Станция очистки воды «Нижнекамскнефтехима» на время самоизоляции перешла на особый режим работы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Все дочерние предприятия «Нижнекамскнефтехима», в том числе СОВ-НКНХ, принимают необходимые меры для недопущения распространения коронавируса.

Станция очистки воды ежедневно поставляет в столицу нефтехимиков чистую питьевую воду. Важный объект жизнеобеспечения работает круглосуточно, без перерывов и выходных дней.

— Станция очистки воды работает. Очистка воды проходит пять стадий. Мы также возим реагенты, обрабатываем и очищаем воду. Проводим лабораторные анализы, следим за качеством воды, все сотрудники обеспечены медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, — прокомментировал Радик Губайдуллин, главный инженер СОВ-НКНХ.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» раздают продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете предприятия.

Партнерский материал