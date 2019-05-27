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Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к акции «Зеленая весна — 2019»

16:43, 27.05.2019
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к акции «Зеленая весна — 2019»
Фото: medianknh.ru

Сотрудники биологических очистных сооружений НКНХ присоединились к акции «Зеленая весна — 2019». Они высадили более 200 зеленых насаждений на территории БОС: это ели, горные сосны, березы, рябины, кустарники.

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к акции еще в начале мая: тогда работники предприятия посадили в сквере Лемаева около четырех тысяч цветов. После этого сотрудники благоустроили лагерь «Юность». Завершилась акция посадкой цветов и деревьев на территории биологических очистных сооружений, сообщается на сайте «Нефтехим Медиа».

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