижнекамске. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Проект настолько масштабен и значим, что был включен в стратегию развития нефтехимической отрасли России, а нюансы соглашения между Группой ТАИФ и немецкой компанией «Линде АГ» стали темой для обсуждения во время встречи в 2017 году президентов России Владимира Путина и ФРГ Вальтера Штайнмайера.

Проект по строительству этиленового комплекса в 2017 году обсудили президенты России и ФРГ. Фото: kremlin.ru

Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года, предполагает ввод новых мощностей по дальнейшему переделу: не только нарастить объемы уже выпускаемой продукции, но и получить широкие возможности для освоения новых направлений. А также более 2,5 тыс. новых рабочих мест с достойной заработной платой, в том числе 600 — только на ЭП-600.

Столь значительное увеличение производства и планируемое освоение новой продукции поспособствуют не только развитию Группы ТАИФ, но и послужит на благо республики и страны в целом. Строящийся олефиновый комплекс — это значительный рост налоговых отчислений и платежей в бюджеты всех уровней (муниципальный, республиканский, федеральный), это создание новой, в том числе дорожной инфраструктуры (автомагистралей, железнодорожных путей, мостов), новый импульс для жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на новом комплексе. Огромный синергетический эффект ожидается и от реализации Стратегии развития ПАО «Казаньоргсинтез».

В ходе ВКС, руководство Группы ТАИФ рассказало своим зарубежным партнерам о масштабных планах на ближайшие 5 лет и предложило «Сименс Энергетике» принять участие в реализации будущих проектов Группы.

ТАИФ предложил Siemens разделить стратегическое соглашение

Само соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное между Группой ТАИФ и «Сименс» в 2014 году и пролонгированное в 2018-м, также стало одной из тем обсуждения в режиме ВКС. С того времени произошло много событий, в том числе выделение из состава Siemens AG в самостоятельную структуру компании «Сименс Энергетика».

В 2018 году, в Москве на полях форума «Российская энергетическая неделя» было пролонгировано подписанное в 2014 году соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «ТАИФ» и германской компанией Siemens. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

— Так как у вас в Siemens прошла реформа, и компания «Сименс Энергетика» стала самостоятельной, мы бы хотели предложить выстроить наши взаимоотношения так же системно, как они выстроены с компанией Siemens AG. В этой связи было бы верным заключить между Группой ТАИФ и компанией «Сименс Энергетика» соглашение о стратегическом сотрудничестве, где закрепить все основные принципы нашей совместной работы, в том числе в части ценообразования на продукцию и комплектующие производства «Сименс Энергетики» и назначить ответственных лиц, — озвучил предложение председатель совета директоров АО «ТАИФ».

Руководство Группы ТАИФ предложило разделить полномочия рамочного соглашения согласно задачам, решаемым компаниями «Сименс» после реорганизации. Фото: Роман Хасаев

— Большое спасибо, что подняли этот вопрос. Я лично позабочусь о том, чтобы это было сделано как можно быстрее. Это очень верная мысль — заключить соглашение о сотрудничестве. С российской стороны от нас об этом позаботится Олег Титов (генеральный директор «Сименс Энергетики» в России, — прим. ред.), а я со своей стороны буду лично курировать процесс и также поговорю с Роландом Бушем — генеральным директором Siemens AG, нашими акционерами, — откликнулся на предложение президент Siemens Energy.

В завершение встречи Альберт Шигабутдинов озвучил еще одно предложение к германским партнерам:

— Нужно будет усилить подразделения «Сименс» по техническому обслуживанию в России, в том числе по программированию и по обеспечению АСУ ТП. Мы бы хотели, чтобы наши и ваши специалисты это обсудили и работу в этом направлении усилили. Уверен, что это помогло бы исключить возможные технические и техногенные сбои и позволило бы нам работать еще более эффективно и надежно, — отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ».

Это предложение так же было одобрено и поддержано руководством «Сименс Энергетики».

Руководство Группы ТАИФ и «Сименс Энергетики» также обсудили проекты, реализуемые или планируемые к реализации совместно с ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В следующий раз в формате ВКС участники совещания договорились встретиться в конце марта. Впрочем, президент «Сименс Энергетики» высказал надежду, что в скором будущем пандемийная ситуация улучшится настолько, что станут возможны и личные встречи. Воспользовавшись случаем, Кристиан Брух пригласил руководство АО «ТАИФ» и компаний Группы в Мюнхен, где встречи с ними также ждут Роланд Буш и возглавляющий сегодня правление «Сименс Энергетики» Джо Кэзер, с которым группу ТАИФ и лично Альберта Шигабутдинова связывают давние деловые и дружеские отношения.



Арсений Фавстрицкий