Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рассмотрел вопросы проведения годового собрания акционеров

Вчера, 5 марта, в Казани под руководством председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова состоялось плановое заседание совета директоров компании.



Повестка дня включала в себя вопросы, касающиеся подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 9 апреля в Нижнекамске.

Члены совета директоров рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность, предварительно утвердили годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год и рекомендовали их к утверждению годовым общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На заседании был рассмотрен вопрос о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов и рекомендуемой дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

Совет директоров ознакомился с аудиторским заключением по РСБУ аудиторской фирмы АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и заключением ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. В ходе заседания были одобрены результаты закрытого тендера по выбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В качестве кандидата, рекомендуемого к утверждению на годовом общем собрании акционеров, предложена компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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