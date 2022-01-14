Нефтехимики организовали для горожан праздник «Старый Новый год»
В парке Нефтехимиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся большой праздник «Старый Новый год», завершивший череду новогодних и рождественских мероприятий. В этот день гостей парка встречали Дед Мороз со Снегурочкой, тигрята-волонтеры и аниматоры-зажигалочки.
— Мы подготовили концертную программу для жителей города, для наших нефтехимиков. Все желающие, я думаю, пришли. Погода немножко метет. Но это не влияет на настроение всех присутствующих на празднике, — сказал председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» Олег Шумков.
Все пришедшие на праздник могли сфотографироваться с ростовыми фигурами, поучаствовать в викторинах и покататься на коньках.
Гости парка отметили прекрасную организацию праздничного мероприятия. Они с удовольствием поделились своими положительными эмоциями:
— Приходим всегда сюда! На горках катаемся! В лабиринте лазим, много развлечений, здорово, спасибо нефтехимикам.
— Часто здесь бываем! Вот проходили, музыку услышали, а тут такой замечательный праздник!
— Все нравится! А здесь же все каникулы постоянно праздники организовывались, спасибо большое!ОбществоПромышленность Татарстан Нижнекамскнефтехим
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