Глава Татартсана посетил завод этилена «Нижнекамскнефтехима»

Президент Рустам Минниханов побывал на заводе этилена НКНХ, где осмотрел печи пиролиза. Прежде чем вникнуть в производственные детали он обратился к коллективу предприятия.

— Средствами защиты обеспечены? — спросил Рустам Минниханов у нефтехимиков.



— Маски, перчатки, антисептики — все есть.



Рустам Минниханов пожелал им успешной работы и стойкости в это тревожное время.

Всего на заводе установлено 18 печей. Две из них нового образца типа SRT-VI введены в эксплуатацию в 2018 году, что позволило увеличить надежность в работе печного блока, сократить потребление топливного газа и уменьшить количество выбросов дымовых газов в атмосферу.



Пуск двух новых печей вкупе с действующими обеспечили рекордные объемы выработки этилена — до 618 тыс. тонн, а также пропилена до 302 тыс. тонн по итогам прошлого года. Всего было переработано почти 2 млн тонн сырья. Получаемые в процессе переработки этилен, пропилен, дивинил, бензол и другие продукты используются в собственных производствах для получения каучуков и пластиков.

Ранее Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства комплекса «Этилен-600» НКНХ в условиях пандемии.

