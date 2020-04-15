«Полиматиз»: 57 тысяч масок в режиме пусконаладки

Продукция первой из шести прибывших в Татарстан линий по производству медицинских масок уже проходит сертификацию

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим

В минувшую пятницу транспортный самолет из Китая доставил в Татарстан шесть автоматизированных линий по производству одноразовых медицинских масок. Эти линии закупили крупные компании республики. Так бизнес откликнулся на дефицит средств индивидуальной защиты, возникший с началом пандемии. Три линии сейчас монтируются в Казани, еще три — в Нижнекамске, Азнакаево и на территории ОЭЗ «Алабуга». Первая линия, которую купил «Нижнекамскнефтехим», входящий в Группу ТАИФ, уже работает в режиме пусконаладки. К утру 15 апреля с нее уже сошли почти 60 тысяч масок. Подробнее — в материале «Реального времени».

15 миллионов масок в месяц

Все три казанские линии уже монтируются. Производство масок наладят на площадках ГУП «Таттехмедфарм», ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» и ООО «КАМИ». Об этом вечером во вторник сообщили из Минпромторга РТ. Глава министерства Альберт Каримов ознакомился с ходом работ. В министерстве уверены, что уже в ближайшее время линии будут запущены и после отладки смогут выйти на заявленную совокупную мощность в 15 млн изделий в месяц.

Минпромторг РТ: «В ближайшее время все шесть линий совокупной производительностью 15 млн масок в месяц будут запущены». Фото: mpt.tatarstan.ru

Доказательством тому, что наладить новое производство можно за считанные дни, служит Группа ТАИФ. Линию, приобретенную «Нижнекамскнефтехимом», смонтировали уже 11 апреля, с привлечением специалистов из Китая. А в воскресенье в режиме наладки она уже выдала первые образцы масок.

Довести процесс до автоматизации

Сейчас линия работает в тестовом режиме пусконаладки.

— На сегодняшнее утро (15 апреля, — прим. ред.) произведено 57 тыс. масок. Ведется наладка, настройка оборудования. Задача — довести процессы до автоматизации. По паспорту производительность линии при непрерывной работе — 60 масок в минуту. Наша цель — вывести все рабочие процессы на автоматизацию и довести производительность линии до паспортных объемов. Параллельно с отладкой линии ведется работа по оформлению всех необходимых документов: соответствующих сертификатов, разрешений. Без них маски не смогут поступить в аптечные сети, — пояснил «Реальному времени» директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин.

Радик Яруллин: «На утро 15 апреля произведено 57 тыс. масок». Фото: АО «Полиматиз»

Предприятие — одно из четырех российских крупных производителей нетканых материалов (в том числе и для этих самых медицинских масок, а еще — одноразовых хирургических халатов и защитных костюмов). На нем до недавнего времени работали всего 136 человек, включая руководство. С появлением новой линии штат увеличивается.

— Пока обходимся своими силами, но, чтобы не отвлекать людей от основного производства, набираем людей в штат. Чтобы линия выпускала продукцию круглосуточно в автоматическом режиме, нам нужны минимум по три человека в смену, кто будет работать на линии по изготовлению масок. Всего четыре смены в сутки. 12 человек. Технический персонал — слесари, инженеры, электронщики — у нас свои. Работают, справляются, — сообщил Радик Яруллин.

В первую очередь маски получат те, кто на боевом посту

«В первую очередь мы будем обеспечивать работников ГК ТАИФ, а также тех, кто сегодня находится на передовой: медиков, ГИБДД — всех тех, кто связан непосредственно с контактом с людьми», — пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин во время визита на новое производство.

Айрат Сафин: «В первую очередь будем обеспечивать масками компании Группы ТАИФ и тех, кто связан непосредственно с контактом с людьми». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимики ни на минуту не останавливали основные производства, обеспечивающие промышленность сырьем. В том числе и тем, что необходимо для производства медицинского оборудования, упаковки медикаментов, одноразовых шприцев, хирургических перчаток. Во всем, где используются пластики, полиэтилен, синтетический каучук, есть и вклад компаний Группы ТАИФ — «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза». Энергию и тепло в Казани и Нижнекамске дают в том числе мощности ТГК-16. Кареты скорой помощи и транспорт МВД заправляются в том числе и топливом, произведенным на ТАИФ-НК. Это не просто предприятия непрерывного цикла, а жизнеобразующие комплексы, останавливать которые было бы преступлением. Работники предприятий это понимают — и каждый день находятся на своем боевом посту. А значит, им нужны средства защиты — точно так же, как и медикам, и сотрудникам правоохранительных органов.

Производство нетканых материалов доведено до 28 тонн в сутки

Еще в январе текущего года на «Полиматизе» производили всего 5 тонн нетканого материала для производства медицинских масок. В месяц! Сегодня в сутки выпускается в разы больше, и этот объем постоянно растет.

— Несколько дней назад средняя производительность у нас была 25—26 тонн материала. Сейчас довели до 28 тонн в сутки и эту планку удерживаем. Речь идет как о материале для производства масок, так и материале с другими рабочими характеристиками, предназначенном для одноразовых медицинских халатов и защитных костюмов, — привел цифры директор «Полиматиза».

В сутки «Полиматиз» производит материал, которого достаточно для пошива миллионов масок. Фото: АО «Полиматиз»

При этом склады предприятия практически пусты. Материал сразу — буквально со станка — формируется в партии и отправляется к заказчикам.

— Первоочередно отгружаем татарстанским компаниям и единому оператору по Татарстану — «Таттехмедфарму». Потом — Росхимзащите — единому оператору по России. Они формируют основные объемы. Оставшееся распределяем по другим, меньшим по объемам заказам, — рассказал Радик Яруллин.

Уже сегодня определенные запасы материала с помощью «Полиматиза» формируют татарстанские компании, приобретшие и монтирующие линии по производству масок.

— В воскресенье в оперативном порядке был отгружен материал «Таттехмедфарму» и ряду других компаний, где идет наладка оборудования. У «Татнефти» есть своя компания-производитель необходимого материала — «Эластик». Но если у них будет необходимость в дополнительных объемах, мы готовы их предоставить, — отметил директор «Полиматиза».