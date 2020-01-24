«Нижнекамскнефтехим» сделал новый шаг в развитии движения WorldSkills

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В Лемаева посетили представители Центра развития профессиональных компетенций из Казани и «Нижнекамскнефтехима». Здесь прошло рабочее совещание по дальнейшему сотрудничеству в рамках движения WorldSkills.

Традиционно это учебное заведение является основной кузницей кадров для нефтехимического предприятия, только в прошлом году на работу в компанию было трудоустроено 282 его выпускника. Кроме того, на базе колледжа идет активная подготовка участников в рамках чемпионата WorldSkills.

«Нижнекамскнефтехим» предоставил им возможность тренироваться на современном оборудовании, которое при поддержке руководства АО «ТАИФ» предприятие приобрело специально для подготовки по стандартам WorldSkills. В настоящее время учебное заведение является специализированным центром компетенций по подготовке молодых специалистов к WorldSkills и проведению отборочных чемпионатов. Здесь тренируют участников чемпионатов различных уровней по двум направлениям — «Лабораторный химический анализ» и «Изготовление изделий из полимерных материалов».

Сейчас участники готовятся к полуфиналу Национального чемпионата. В VII Национальном чемпионате движения WorldSkills, который проходил с 20 по 24 мая в Казани, в составе сборной Татарстана приняли участие четверо молодых работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Все они успешно выступили в своих компетенциях. Первого места и золотой медали за профессионализм в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» удостоился аппаратчик цеха №1417 завода ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Раиль Абдулин. Молодой человек стал победителем в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

На 45-м мировом чемпионате в Казани в августе 2019 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлял 21-летний работник завода ДБ и УВС Шамиль Хакимов, вошедший в состав расширенной сборной России. Он находился в резерве для выступления в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» и выступил на чемпионате в качестве технического эксперта.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении последних 5 лет активно поддерживает движение WorldSkills, принимая участие практически во всех состязаниях по профессиональному мастерству: отборочных, региональных, Hi-tech среди рабочих промышленных предприятий, национальных, мировом.

В планах ПАО «Нижнекамскнефтехим» — создать на базе колледжа условия для развития трех новых компетенцией, отражающих специфику работы компании — «Аппаратчик», «Метрология и КИП», «Слесарь по ремонту технологического оборудования».

— Сюда мы приехали, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество с градообразующим предприятием — «Нижнекамскнефтехимом», поговорить о развитии существующих компетенций и обсудить появление новых, актуальных для предприятия и нефтехимической отрасли. А также обсудить вопрос и участие представителей колледжа, сотрудников предприятия в чемпионатном движении «Молодые профессионалы», возможность проведения отраслевых чемпионатов. Мы провели мировой чемпионат, сейчас началась подготовка к финалу Европейского чемпионата и мирового, который пройдет в Шанхае в 2021 году. Хотелось, чтобы там были представители от Татарстана и «Нижнекамскнефтехима». Такие шансы есть, — рассказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Нижнекамскнефтехим» заинтересован в подготовке профессиональных кадров, поэтому мы сегодня обсудим дальнейшее наше сотрудничество с Центром развития профессиональных компетенцией. Развитие новых компетенций позволит качественно готовить студентов по основным рабочим профессиям нашего предприятия, ждем положительных результатов», — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.



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