Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к акции «Зеленая весна — 2019»

Сотрудники биологических очистных сооружений НКНХ присоединились к акции «Зеленая весна — 2019». Они высадили более 200 зеленых насаждений на территории БОС: это ели, горные сосны, березы, рябины, кустарники.

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к акции еще в начале мая: тогда работники предприятия посадили в сквере Лемаева около четырех тысяч цветов. После этого сотрудники благоустроили лагерь «Юность». Завершилась акция посадкой цветов и деревьев на территории биологических очистных сооружений, сообщается на сайте «Нефтехим Медиа».



