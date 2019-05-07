Азат Бикмурзин: «У нас нет причин что-то скрывать от пострадавших и их родственников»

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин встретился с родственниками сотрудников подрядных организаций, которые пострадали во время аварии на заводе изопрена-мономера 19 апреля. Также во встрече приняли участие первый заместитель генерального директора – главный инженер Ильфат Шарифуллин, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, председатель профсоюзной организации Фанис Муртазин и другие специалисты.

В первую очередь Азат Бикмурзин рассказал, как решались организационные вопросы по оказанию медицинской помощи в первые минуты аварии.

— Мы предприняли все, чтобы пострадавшим работникам подрядных организаций с первых минут оказывалась квалифицированная помощь. Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов, узнав об аварии, позвонил и спросил: «Чем помочь?», а также дал указание об организации поддержки пострадавшим. К нам вылетел министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, и мы под его руководством совместно с заместителем генерального директора АО «ТАИФ» Рустемом Сультеевым, главой Нижнекамского муниципального района Айдаром Метшиным, моими заместителями всю ночь решали вопросы размещения пострадавших и тактики их лечения: побывали в БСМП, связались и получили рекомендации от главного комбустиолога России, профессора Андрея Алексеева, также связались с Нижегородским ожоговым центром. К нам прибыли специалисты РКБ и Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Двоих, тяжело пострадавших, на вертолете доставили в РКБ, — рассказал Азат Бикмурзин.

После решались вопросы обеспечения медицинскими препаратами, оборудованием и сопровождения родственников. С акционерами было принято решение по оказанию благотворительной финансовой помощи: в зависимости от тяжести нанесенного ущерба здоровью, пострадавшие получат до миллиона рублей.

— Мне, как руководителю, важно иметь полную объективную картину произошедшего и сделать все, чтобы подобное в дальнейшем не случилось. Работает следственный комитет, заведено уголовное дело, ведется полномасштабное расследование, опрашиваются свидетели. Мы на постоянной связи со всеми надзорными органами. Компетентную комиссию, куда вошли представители всех ведомств, возглавляет руководитель Ростехнадзора Борис Германович Петров. У нас нет причин что-то скрывать от пострадавших и их родственников, — пояснил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

По законодательству, в работе комиссии могут принять участие пострадавшие или их представители – это относится к компетенции Ростехнадзора. Когда комиссия завершит работу, будут озвучены выводы о причинах ЧП.

Как отметил Азат Бикмурзин, кроме благотворительной помощи от «Нижнекамскнефтехима», пострадавшие получат до 2 млн руб. от страховой компании, у которой НКНХ застраховал гражданскую ответственность при эксплуатации производственных объектов. Кроме этого, предприятие выделит средства на оказание помощи для дальнейшего восстановительного лечения, в том числе санаторно-курортного. На сегодня четверо пациентов выписаны из больниц, у остальных отмечается положительная динамика, сообщается на сайте «Нижнекамскнефтехима».

