Работники «Нижнекамскнефтехима» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019»

Фото: Максим Платонов

Заслуги десяти работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» были отмечены жюри XХ Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019».



В номинации «Профессиональные инженеры» дипломов и медалей удостоены начальник цеха завода по производству бутилового каучука Иван Яшин, начальник производства завода синтетических каучуков Ильдар Фазилов, заместитель начальника отдела завода по производству стирола и полиэфирных смол Алевтина Филиппова, начальник цеха завода олигомеров и гликолей Сергей Красильников, начальник исследовательской лаборатории сополимеров научно-технологического центра Диляра Фазилова, главный инженер управления железнодорожного транспорта Олег Терещенко, начальник управления технического контроля Алена Сапожникова и ведущий инженер центра автоматизации Ильсур Шаехов.

Дипломом «Инженерное искусство молодых» отметили начальника исследовательской лаборатории нефтепереработки и пиролиза научно-технологического центра Ирека Газизова и начальника цеха завода по производству изопрена-мономера Ильнара Лукманова.

Сертификаты и знаки получили победители I тура конкурса: начальник производства строящегося завода ЭП-600 Сергей Касимов, начальник установки завода этилена Эрик Гиззатуллин, заместитель начальника цеха завода пластиков Ильнар Шарипов, начальник отдела проектно-конструкторского центра Артур Попов.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится каждый год начиная с 2000-го. Организаторы стремятся привлечь внимание к проблемам качества подготовки инженерных кадров, повысить престиж и привлекательность инженерных профессий. Конкурс проводит Российский союз научных и инженерных общественных объединений совместно с партнерскими организациями.

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