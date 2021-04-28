«Нижнекамскнефтехим» передает в собственность муниципалитета жилой дом
Жилой малосемейный дом по адресу Сююмбике, 36, находящийся ранее в частной собственности дочернего предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» — ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой», передается на безвозмездной основе в собственность муниципального образования «город Нижнекамск» НМР РТ. Соответствующее постановление было подписано руководителем исполнительного комитета Нижнекамска 22 апреля 2021 года.
— Судьбу этого дома я хорошо знаю, потому что сам жил здесь некоторое время. Квартиру получил, еще будучи молодым специалистом. Основная приватизация в городе проходила в 90-х, а дом по адресу Сююмбике, 36 был построен немного позже. Дом был коммерческой собственностью, руководство ТАИФа и «Нижнекамскнефтехима» приняло непростое, но нужное решение — передать 57 квартир городу, — отметил Федор Томилов, директор ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой», депутат городского Совета.
Решение руководством ГК ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» о безвозмездной передаче малосемейного общежития, несмотря на финансовые затраты со стороны компании, было принято в марте текущего года. Оно было продиктовано заботой о работниках ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ветеранах предприятия, проживающих в этом доме, для решения жилищных вопросов. До этого жильцы обращались с просьбой о содействии в приватизации жилых помещений.
— Хочу выразить благодарность всем руководителям, которые помогли решить нашу проблему. Большое спасибо! Куда только мы не обращались с просьбой, писали многочисленные письма. Радость неописуемая. До слез приятно, — делится впечатлениями жительница дома Раузалия Николаева.
— Квартиры в этом доме хорошие. Сегодня у нас праздник. Всем огромное спасибо! — говорит соседка Лилия Галимова.
Девятиэтажный малосемейный дом был заселен в 1997 году. Общая площадь здания составляет 2799,1 кв. м. В доме — 57 квартир, одно- и двухкомнатные. Помещения в качестве служебного жилья предоставлялись молодым специалистам треста ТСНХРС, чтобы привлечь и закрепить трудовые кадры на предприятии.
После завершения всех необходимых юридических процедур по передаче жилого дома Сююмбике, 36 его жильцы смогут получить право на приватизацию жилых помещений.
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