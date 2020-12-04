«Нижнекамскнефтехим» передал Нижнекамской больнице автомобили для оказания помощи
Управление автомобильного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделило Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице два экипажа автомобилей во временное пользование.
Ежедневно врачи обслуживают порядка 350 вызовов на дому. Для их доставки к заболевшему пациенту выделено 14 транспортных средств. Но в сегодняшних условиях роста респираторных заболеваний этого недостаточно. Больные ждут приезда врача от 8 до 10 часов. Необходимо увеличение как медицинских бригад, так и транспортных средств.
Управление здравоохранения НМР решает вопрос по увеличению количества медицинских бригад и обеспечению их транспортом. По просьбе администрации города для сокращения времени ожидания помощи врачей на дому руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделило 2 необходимых легковых автомобиля.
На них в 2 смены будут трудиться 4 водителя, чтобы обеспечить необходимый график работы с 7 утра до 19 вечера, включая выходные дни. Это позволит ускорить организацию выезда врачей, а также доставку волонтерами бесплатных лекарственных средств больным коронавирусом.
— Машины будут работать круглосуточно, в две смены. В каждой имеются специальные перегородки, чтобы минимизировать риск заражения водителей. График работы установлен по рекомендации врачей, — рассказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.
— Это очень большая помощь. В связи с тем, что идет рост заболевших COVID-19, вирусных больных, к тому же продолжается прививочная компания, нам транспорт нужен как воздух. Есть люди и ресурсы, но, чтобы доехать до пациентов, необходимы транспортные средства. Это большая неоспоримая помощь! Спасибо большое! — поблагодарил руководство «Нижнекамскнефтехима» Марс Мустафин, главный врач НЦРМБ.
По его словам, ГК ТАИФ с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции пришла на помощь нижнекамским медикам. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передал больнице утилизатор опасных медицинских отходов, закупил необходимое оборудование в мае на 8 млн рублей и на 20 млн рублей в ноябре, обеспечил персонал средствами индивидуальной защиты и противочумными костюмами. С 2019 года финансовая помощь больнице составила свыше 142 млн рублей.
— Несмотря на то что уже много сделано, «Нижнекамскнефтехим» не оставляет нас в тяжелую минуту. Это говорит о том, что нефтехимики не равнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь, — заключил Марс Мустафин и крепко пожал руку помощника генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвиры Долотказиной.
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