Александр Шадриков: «Нижнекамскнефтехим», реконструировав БОС, внес серьезный вклад в сохранение окружающей среды»

Масштабная модернизация биологических очистных сооружений НКНХ доказала свою эффективность

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Последние 3 месяца нижнекамцы отмечают существенное улучшение качества атмосферного воздуха — в городе нет едких запахов. Этот факт подтверждают республиканские экологи и местные власти. Стабилизировать экологический фон в нефтехимической столице Татарстана, а также значительно повысить уровень жизни населения, помогла компания «Нижнекамскнефтехим», инвестировав в природоохранные мероприятия с 2014 года 22 млрд рублей. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Ключевое событие в сфере окружающей среды

В уходящем году произошло событие, которое можно смело отнести к переломным моментам в экологической истории Нижнекамска. В конце лета состоялась церемония открытия обновленных биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» (БОС). Трудно переоценить значимость этого природоохранного объекта, куда стекаются все городские и промышленные стоки.

Результат эффективной работы БОС не заставил себя ждать. В столице нефтехимиков прекратились жалобы на качество атмосферного воздуха. Об этом в Казани на встрече с журналистами говорил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. К слову, до масштабной реконструкции БОС экологам поступали сотни обращений на неприятные запахи.

Недавно мы встречались с учеными РАН, они предложили свои решения. С «Нижнекамскнефтехимом» был налажен рабочий контакт. Предприятие отчетливо понимает, что необходимо решать проблемы. Фото: realnoevremya.ru

— «Нижнекамскнефтехим», реконструировав БОС, внес серьезный вклад в сохранение окружающей среды. У нас существует план по улучшению экологии Нижнекамска. Недавно мы встречались с учеными РАН, они предложили свои решения промышленникам. С «Нижнекамскнефтехимом» был налажен рабочий контакт. Предприятие отчетливо понимает, что необходимо решать проблемы, — рассказал глава Минэкологии РТ корреспонденту «Реального времени».

По словам Шадрикова, по итогам этой встречи было принято решение открыть в Нижнекамске центр компетенций. Возглавят его три института: Институт органической химии им. Зелинского, Институт общей физики им. А.М. Прохорова и Казанский научный центр РАН. Объединив усилия, ученые и нефтехимики будут вместе решать проблемы экологии в Нижнекамске.

Слова министра экологии подтверждает мэр Нижнекамска Айдар Метшин. На итоговой пресс-конференции он сообщил журналистам, что тех запахов, что были в Нижнекамске раньше — сейчас уже нет, отметив также заслугу «Нижнекамскнефтехима» не только в открытие обновленных БОС, строительстве нового коллектора промышленных стоков, но и станции очистки воды в 2007 году.

Компания в одиночку несет на себе бремя очистки воды

Так исторически сложилось, что более 50 лет «Нижнекамскнефтехим» единолично отвечает за содержание и качество очистки сточных вод, которые образуются в городе и на предприятиях (их более 60). Доля бытовых стоков составляет 19%, промышленных — 81%.

Первая масштабная реконструкция БОС произошла в середине 80-х годов. Их мощность возросла с 56 тыс. до 213 тыс. кубических метров стоков в сутки. Время глобальных перемен наступило в XXI веке. Фото: Фото Максим Платонов

Решение совместить коммунальные и промышленные стоки принималось еще в далекие 60-е годы, когда вместе с химическим комбинатом началось строительство молодого, перспективного города. По титулу «Нижнекамскнефтехима» тогда строились все промышленные и социальные объекты города. И совместить очистку промышленных и городских стоков было выгодно и географически, и экономически. БОС «Нижнекамскнефтехима» проектировались двумя крупнейшими в Советском Союзе институтами — «Гипрокаучук» и «Водоканалпроект» Госстроя СССР. Под них проектировщики определили территорию, которая находится в удалении от города и значительно ниже его и промплощадки, поэтому стоки сюда поступают самотеком. А это очень важно. При другом расположении БОС стоки пришлось бы перекачивать с помощью насосных станций, а это в разы увеличило бы стоимость их очистки.

С каждым годом расширялись не только городские границы, но и промышленные. Первая масштабная реконструкция БОС произошла в середине 80-х годов. Ее мощность возросла с 56 тыс. до 213 тыс. кубических метров стоков в сутки. Время глобальных перемен наступило в XXI веке.

На масштабную реконструкцию БОС — 3 миллиарда рублей

В 2015 году нефтехимики приступили к первому этапу реконструкции биологических очистных сооружений. Буквально за 2 года были заново построены и оборудованы современным оборудованием узел механической очистки хозбытовых стоков, здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады. Были смонтированы «Ятаганы» — специальные установки обезвреживания парогазовых смесей, что позволило собирать и обезвреживать пахнущие выбросы. Все объекты, которых коснулась реконструкция на первом этапе, стали герметичны.

Второй этап реконструкции БОС начался в 2018 году. Удалось заново построить здания и сооружения узла очистки — приемную камеру, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Дополнительно установили новейшие газоочистные сооружения — биофильтры. Населяющие блокбоксы фильтров особые микроорганизмы работают круглосуточно, нейтрализуя неприятные запахи.

В реконструкцию БОС, включая строительство коллектора, «Нижнекамскнефтехим» вложил 3 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Но и это еще не все. В настоящее время завершается строительство нового коллектора промливневых стоков протяженностью около 15 километров. Он увеличит пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, что также снизит экологическую нагрузку на окружающую среду.

В реконструкцию БОС, включая строительство коллектора, «Нижнекамскнефтехим» вложил свыше 3 млрд рублей.

Химия должна быть «зеленой»

На торжественной церемонии открытия обновленных БОС в августе 2019 года побывал президент РТ Рустам Минниханов. Среди почетных гостей также были генеральный директор ГК ТАИФ Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и глава НМР, мэр города Нижнекамска Айдар Метшин.

Глава республики отметил в своем выступление, что, благодаря современным технологиям, Нижнекамску удастся достичь мировых экологических норм.

— Я должен отметить работу Группы компаний ТАИФ и акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», которые несколько лет назад начали первый этап реконструкции очистных сооружений, — отметил в своем выступлении на торжественном запуске президент РТ Рустам Минниханов. — Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на большую техногенную нагрузку на город, за счет современных технологий мы можем достичь такого экологического состояния, которое соответствует всем мировым нормам.

На торжественной церемонии открытия обновленных БОС побывал президент РТ Рустам Минниханов. Среди почетных гостей также были генеральный директор ГК «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и глава НМР, мэр города Нижнекамска Айдар Метшин. Фото: Ринат Назметдинов

Руслан Шигабутдинов в свою очередь акцентировал внимание на том, что в работе компаний Группы ТАИФ и ПАО НКНХ вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных.

— Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм. Сегодня мы завершаем второй этап реконструкции и двигаемся в сторону третьего этапа. Экологических вопросов на любом крупном промышленном предприятии всегда много. Но я уверен, что мы при поддержке республики, президента и с нашей с вами активной работой все вопросы решим, и экология в городе и в регионе будет лучше, чем в любой точке планеты. Химия должна быть «зеленой», технологии такие есть, — сообщил Руслан Шигабутдинов.

О масштабной реконструкции биологических очистных сооружений заговорили далеко за пределами республики. Так, по итогам августа 2019-го Татарстан, наряду с Магаданской областью, возглавил рейтинг регионов России с высокой устойчивостью. Данные опубликовал фонд «Петербургская политика». Эксперты посчитали, что на высокое положение Татарстана повлиял запуск обновленных БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Особое внимание уделено мониторингу атмосферного воздуха

Реконструкция БОС была осуществлена в рамках четвертой экологической программы «Нижнекамскнефтехима». На протяжении долгих лет предприятие ведет работы в целях сохранения окружающей среды. Особое внимание нефтехимики уделяют экологическому мониторингу воздуха и сточных вод.

В 2019 году был приобретен передвижной экопост для контроля загрязненности атмосферного воздуха. Оснащенный самым современным оборудованием автомобиль готов снять полный экологический срез атмосферного воздуха по двум десяткам ключевых показателей. По своей технической оснащенности это один из немногих комплексов в Татарстане, который уже зарекомендовал себя в работе.

Сейчас нефтехимики работают над новыми природоохранными объектами. Последняя разработка представляет собой новую систему автоматизированного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сейчас нефтехимики работают над новыми природоохранными объектами. Последняя разработка представляет собой новую систему автоматизированного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Она прогнозирует ситуацию по выбросам, буквально на период от одного до трех дней с учетом всех выбросов от предприятия. Система подтягивает доступные геоинформационные ресурсы: направление ветра, скорость, влажность и другие. На основании полученной информации можно прогнозировать ситуацию по выбросам.

— Сейчас мы находимся на стадии опытной наладки. В конце декабря эта система будет поставлена на рабочие места службы охраны окружающей среды. Далее, в течение двух-трех месяцев будут происходить настройка, отладка оборудования, обучение наших специалистов. Затем эту систему примем в эксплуатацию. Программа позволяет моделировать ситуацию, связанную с развитием нашего предприятия. Так, нанося на точки новые производства, новые источники выбросов в атмосферный воздух, можно спрогнозировать, какое влияние они окажут на экологию. Система предусматривает расчетную программу, совершенно легитимную, подтвержденную всеми государственными ведомствами. Считаю, что это очень хороший инструмент на будущее, — рассказал подробно о новшестве Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды «Нижнекамскнефтехима».

С 2001 года выбросы в атмосферу сократились на 27 тыс. 370 тонн или 57%. Фото: realnoevremya.ru

Снижение выбросов в два раза

Успехи, достигнутые в сфере охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехимом» за последние 5 лет:

потребление свежей речной воды уменьшилось на 4 миллиона 596 тысяч кубометров (6,4%);

потребление энергии уменьшилось на 13,87 млн кВтч/год (стало возможным в связи с реконструкцией градирен);

уменьшились удельные расходы сырья на 8,4%;

снижены удельные выбросы в атмосферу на 17%.

И это притом, что объем выпускаемой предприятием продукции постоянно растет.

Если сравнить с 2001 годом: при увеличении объема продукции почти в два раза — с 1 млн 429 тыс. тонн в 2001 году до 2 млн 678 тыс. тонн в 2018 году, то выбросы в атмосферу сократились на 27 тыс. 370 тонн, или 57%.





