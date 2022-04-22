Поисковый отряд «Нефтехимик» отправился в Волгоградскую область для участия в «Вахте памяти — 2022»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ранним утром бойцы поискового отряда «Нефтехимик» отправились на очередную «Вахту памяти». Уже не первый раз наши ребята выезжают в экспедицию в Городищенский район Волгоградской области — там проходили ожесточенные бои под Сталинградом в 1942—1943 годах.

В составе нижнекамского отряда 26 уже проверенных временем поисковиков и двое новичков — среди них сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и других предприятий и организаций города.

В течение двух недель им предстоит заниматься поиском останков солдат-красноармейцев, погибших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны.

За 18 лет благодаря работе отряда 866 погибших солдат обрели вечный покой, 14 имен без вести пропавших было восстановлено по медальонам и шесть — по личным вещам.

Миссия поисковиков — вернуть из небытия имена сотен тысяч неизвестных солдат, которые отдали свои жизни за Родину. Главное в работе поискового отряда — установить имена погибших, связаться с родственниками и со всеми воинскими почестями предать земле останки героев Отечества.

— Хотелось бы, чтобы удача сопутствовала нам в поиске, чтобы мы подняли как можно больше погибших солдат, установили как можно больше пропавших имен. И это вполне реальные планы. Знаете, ежегодно на Вахту приезжает около пятисот поисковиков со всей России, которые за одну поисковую экспедицию поднимают и хоронят такое же количество погибших солдат. Не побоюсь сказать за каждого поисковика — наша главная мечта, чтобы во время захоронений в строю стояло как можно больше поисковиков, а хоронили мы лишь одного, последнего солдата. Вот только тогда можно будет сказать — война закончена, — рассказала командир отряд «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Бойцы отряда завершат экспедицию накануне Дня Победы.