«Нижнекамскнефтехим» передал Нижнекамской больнице автомобили для оказания помощи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Управление автомобильного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделило Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице два экипажа автомобилей во временное пользование.

Ежедневно врачи обслуживают порядка 350 вызовов на дому. Для их доставки к заболевшему пациенту выделено 14 транспортных средств. Но в сегодняшних условиях роста респираторных заболеваний этого недостаточно. Больные ждут приезда врача от 8 до 10 часов. Необходимо увеличение как медицинских бригад, так и транспортных средств.

Управление здравоохранения НМР решает вопрос по увеличению количества медицинских бригад и обеспечению их транспортом. По просьбе администрации города для сокращения времени ожидания помощи врачей на дому руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделило 2 необходимых легковых автомобиля.

На них в 2 смены будут трудиться 4 водителя, чтобы обеспечить необходимый график работы с 7 утра до 19 вечера, включая выходные дни. Это позволит ускорить организацию выезда врачей, а также доставку волонтерами бесплатных лекарственных средств больным коронавирусом.

— Машины будут работать круглосуточно, в две смены. В каждой имеются специальные перегородки, чтобы минимизировать риск заражения водителей. График работы установлен по рекомендации врачей, — рассказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

— Это очень большая помощь. В связи с тем, что идет рост заболевших COVID-19, вирусных больных, к тому же продолжается прививочная компания, нам транспорт нужен как воздух. Есть люди и ресурсы, но, чтобы доехать до пациентов, необходимы транспортные средства. Это большая неоспоримая помощь! Спасибо большое! — поблагодарил руководство «Нижнекамскнефтехима» Марс Мустафин, главный врач НЦРМБ.

По его словам, ГК ТАИФ с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции пришла на помощь нижнекамским медикам. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передал больнице утилизатор опасных медицинских отходов, закупил необходимое оборудование в мае на 8 млн рублей и на 20 млн рублей в ноябре, обеспечил персонал средствами индивидуальной защиты и противочумными костюмами. С 2019 года финансовая помощь больнице составила свыше 142 млн рублей.

— Несмотря на то что уже много сделано, «Нижнекамскнефтехим» не оставляет нас в тяжелую минуту. Это говорит о том, что нефтехимики не равнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь, — заключил Марс Мустафин и крепко пожал руку помощника генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвиры Долотказиной.

