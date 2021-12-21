«Чувствуется забота о коллективе, развитие предприятия»

Новая команда руководителей Нижнекамска посетила «Нижнекамскнефтехим» и обсудила вопросы взаимного сотрудничества

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в компанию СИБУР, посетила делегация нижнекамской мэрии. Руководители города побывали на заводе пластиков, этилена, строящейся площадке ЭП-600, оценили эффективность системы факельных установок, автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха и другие проекты, устраняющие экологические риски. Что удивило чиновников и как переработанный пластик можно использовать на благо Нижнекамска? Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый визит в обновленном составе

Это первый визит обновленной команды руководителей муниципалитета на «Нижнекамскнефтехим». Кадровый состав управленцев сменился с приходом нового главы исполкома НМР Рамиля Муллина. Экскурсию организовали в выходной день, чтобы не отвлекать от текущих дел. Обмен опытом и лучшими практиками направлен на совместное и эффективное решение экологических и других важных вопросов жизнедеятельности города.

— Мы хотим показать руководителям города масштаб предприятия. Они больше заняты внутригородскими проблемами и не всегда хватает времени интересоваться тем, что происходит на производстве. В составе делегации есть вновь назначенные руководители, которые впервые на «Нижнекамскнефтехиме». Также мы хотим рассказать о наших природоохранных программах, о том, какую работу проводим для улучшения экологического фона в регионе, — сказала помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.



До начала экскурсии делегация прошла инструктаж по технике безопасности и облачилась в спецодежду. Далее гости отправились на первую установку ЦГФУ-1, где была получена первая продукция.

— Здесь в 1967 году началась нижнекамская нефтехимия, — гордо сказала Эльвира Долотказина и пояснила, что именно здесь сохранили первый памятник, посвященный дню рождения нижнекамского нефтехимического предприятия.

Гости отправились на первую установку ЦГФУ-1, где была получена первая продукция

На фоне исторической стелы руководители сделали общее фото и отправились на завод пластиков. Здесь гостей встречал директор завода Руслан Бородин. Он рассказал об основных видах производимой продукции. Это полистиролы — ударопрочный и общего назначения, АБС-пластики, полипропилен, полиэтилен.

— Суммарно мы выпускаем 730 тысяч тонн пластика в год. Наш пластик используется и в строительстве, и в пищевой промышленности. Продукция пользуется большой популярностью, отгрузка идет в круглосуточном режиме, — отметил Руслан Бородин.

Газоочистительные установки для улавливания крошки каучука

Еще одной точкой в маршруте стал завод синтетического каучука. Нефтехимики рассказали о газоочистительной установке на производство СКД-Л. Ее ввели в эксплуатацию в 2012 году, за 9 лет она показала свою 100% эффективность, нарушений в работе выявлено не было.

Еще одной точкой в маршруте стал завод синтетического каучука. Нефтехимики рассказали о газоочистительной установке на производство СКД-Л

— Эта установка необходима для улавливания мелких частиц при осушке каучука. Вся крошка остается в отстойнике, в воздух выделяется только пар. Выбросов в атмосферу по полимерам нет, — подчеркнул заместитель начальника цеха №1532 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Насибуллин.

— На территории абсолютно нет химических запахов, чувствуется, что большое внимание уделяется безопасности, культуре производства, — отметил заместитель руководителя Исполкома НМР Альфред Нигматзянов.

Руководителей города интересовало, как предприятие минимизирует экологические риски, снижает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

— «Нижнекамскнефтехим» уделяет пристальное внимание защите окружающей среды. — сообщил заместитель главного инженера, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков. — В 2020 году на предприятии была завершена 4-я экологическая программа предприятия, рассчитанная на семь лет. Было выполнено 490 мероприятий на сумму 7,96 миллиарда рублей.

Благодаря этому удалось предотвратить выбросы 3,6 тысячи тонн вредных веществ в атмосферу, обезопасить водоемы от сбросов 8,7 миллиона кубометров сточных вод и 6,2 тысячи тонн загрязняющих веществ. Кроме того, не было допущено образования 15,2 тысячи тонн неутилизируемых и 46,5 тысячи утилизируемых отходов.

По словам Олега Гришакова, предприятие имеет установки по утилизации и обезвреживанию отходов и полигоны для их размещения. Эта деятельность полностью лицензирована. В 2020 году «Нижнекамскнефтехим» утилизировал 78,5 процента отходов.

— Постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий. С 2014 по 2020 год были реконструированы 16 градирен, что позволило достичь экономии потребления энергии до 16,1 млн кВт·ч/год, — констатировал Гришаков.

Он также отметил, что одним из самых масштабных и значимых проектов стала реконструкция биологических очистных сооружений. Они предназначены для очистки стоков не только «Нижнекамскнефтехима», но и всего промышленного узла, а также коммунальных стоков города Нижнекамска. Был построен новый внеплощадочный коллектор протяженностью 15 километров. Он герметичен, оборудован биофильтрами для предотвращения запахов и, что особенно важно, проложен за пределами города. Общая стоимость реконструкции БОС составила более 3 миллиардов рублей.

18 факельных установок

Гости узнали о работе факельных установок, которые нужны на всех технологических предприятиях для сжигания отдувок. Они предотвращают технологические утечки в открытый воздух. Это целая система, включающая в себя сеть трубопроводов, факельные стволы с оголовками, горелки, затворы, средства автоматизированного управления и контроля.

Гости узнали о работе факельных установок, которые нужны на всех технологических предприятиях для сжигания отдувок. Они предотвращают технологические утечки в открытый воздух

Работники «Нижнекамскнефтехима» отметили, что дымное горение в период пусконаладки, которое часто настораживает горожан, предусмотрено техническими регламентами и не несет угрозы для экологии.

— На предприятии эксплуатируется 18 факельных установок. Контроль за сбросами на факелы ведет обслуживающий персонал, диспетчерская служба с помощью приборов КИП и визуально, — сообщил Олег Гришаков.

Вообще на предприятии уделяют большое внимание мониторингу окружающей среды. Причем, информация о состоянии атмосферного воздуха доступна не только специалистам, но и всем жителями Нижнекамска. Для этого сотрудниками департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима» вместе с коллегами из центра автоматизации был разработан сервис «Экология».

Он позволяет узнать о состоянии воздуха в режиме реального времени со своего смартфона. Для этого требуется скачать мобильное приложение «Мой Нефтехим». В отдельной вкладке отображаются данные с пяти экологических постов автоматизированной системы контроля атмосферного воздуха. Они установлены по периметру промышленной зоны и на БОС. А в жилых зонах города и близлежащих населенных пунктах контроль осуществляется с помощью современного передвижного поста.

Работа по снижению экологических рисков на предприятии будет продолжена. В 2021 году «Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2021—2025 годы. В ее рамках начался третий этап реконструкции БОС. Планируется переоснащение станции доочистки и узла обеззараживания. Она получит самые передовые технологии в мире. Обеззараживание стоков будет производиться с помощью ультрафиолетовых ламп.

— Всего пятая экологическая программа включает в себя 255 мероприятий и оценивается в миллиарды рублей. Они будут направлены на уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы. В частности, «Нижнекамскнефтехим» собирается заменить горелочные устройства на печах, реконструировать полигон промышленных отходов и рекультивировать иловые карты близ села Борок. В будущем там проведут лесопосадки, — подчеркнул заместитель главного инженера, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков

Экологичный ЭП-600

В этот день руководители муниципалитета посетили также завод этилена и строящийся комплекс ЭП-600. На новом производстве будут выпускать этилен в количестве 600 тысяч тонн в год, пропилен — 272 тысяч тонн в год, бензол — 248 тысяч тонн в год, бутадиен — 88 тысяч тонн в год.

В этот день руководители муниципалитета посетили также завод этилена и строящийся комплекс ЭП-600

Запуск завода позволит снизить экспорт нефтегазохимического сырья. Это положительно отразится на импортозамещении, повысит экономическую стабильность предприятия, а вместе с этим — рост отчислений в бюджеты всех уровней. Этиленовый комплекс станет настоящим драйвером для развития региона, Нижнекамска и его социальной инфраструктуры.

— Лецинзиар проекта — немецкая команда «Линде», генеральный подрядчик — турецкая компания «Гемонт». В настоящее время мобилизовано на строительной площадке 4 тысяч человек. Идет монтаж металлоконструкций, установка крупногабаритного оборудования, — рассказал о ходе строительных работ директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Строительство идет с соблюдением безопасности и защиты окружающей среды.

Производство будет отвечать всем современным требованиям безопасности, например, для недопущения каких-либо аварийных и нештатных ситуаций предусмотрено более 70 тыс. сигнализаций и блокировок. На источниках загрязнения спроектированы системы мониторинга выбросов (CEMS), обеспечивающие контроль в режиме онлайн с передачей данных на станции управления и надзорные органы.



Для снижения образования окисей азота применены современные эффективные горелки с двумя зонами сжигания. Для исключения попадания взвешенных частиц и кокса в атмосферу применяются эффективные циклоны декоксования.

Запуск завода позволит снизить экспорт нефтегазохимического сырья. Это положительно отразится на импортозамещении, повысит экономическую стабильность предприятия

Разместятся здесь и собственные локальные очистные сооружения. Это позволит снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводород на выходе будет сжигаться и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.

По окончании экскурсии руководители поблагодарили нефтехимиков за возможность увидеть производство изнутри. Для многих стало открытием то, что на территории предприятия отсутствуют химические запахи, кругом чистота и порядок. Оценили представители нижнекамской мэрии промышленную безопасность и условия труда работников.

По окончании экскурсии руководители поблагодарили нефтехимиков за возможность увидеть производство изнутри

— Мы сегодня приехали с обновленным составом руководителей города и района. Когда у тебя есть возможность лично посмотреть на эту производственную мощь, то начинаешь все воспринимать по-другому. Мы сегодня увидели ряд производств, обсудили экологические программы, которые есть на предприятии, посмотрели условия труда. Чувствуется забота о коллективе и развитие предприятия, — поделилась впечатлениями заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

— Спасибо большое за экскурсию. Было полезно. Благодаря таким мероприятиям мы начинаем лучше узнавать предприятие, понимать, как оно работает, какую важную роль играет в масштабах города и страны, — сказал Евгений Борисов, начальник отдела экономического развития по поддержке и развитию предпринимательства НМР.

— Организация была на высоком уровне. Понравилась содержательная часть экскурсии. Для меня самое важное было узнать, какая работа ведется для улучшения экологии. «Нижнекамскнефтехим» сотрудничает со школами города, ведет профориентационную деятельность. Предприятие развивает инфраструктуру города — это тоже очень важно, — подчеркнул начальник Управления образования НМР Айдар Гарифуллин.



По итогам экскурсии руководители города и промышленники договорились о дальнейшем сотрудничестве

Руководители города были приятно удивлены тем, что в СИБУРе действует экологическая стратегия, которая предполагает внедрение принципов экономики замкнутого цикла. Это понятие подразумевает переработку и повторное использование отходов производства и потребления, в том числе пластиковых.

— Понравилась информация о том, что СИБУР решает проблему переработки отходов и вторичного использования пластика. Это прекрасная возможность использовать его на благо города. Необходимо перейти на раздельный мусор и делать из этого же пластика малые формы для благоустройства, — подытожил заместитель руководителя города по вопросам благоустройства Айназ Ярмиев.

По итогам экскурсии руководители города и промышленники договорились о дальнейшем сотрудничестве. Полученная информация позволит объединить усилия в решении общих вопросов, направленных на развитие региона.

Партнерский материал

