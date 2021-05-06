Руководители и сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посадили деревья в память о погибших на войне

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединился к Международной акции «Сад Памяти», участники которой второй год подряд высаживают деревья накануне Дня Победы. Зеленые памятники служат напоминанием о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В этом году руководители, представители молодежного актива компании и профсоюзного комитета НКНХ посадили 76 хвойных деревьев вдоль Соболековской автодороги. Событие приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Очень приятно, что, находясь в самом зеленом городе Татарстана и России, мы вносим лепту по его дальнейшему благоустройству и посвящаем сегодняшнее мероприятие памяти погибших в Великой Отечественной войне. Представители всех подразделений компании во главе со своими руководителями и профсоюзными лидерами с большим удовольствием и праздничным настроением сажают деревья, которые сделают наш город еще прекраснее и уютнее, — подчеркнул генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

Зеленые памятники служат напоминанием о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Предприятие участвует в акции второй год подряд. В 2020-м «Нижнекамскнефтехим» совместно с ветеранами и молодежным активом посадили 75 сосен в честь юбилея Победы.

Предприятие участвует в акции второй год подряд. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Это очень важное мероприятие с точки зрения воспитания патриотизма молодого поколения, это наша память — у каждого в семье есть бабушки, дедушки, которые участвовали в войне. Поэтому такая традиция позволяет нам каждый год увековечивать память о тех, кто погиб на войне или вернулся с нее. У меня тоже деды и по папиной, и по маминой линии воевали, и бабушки в тылу поддерживали фронтовиков, поэтому чтить память родных очень важно и нужно, — поделился первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов.

В 2019—2020 гг. благодаря ПАО «Нижнекамскнефтехим» на территории Нижнекамского района появилось 6700 новых деревьев. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Компания уделяет большое внимание вопросам экологии. В конце апреля ПАО «Нижнекамскнефтехим» провело компенсационную высадку деревьев в селе Иштеряково Тукаевского района РТ. Часть зеленых насаждений пришлось изъять при строительстве РП-110 кВ «Жарков» высоковольтных линий электропередачи и других объектов. Взамен одного вырубленного дерева предприятие высаживает два.

30 апреля руководство управления главного энергетика, управления энергоснабжения и дирекции строящейся ПГУ-ТЭС совместно с руководством проекта генподрядной организации АО «Сименс Энергетика» приняли участие в высадке десятков елей и берез у озера Ишкэй. Всего в рамках проекта по озеленению земельных участков Тукаевского района нефтехимики высадят 1100 деревьев.

Всего в рамках проекта по озеленению земельных участков Тукаевского района нефтехимики высадят 1100 деревьев. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2019—2020 гг. благодаря ПАО «Нижнекамскнефтехим» на территории Нижнекамского района появилось 6700 новых деревьев.