Первые обновленные Центры здоровья открылись на нижнекамском предприятии СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На территории «Нижнекамскнефтехима» после масштабной модернизации открылись первые обновленные Центры здоровья. Свои двери распахнули 19 сентября Центр здоровья № 1, расположенный на ремонтно-механическом заводе и Центр здоровья № 2 на заводе стирола и полиэфирных смол. Оба этих медицинских объекта будут работать в круглосуточном режиме.

Совсем скоро на предприятии заработают еще три центра — на заводе олигомеров и гликолей, на заводе синтетического каучука и в главном административном здании «Нижнекамскнефтехима».

Компания СИБУР, руководствуясь принципами высокой социальной ответственности, совершенствует качество и объем услуг для сотрудников своего нижнекамского предприятия. Воплощается масштабный проект модернизации и обновления здравпунктов, которые реорганизованы в Центры здоровья. В них теперь будут работать цеховые врачи и фельдшера, откроются процедурные и физиокабинеты. Здесь будут проводиться предсменные осмотры, диспансеризация и вакцинация. Сотрудники смогут получать направления на консультации к узким специалистам и оформлять санаторно-курортные карты и справки.

Изменится и график работы — часть центров будет работать круглосуточно. Центры здоровья оснащены новым современным оборудованием, необходимым для оказания неотложной и плановой медицинской помощи.

— Здоровье сотрудников — главный приоритет деятельности наших центров. Поэтому было принято решение изменить формат оказания медицинской помощи и на базе морально устаревших здравпунктов создать Центры здоровья, оснастив их новым современным оборудованием. Проект реализуется в партнерстве с медицинской организацией «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА», заказчиком услуг которой выступает «Нижнекамскнефтехим». Результат данных преобразований — это повышение глубины исследований заболеваний на месте, увеличение профилактических мероприятий, создание комфортных условий. А как итог — повышения общего уровня здоровья. В новых Центрах здоровья предусмотрен весь спектр медицинских услуг для профилактики заболеваний и сохранения здоровья, а также для получения необходимых процедур по назначению врача, — отметил Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».

— Наша ключевая задача — обеспечивать медицинскую безопасность и своевременную профилактику заболеваний сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Мы — единый медицинский оператор СИБУРа. Поэтому в новых Центрах здоровья мы, как и в других регионах, будем уделять особое внимание диспансерному наблюдению сотрудников предприятия, стимулировать к ранней диагностике заболеваний, заниматься продвижением концепции здорового образа жизни поскольку, основная задача цеховой медицины — не допустить развитие тяжелых состояний и сохранить долголетние трудового коллектива, — рассказал Петр Бурмистров, главный врач компании «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА».

Кроме того, на предприятии закреплены две бригады скорой медицинской помощи. Первая находится на базе Центра здоровья №4 (завод СК) — для обслуживания первой промышленной зоны. Вторая бригада базируется в поликлинике компании «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА — НК» для обслуживания второй промышленной зоны, ТГК-16 и прилегающего участка автодороги.

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