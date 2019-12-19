Нефтехимики представили ученым РАН свои разработки по улучшению экологии

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Ваши очистные сооружения сделаны по последнему слову техники, не то что у нас в Троицке. Можно с вас брать пример», — такое мнение высказали ведущие ученые России после посещения биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима». В этом месяце академики побывали в Нижнекамске и на промышленной площадке. Главная цель визита — объединить усилия вместе с промышленниками для улучшения экологической обстановки в регионе. Что поразило сотрудников научных институтов — в материале «Реального времени».

По последнему слову техники

Первое знакомство нефтехимиков и ученых РАН состоялось в мэрии города. Здесь прошло рабочее совещание по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности. С собой ведущие академики страны привезли разработки для мониторинга состояния окружающей среды.

— Возможно, где-то будут стоять датчики или появится возможность дистанционного определения загрязнителей. У нас есть целый ряд конкретных предложений, как, например, очищать сточные воды, ликвидировать те или иные выбросы. Мы привезли конкретные предложения, будем их сопоставлять с реальными проблемами и искать общие точки пересечения, составлять дорожную карту загрязнений, — рассказал в беседе с журналистами Михаил Егоров, академик отделения химии и наук о материалах РАН, директор института органической химии им. Зелинского.



Знакомство нефтехимиков и ученых РАН состоялось в мэрии города

Во время рабочего совещания слово предоставили заместителю главного инженера по охране окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Андрею Рубежову. Он рассказал столичным гостям о природоохранных проектах, реализуемых на предприятии. Последняя разработка представляет собой новую систему автоматизированного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

— Она прогнозирует ситуацию по выбросам. Буквально на период от одного до трех дней с учетом всех выбросов от предприятия. Система позволяет подтягивать доступные геоинформационные ресурсы: направление ветра, скорость, влажность и другие. По полученным данным можно моделировать ситуацию по выбросам.

Андрей Рубежов пояснил ученым, что процесс находится на стадии опытной наладки. Буквально в течение двух недель система поступит в отдел охраны окружающей среды. Еще два месяца уйдет на настройку, отладку оборудования, обучение специалистов.

— Программа позволит моделировать ситуацию, связанную с развитием нашего предприятия. Так, нанося на карту новые производства, новые источники выбросов в атмосферный воздух, можно спрогнозировать, какое влияние они окажут на экологию. Система предусматривает расчетную программу, совершенно легитимную, подтвержденную всеми государственными ведомствами. Считаю, что это очень хороший инструмент на будущее, — поделился заместитель главного инженера по охране окружающей среды «Нижнекамскнефтехима».



«Вы большие молодцы»

Большое впечатление на российских академиков произвел главный природоохранный объект Нижнекамска — биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь происходит очистка промышленных и городских стоков. Более 3 миллиардов рублей выделило предприятие на масштабную реконструкцию БОС. По мнению ученых РАН, это один из самых современных и высокоэффективных очистных объектов на территории России.

— В Нижнекамске хорошие очистные сооружения, мы были на прошлой неделе на очистных сооружениях в Сочи, на олимпийских объектах. Могу сказать, что нижнекамские БОС ничем им не уступают, но здесь задача гораздо сложнее, потому что имеются еще и промышленные стоки, — отметил Евгений Кузнецов, руководитель департамента водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербургской электротехнической компании.



Столичные гости посетили обновленную химическую лабораторию БОС

Во время экскурсии гости своими глазами увидели, какие метаморфозы происходят во время очистки промышленных и городских стоков. Посетили обновленную химическую лабораторию БОС, где контролируют качество входящих бытовых и химзагрязенных стоков, поверхностных и грунтовых вод, ежедневно мониторят количество микроорганизмов. Аналитический мониторинг стоков отображается в режиме реального времени на видеопанели.

— Ваши очистные сооружения сделаны по последнему слову техники, не то что у нас в Троицке, я бы так сказал. Можно с вас брать пример. В нашем Троицке должны быть лучше. В целом вы большие молодцы. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения для сотрудничества, — поделился своими впечатлениями от увиденного Михаил Коренский, директор центра физического приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН.



Большое впечатление на российских академиков произвел главный природоохранный объект Нижнекамска — биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Главный природоохранный объект Нижнекамска

К слову, биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим» введены в эксплуатацию в 1966 году. Более 80% стоков приходит сюда с промышленных предприятий, в том числе принадлежащих ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТГК-16» (ТЭЦ 1), АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «СГ-транс», ООО «Преттль-НК», ООО «Челны-Бройлер», ООО «Индустриальный парк «Пионер», ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций», АО «Нижнекамское ПАТП-1», ООО «Нижнекамское ПАТП» и другие (всего около 60 предприятий и организаций).

19% стоков стекаются с городских квартир, организаций и предприятий: автозаправочных станций, автомоек, гаражных кооперативов, автосервисов, медицинских учреждений, торговых центров. Свои стоки в городской коллектор также сливают предприятия, расположенные в поселке Строителей и в районе БСИ.



Биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим» введены в эксплуатацию в 1966 году

Город строился вместе с «Нижнекамскнефтехимом», поэтому по экономическим и географическим соображениям было принято решение совместить очистку промышленных, городских и коммунальных стоков в одном месте. Более 50 лет «Нижнекамскнефтехим» содержит, обслуживает оборудование, следит за качеством очищенных стоков.

По итогам визита академиков РАН в Нижнекамск бизнес и наука договорились вместе искать более совершенные пути решения для улучшения экологической ситуации в регионе.

— Сейчас мы соберем и проанализируем все исходные данные и в ближайшее время выдадим технические решения, которые устроят заказчика, и мы сможем их успешно внедрить, — пояснил Евгений Кузнецов, руководитель департамента водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербургской электротехнической компании.

