Спортивная жизнь после пандемии: где и как восстанавливают форму атлеты «Нижнекамскнефтехима»

После вынужденного перерыва спортсмены СК «Нефтехимик» возвращаются к тренировкам. Сборы проходят с соблюдением всех санитарных требований. Юные хоккеисты и лыжники сейчас восстанавливают физическую форму в ведомственном спортивном лагере «Нижнекамскнефтехима» — «Олимпиец». Как атлеты готовятся к предстоящему сезону и какая спортивная база создана на одном из предприятий ГК ТАИФ — в «Нижнекамскнефтехиме», которая доступна всем жителям Нижнекамска — в репортаже «Реального времени».

Тренировки дважды в день

В июле детский спортивный лагерь «Олимпиец» спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» распахнул свои двери для юных спортсменов. В этом году из-за пандемии коронавируса сюда заехали в два раза меньше детей — 120 вместо 250. На территории лагеря соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, продиктованные Роспотребнадзором. Запрещены любые контакты с посторонними людьми и родственниками.

— В первую смену заехали пять команд хоккеистов разных возрастов и одна команда лыжников. Тренировки проходят в обычном режиме. Утром — зарядка, завтрак, утренняя тренировка. Потом обед, отдых, вечерняя тренировка и мероприятие, — говорит Сергей Манаков, руководитель Центра высшего спортивного мастерства СК «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Детский спортивный лагерь «Олимпиец» спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» распахнул свои двери для юных спортсменов в июле. Фото: sk-neftekhimik.ru

Вместе с детьми в лагерь заезжают тренеры, поэтому берут только тех ребят, кто серьезно занимается спортом. Попасть в лагерь нефтехимиков «Олимпиец» — дело престижа.

— Было очень много желающих заехать в лагерь. Мы решили первую смену организовать для лыжников и хоккеистов. Пока они не могут заниматься на ледовой арене, поскольку она еще только готовится к работе. После смены в лагере они уже смогут приступить к привычным тренировкам на льду, — отмечает Сергей Манаков.

«Нефтехимик-2004» — самый старший из хоккейных коллективов, заехавших в спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». В сезоне 2020/21 многие ребята будут играть в двух возрастных параллелях — в том числе в составе команды ЮХЛ. Потому они серьезно относятся к сборам и выкладываются по полной.

— Мы завершили первый, втягивающий, цикл нагрузок. Утром у нас зарядка и пробежка на 3,5 км, потом дневная тренировка на общую силу, вечером — футбол, баскетбол. Завершили цикл кроссом. Далее будем увеличивать нагрузки. Все ребята молодцы, претензий ни к кому нет: все работают, выкладываются. Подготовка к сезону идет полным ходом, — комментирует ход учебно-тренировочного сбора в «Олимпийце» тренер Илья Суслопаров.

В лагере организовано усиленное пятиразовое питание, чтобы юные спортсмены смогли восполнить потерянные калории и восстановиться после тренировок. Ребята также посещают бассейн и сауну. Для детей ежедневно проходят развлекательные мероприятия. После окончания первой смены сюда заедут спортсмены других видов спорта.

Профессиональные спортсмены наверстывают упущенное

Представители Центра высшего спортивного мастерства СК «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» сейчас также наверстывают упущенное за период самоизоляции. После июньского постановления Министерства спорта РТ, разрешающего тренировки профессиональным спортсменам, они успели войти в полноценный тренировочный режим.

— В настоящее время 10 спортсменов возобновили тренировки в сборных. Буквально недавно наши лыжники вернулись со сборов из Заинска и Зеленодольска. Они тренируются на закрытой базе, не покидая ее территории и соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, — рассказывает Сергей Манаков, руководитель Центра высшего спортивного мастерства «Нижнекамскнефтехима».

Мастер спорта по настольному теннису Дарья Шадрина в период пандемии выполняла комплекс физических упражнений в домашних условиях. Фото: sk-neftekhimik.ru

У лыжников этой осенью состоится традиционный республиканский чемпионат по общефизической подготовке. Борьба предстоит острая — Татарстан один из сильнейших в России. Мастера спорта международного класса Алия Иксанова и Диляра Сабирзянова давно встали на лыжероллеры. После сбора в Заинске Диляра уехала в Кировскую область, где в составе группы тренируется на трассах регионального центра зимних видов спорта «Перекоп». Алия осталась в Зеленодольске.

— Условия для тренировок отличные, семья — рядом, и погода радует. Все, что нужно для достижения результатов, — рассказала она.

В тренировочный режим входит и КМС по лыжным гонкам Диана Маслова. Из-за болезни и самоизоляции она не тренировалась с февраля. Сейчас девушка пытается вернуть форму на трассах нижнекамского майдана. Мастер спорта международного класса Анастасия Иванова поднимает штангу в родном зале тяжелой атлетики СК «Нефтехимик». Девушка спешит набрать форму к чемпионату России, который, по предварительным данным, состоится в конце августа.

— К сожалению, в моем виде спорта невозможно сохранить форму с помощью бега или функциональных упражнений с отягощением, которые ты можешь придумать. Мышцы остаются в тонусе, но их сила теряется. А времени до соревнований мало, — рассказывает спортсменка.

Мастер спорта по плаванию Александр Кубасов тренируется на воде в казанском бассейне «Олимпиец». Чтобы быстрее вернуться в спортивную форму, пловцы дополнительно занимаются в спортзале. Физическая форма Александра, по его словам, неплохая: домашние тренировки на самоизоляции не прошли даром.

Мастер спорта по плаванию Александр Кубасов тренируется на воде в казанском бассейне «Олимпиец». Фото: sk-neftekhimik.ru

— Единственное, что меня тревожит, — это утраченное чувство воды, — делится Кубасов своими переживаниями. — А если не чувствуешь воду — быстро не плывешь. Важно быстрее восстановиться. Тем более что чемпионат России не за горами, он пройдет в Казани в октябре.

Лекгоатлетка Анна Ватропина тренируется в Челябинске. Мастер спорта не уверена, состоится ли сезон вообще, но готовится к нему основательно.

— В любом случае это моя работа, и поэтому я в форме. Тренируюсь даже при жаре в 34 градуса, — отмечает девушка.

КМС в барьерном спринте Семен Манаков тоже не жалеет сил на стадионе и в спортзале. Юноша и в период самоизоляции тоже изнурял себя физическими упражнениями. Мастер спорта по настольному теннису Дарья Шадрина в период пандемии выполняла комплекс физических упражнений в домашних условиях, бегала на улице. В начале июля девушка получила диплом об окончании Казанского училища олимпийского резерва и сейчас вновь в Казани.

— Ежедневно проходит по две тренировки: общефизическая и игровая. В августе в составе сборной Татарстана поеду в Анапу, готовиться к новому сезону, — говорит Дарья.

Мастер спорта по трем видам борьбы и 9-кратный батыр нижнекамского Сабантуя Марат Мухаметзянов восстанавливает форму в тренажерном зале. Силача ждет чемпионат РТ по борьбе корэш. Ожидается, что он состоится в октябре. Нет пока определенности и в календаре «вольников». Мастер спорта международного класса Евгений Лапшов продолжает заниматься общефизической подготовкой и бегать кросс. Занятия проходят в основном на улице.

Мощная спортивная база

Добиваться высоких результатов может каждый воспитанник СК «Нефтехимик». На протяжении всей своей полувековой истории, «Нижнекамскнефтехим» создает необходимые условия для развития спорта. Причем не только для сотрудников предприятия, но и для всех жителей города Нижнекамска.

На протяжении всей своей полувековой истории, «Нижнекамскнефтехим» создает необходимые условия для развития спорта. Фото: sk-neftekhimik.ru

В компании есть мощная спортивная база: спорткомплекс «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта на 6 тыс. и 2 тыс. мест, спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортивный зал «Факел», учебно-тренировочная база «Алмаш», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». Имеется пункт проката зимнего и летнего спортивного инвентаря в парке Нефтехимиков. Все спортивные учреждения, в которых могут заниматься спортом все желающие, содержатся за счет средств «Нижнекамскнефтехима».

Новый стрелковый комплекс состоит из трех залов, предназначенных для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Также в «Нижнекамскнефтехиме» провели реконструкцию стрелкового тира «Нефтехимик». Новый стрелковый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира. Он состоит из трех залов, предназначенных для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. В здании оборудованы комната приема пищи, медпункт, раздевалка и оружейная. Посещать обновленный тир смогут в первую очередь работники «Нижнекамскнефтехима» для развития навыков стрельбы и подготовки к соревнованиям по спортивно-прикладным видам спорта. Занятия в тире «Нефтехимик» будут доступны также школьникам и студентам.

На спортивных объектах компании базируются четыре детско-юношеские спортивные школы «Нефтехимик» и секции спортивного клуба «Нефтехимик», в которых работают 70 высококвалифицированных тренеров по 17 видам спорта. Общее количество занимающихся в них детей — около 2 500 человек.

Особой гордостью являются хоккеисты «Нефтехимика» и «Реактора», состоящие из воспитанников местной хоккейной школы, и футбольная команда «Нефтехимик». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экс-министр спорта РТ, ныне депутат Госдумы РФ Марат Бариев неоднократно отмечал высокую физическую подготовку нефтехимиков, которые заявляют о себе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

— Ни одни Олимпийские игры не проходили без представителя «Нижнекамскнефтехима». Когда мы в 2008 году были в Пекине, очередная спортсменка НКНХ стала призером Олимпийских игр. Я всегда с трибуны Государственной думы говорю, что в «Нижнекамскнефтехиме» сохранились самые лучшие традиции советского спорта, — отметил Бариев.

Особой гордостью также являются хоккеисты «Нефтехимика» и «Реактора», состоящие из воспитанников местной хоккейной школы, и футбольная команда «Нефтехимик», которая теперь сможет тренироваться и принимать гостей на современном футбольном стадионе, где завершается масштабная реконструкция.

Абсолютный победитель спартакиады профсоюза химработников

Более 20 лет нефтехимики являются абсолютным победителем спартакиады профсоюза работников химических отраслей промышленности Республики Татарстан и спартакиады Нижнекамска. Это неудивительно. Компания ежегодно проводит внутреннюю спартакиаду трудящихся, а также десятки спортивно-массовых мероприятий, в которых участвуют более 6 тыс. человек. Коллектив «Нижнекамскнефтехима» по праву считается одним из самых спортивных в Татарстане. В компании работают 17 инструкторов по физической культуре и 10 физоргов–общественников. Они организовывают спортивные мероприятия в свободное от работы время с работниками и членами их семей.

Более 20 лет нефтехимики являются абсолютными победителями спартакиады профсоюза работников химических отраслей промышленности Татарстана. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В этому году «Нижнекамскнефтехим» выступил организатором II зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Соревнования, посвященные 115-летию профсоюзного движения в России, прошли на базе детского оздоровительного лагеря «Юность».

Также этой зимой состоялась ежегодная, уникальная в своем роде, военно-техническая, спортивная эстафета «Нижнекамскнефтехима». Ее приурочили ко Дню защитника Отечества, 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР. В эстафете приняли участие 29 команд от подразделений акционерного общества, всего более 150 человек.

Эстафета состояла из нескольких испытаний. На первом этапе нефтехимики принимали и передавали радиограмму, показывали навыки фигурного вождения автомобиля. На втором — соревновались в биатлоне. На третьем — разбирали и собирали автомат. На заключительном этапе участники проходили полосу препятствий, включающую в себя метание гранаты на точность и преодоление навесной переправы.

— Военно-техническая эстафета проводится уже много лет. Традицию заложили отцы и основатели «Нижнекамскнефтехима», которые в далекие годы были такими же молодыми и, организовывая это мероприятие, хотели, чтобы нефтехимики показали свое мастерство не только в плане производства, но и в достижении спортивных вершин. Пусть среди команд нет выдающихся спортсменов, само участие в эстафете и есть залог и стремление к победе, — считает командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Этой зимой состоялась ежегодная, уникальная в своем роде, военно-техническая, спортивная эстафета «Нижнекамскнефтехима». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мероприятие дает хорошие практические знания, прививает любовь к здоровому образу жизни, усиливает нравственное воспитание молодых работников. Мы не пропускаем ни одного массового забега. Это и «Лыжня России», и «Кросс нации». Также ежегодно проводим открытый Кубок ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыжным гонкам. Соревнования состоят из восьми гонок различного формата и стиля проведения. Проводим семейные старты, где на лыжи встают семьи нефтехимиков, — говорит начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Ежегодно сотрудники предприятия принимают участие во всероссийской акции «Лыжня России». В этом году состоялся 38-й массовый забег. Команда «Нижнекамскнефтехима» стала самой многочисленной — на старт вышли более 500 работников из 32 подразделений. Несмотря на морозную погоду, нефтехимики пришли целыми семьями.

Помощь спортсменам в период пандемии

В период пандемии коронавирусной инфекции «Нижнекамскнефтехим» проявил заботу о татарстанских и российских спортсменах. Свыше 25 тыс. защитных масок компания передала семи детским спортивным школам, двум оздоровительным лагерям: «Олимпиец» и «Юность», а также недавно открывшемуся после масштабной реконструкции Молодежному центру «Камский Артек».

В период пандемии коронавирусной инфекции «Нижнекамскнефтехим» проявил заботу о татарстанских и российских спортсменах. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Нижнекамск — самый посещаемый для меня город в период пандемии коронавируса. «Нижнекамскнефтехим» приглашает на благотворительные акции, в которых мы совместно передаем защитные маски самым различным учреждениям, чтобы их сотрудники уверенно себя чувствовали в период пандемии коронавируса. Мы дарим их также юным спортсменам и воспитанникам детских лагерей, чтобы они соблюдали требования Роспотребнадзора, и в целом компания очень многое делает для развития как массового, так и профессионального спорта — отметил депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.

— Подобная благотворительная акция проводится уже не в первый раз. «Нижнекамскнефтехим» регулярно безвозмездно передает защитные маски в спортивные, медицинские и социальные учреждения города Нижнекамска и муниципальных районов республики. Всего передано более 250 тыс. штук. Выпускать маски в большом объеме позволяет производственная линия, закупленная «Нижнекамскнефтехимом» для дочернего предприятия АО «Полиматиз», — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

30 тысяч средств индивидуальной защиты доставили в Москву в Олимпийский комитет России. 11 июня нефтехимики отправили маски в Москву, а 16 июня в режиме видеоконференции состоялось общение руководства компании с представителями ОКР. Именитые атлеты поблагодарили нефтехимиков за внимание и возможность возобновить тренировки.

— Хочу выразить огромную благодарность компании «Нижнекамскнефтехим» за то, что они поддерживают федеральное дзюдо России, обеспечивают нашу безопасность. Также мы благодарим Олимпийский комитет за участие в организации такого мероприятия. В августе, надеюсь, проведем первый отбор для участия в Олимпийских играх в Токио, — отметил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

— Огромное спасибо за то, что в столь сложный период находятся люди и компании, которые понимают свою социальную ответственность, подставляя плечо помощи и поддержки. Потихоньку мы выходим из жесткого режима самоизоляции. Есть целый перечень определенных ограничений, — рассказал во время передачи масок президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Свыше 25 тысяч защитных масок НКНХ передал семи детским спортивным школам, двум оздоровительным лагерям. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я хочу поблагодарить «Нижнекамскнефтехим» за ту работу, которую вы проводите в период эпидемии. Вы начали производство защитных средств, костюмов и начали снабжать ими учреждения. Это было очень важно, когда масок нигде не было. С вашей помощью мы помогли ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам спорта, социальным учреждениям РТ. Отдельное спасибо хочу сказать как представитель Олимпийского комитета России за решение поддержать олимпийцев, — поблагодарил нефтехимическую компанию председатель контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России Марат Бариев.

В своем благодарственном письме президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поблагодарил ПАО «Нижнекамскнефтехим» за помощь спортивным федерациям России в рамках социальной акции по передаче защитных масок для профилактики борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С прицелом на спортивное будущее

В настоящее время близится к завершению реконструкция ДЮСШ-2 по футболу со строительством крытого футбольно-тренировочного манежа. Это будет подарок ко Дню города и 100-летию образования Республики Татарстан. В футбольной школе занимаются более 600 юных футболистов. Развитие инфраструктуры позволит соблюдать круглогодичный непрерываемый учебно-тренировочный процесс, проводить качественную подготовку молодых спортсменов.

Современный футбольный стадион «Нефтехимик» готовится к открытию после масштабной реконструкции. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После масштабной реконструкции готовится к открытию современный футбольный стадион «Нефтехимик». За год строители смонтировали новые трибуны для болельщиков и зрителей, установили современное освещение, большой экран и новое поле с искусственным покрытием. Специалисты выбрали голландскую технологию укладки, она считается наиболее качественной и прочной.

Также на стадионе появилась фан-зона, игровые площадки и автостоянка. Спортивные мероприятия отныне смогут посещать и люди с ограниченными возможностями здоровья, для их удобства предусмотрены 50 посадочных мест со специальным подъездом к ним. Однако вместимость спорткомплекса останется на том же уровне. Торцевые трибуны пододвинуты ближе к кромке поля. И, что немаловажно, по всему периметру поля установлены «козырьки», под которыми болельщикам можно укрыться в дождь, жару и при сильном ветре.

— Что касается поля, то мы поменяли покрытие на искусственное, — рассказал советник президента ФК «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин. — Сделана ревизия подогрева, автоматического полива, и появился газон самого последнего поколения. Еще поменялось табло, улучшился свет, появились мощные лампы в 1 200 люкс, так что телевизионная картинка с матчей обязательно станет лучше. Такая современная инфраструктура стадиона, который реконструировался по индивидуальному проекту за счет средств группы компаний «Таиф», позволяет принимать матчи уровня ФНЛ.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — социально ориентированная компания. Благодаря всемерной поддержке руководства АО «ТАИФ» реализуются программы, направленные на развитие физкультуры и спорта как на предприятии, так и в городе Нижнекамске. Поддержка спортсменов, строительство и содержание многочисленных спортивных объектов — еще одно доказательство огромного вклада ГК ТАИФ в развитие города Нижнекамска и создания в нем комфортной среды для проживания.

Партнерский материал