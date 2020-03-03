Как «Нижнекамскнефтехим» собрал у себя студентов технических вузов России

В масштабном молодежном форуме «Будущее за нами» приняли участие около 200 человек

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Учащиеся 14 учебных заведений Татарстана и других регионов России съехались в Нижнекамск, чтобы познакомиться с одним из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе — «Нижнекамскнефтехимом». Молодежный форум «Будущее за нами» состоялся на базе ДОЛ «Юность». В течение трех дней у его участников была обширная программа: экскурсии, интеллектуальные игры, встречи с известными блогерами, экспертами в различных областях. По завершению форума молодые люди отметили теплый прием и высокий уровень организации мероприятия. Более подробно обо всем — в материале «Реального времени».

Будущие нефтехимики на одной площадке

Едва вступив на территорию детского оздоровительного лагеря «Юность», участники форума сразу же окунулись в потрясающую атмосферу праздника. Гостей встречала работающая молодежь предприятия. Вожатые помогали расселиться в корпусах, отвечали на интересующие вопросы, сопровождали во время экскурсий и на мероприятиях.

— Очень приятно, что мы можем тоже чем-то помочь нашим гостям, направить их, подсказать, более подробно рассказать о нашем предприятии, преимуществах работы, социальных гарантиях, условиях труда. Надеюсь, что студенты заинтересуются «Нижнекамскнефтехимом» и приедут к нам на работу, — рассказала вожатая Гулия Валиуллина.

Едва вступив на территорию детского оздоровительного лагеря «Юность», участники форума сразу же окунулись в потрясающую атмосферу праздника.

На молодежный форум «Будущее за нами» из разных уголков России приехали около 200 человек. Большую часть из них составляют студенты 14 учебных заведений из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Челябинска, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары, Йошкар-Олы, Стерлитамака и Москвы. В первый же день их ждала насыщенная программа — поездка на один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы.

— Когда в нашем институте предложили съездить в Нижнекамск, посетить НКНХ, согласилась не раздумывая. Много слышала об этом предприятии, захотелось увидеть воочию, — рассказала Татьяна Щербакова, студентка КНИТУ из Казани.

— Рада, что сегодня я могу быть здесь, среди студентов ведущих вузов нефтегазохимической промышленности, побывать на таком большом предприятии, как НКНХ. Форум — это еще и новые знакомства, впечатления, все так здорово, даже не ожидала, что нас так тепло встретят. С дороги накормили, организовали шуточные конкурсы, — поделилась эмоциями Екатерина Тарасова, учащаяся ЮУрГУ из Челябинска.

— Хотим посмотреть, какие условия нам предлагают, познакомиться, почерпнуть новые знания. Мы рассматриваем разные варианты трудоустройства, в этом году заканчиваем обучение и будем решать, куда пойдем работать, — рассказала Ирина Иванова, студентка КНИТУ из Казани.

Безопасность на первом месте

Прежде чем попасть на промышленные объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим», молодые люди прошли вводный инструктаж по технике безопасности, надели специальную одежду и вооружились средствами индивидуальной защиты. После чего отправились на производственные объекты «Нижнекамскнефтехима». К слову, в дороге студентам скучать не пришлось, в автобусах работали профессиональные гиды, которые подробно рассказали об истории города.

Прежде чем попасть на промышленные объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим», молодые люди прошли вводный инструктаж по технике безопасности

Будущие нефтехимики посетили заводы синтетического каучука, пластиков, бутилового каучука, биологические очистные сооружения. Здесь участники форума смогли наглядно увидеть производство изнутри, задать волнующие вопросы руководству. На заводе БК молодые люди не только увидели технологическую цепочку изготовления бутилового каучука, но и пощупали его руками.

— Я приехала на форум за новыми знаниями, много слышала о «Нижнекамскнефтехиме», хотелось лично увидеть, как здесь все устроено, не всегда есть возможность побывать на химическом производстве. Мне все понравилось, не исключаю возможности того, что вернусь сюда уже в качестве сотрудника, — воодушевившись экскурсией, рассказала Татьяна Скворцова, студентка КФУ из Набережных Челнов.

Не менее впечатляющей оказалась поездка на биологические очистные сооружения. Уникальный природоохранный объект отвечает самым передовым технологиям, сюда поступают все городские и промышленные стоки, эффективность очистки достигает 98%.

— Механическая очистка небольшая. Если честно, то представлял иначе, — признался Ильназ Сагдеев, студент последнего курса КНИТУ. — Всегда думал, что очистные занимают большую территорию. А здесь все компактно. Главное — стадия очистки очень высокая. Все подробно объяснили, очень интересно.

На заводе БК молодые люди не только увидели технологическую цепочку изготовления бутилового каучука, но и пощупали его руками.

На обратном пути в ДОЛ «Юность», участники молодежного форума ознакомились с основными достопримечательностями Нижнекамска. По окончании экскурсии студенты встретились на интеллектуальной игре «Квиз тайм». Завершился первый день форума встречей с почетным гостем — известным блогером, шоуменом, основателем стендап — клуба в Казани Артуром Шамгуновым.



Жаркие дискуссии и необычные мастер-классы

Второй день для участников форума выдался не менее насыщенным. Начался он с «химической» зарядки на свежем воздухе. Зарядившись позитивом, молодые люди отправились на встречу с популярным российским ведущим, корреспондентом программы «Вечерний Ургант» Владимиром Маркони. Появление известного шоумена вызвало в зале шквал аплодисментов. Ведущий с первых минут зажег аудиторию.

— Я появился здесь неслучайно. Хотите узнать, почему я здесь? — обратился Маркони к студентам и моментально ответил. — Если убрать часть букв из моего имени и фамилии, а часть прибавить, то получится слово Нижнекамск.

Появление известного шоумена вызвало в зале шквал аплодисментов. Ведущий с первых минут зажег аудиторию

Шутку молодые люди оценили, в зале раздался громкий смех. На этой веселой ноте ведущий пригласил на сцену почетных гостей мероприятия: первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирека Аглямова, заместителя генерального директора — коммерческого директора компании Тимура Шигабутдинова, заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родиона Булашова, председателя профсоюзной организации НКНХ Фаниса Муртазина, начальника управления по делам молодежи исполкома НМР Айгуль Аитову.

Первым слово взял Ирек Аглямов. Он рассказал об истории «Нижнекамскнефтехима», выпускаемой на предприятии продукции, рынках сбыта, а также о трудовом коллективе, благодаря которому удается достигать высоких результатов.

Ирек Аглямов рассказал об истории «Нижнекамскнефтехима», выпускаемой на предприятии продукции, рынках сбыта

— На «Нижнекамскнефтехиме» трудятся более 15 тысяч человек, чуть меньше половины — молодежь до 35 лет. Во все времена молодежь остается самой прогрессивной частью общества, является его движущей силой, благодаря максимализму молодых воплощаются самые смелые мечты и проекты. Наш форум мы так и назвали «Будущее за нами». Будущее за вами умными, трудолюбивыми, смелыми активными творческими людьми, стремящимися сделать мир лучше и безопаснее! — с радостью сказал Ирек Аглямов.



От имени главы НМР, мэра Нижнекамска Айдара Метшина, на сцене выступила Айгуль Аитова, начальник управления по делам молодежи НМР. Она передала привет от нижнекамских властей участникам форума и слова благодарности руководству предприятия за его масштабную организацию.

— Уверена, что этот форум, который организовал «Нижнекамскнефтехим», станет для вас отправной точкой. Он привлечет вас на работу к нам в город, в эту компанию. Вы накануне увидели, насколько красивый, чистый, а летом еще и очень зеленый город. На нашем градообразующем предприятии работают лучшие умы города. Вам у нас понравится, — с уверенностью сказала она.

Когда гости заняли свои места на сцене, началась горячая дискуссия. Молодые люди говорили на самые разные темы: о плюсах и минусах жизни в маленьких городах, преимуществах работы на крупных предприятиях, уровне заработной платы, научном потенциале ПАО «Нижнекамскнефтехим». Видео-вопросы также поступили от заслуженной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной, стендап-комика Артура Шамгунова, ведущего Тимура Раги. К слову, все они выходцы из Нижнекамска и свои первые шаги к успеху делали в этом городе.

Когда гости заняли свои места на сцене, началась горячая дискуссия

Участники форума, впрочем, как и руководство «Нижнекамскнефтехима», оживленно вступали в диалог, выдвигали аргументы, отстаивали свою точку зрения. Говоря о перспективах карьерного роста на НКНХ, главный инженер предприятия Ирек Аглямов отметил, что начинал свою карьеру с аппаратчика четвертого разряда в 18-летнем возрасте сразу после окончания училища. Родион Булашов, в свою очередь, рассказал, что его трудовой путь начался с должности подсобного рабочего. Он уверен — подняться по карьерной лестнице может каждый, главное — иметь желание и трудолюбие.



«У нас все получилось»

Всего за время форума от студентов поступили десятки вопросов, на каждый был получен развернутый ответ. По окончании дискуссии руководители ПАО «Нижнекамскнефтехим» поблагодарили молодых людей за активную жизненную позицию и пригласили попробовать свои силы на нефтехимическом предприятии.

— Сегодня была прекрасная возможность пообщаться с молодыми, узнать, о чем они думают, что их волнует, ответить на их вопросы, и у нас это получилось, — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов. — Кадры решают все. Подобные мероприятия для НКНХ очень важны. Ходит много слухов, баек про нефтехимию, про производство, что оно имеет какие-то негативные факторы, с экологией очень много связано. Одна из наших задач объяснять, показывать, что это не так. Необходимо, чтобы молодежь сама увидела картину, нашу компанию, как здесь можно работать, какие есть перспективы, как работает социальный пакет, какие есть спортивные направления и виды отдыха. И вообще показать, что из себя представляет любимый город Нижнекамск.

Ходит много слухов, баек про нефтехимию. Одна из наших задач объяснять, показывать, что это не так.

— Приятно находиться на таком мероприятии. Видишь глаза ребят, в них есть интерес. Традицию нужно продолжать, будем смотреть за эффектом. Может сами надумают приехать или расскажут своим друзьям и знакомым. Они получают общение, видят наше производство, себя проявляют, сама атмосфера праздника и наши модераторы помогают им раскрыться и не стесняться, на любой прозвучавший вопрос — сотни поднятых рук. Придя на предприятие, хотелось бы, чтобы этот блеск в глазах не пропал, — поделился впечатлениями от форума главный инженер НКНХ Ирек Аглямов.



После дискуссии студентов ждало еще много приятных неожиданностей. Молодые люди приняли участие во всевозможных мастер-классах, где учились выступать на публике, актерскому мастерству, проходить собеседование, изготавливать кожаные браслеты, коктейли, продвигать ютуб-канал и не только. Программа этого дня продолжилась концертом известных казанских кавер-групп «Прогульщики» и «Дороти».

Сюрпризы на этом не заканчиваются

Заключительный третий день молодежного форума «Будущее за нами» стал не менее запоминающимся. На территорию лагеря заехали настоящий гоночный автомобиль команды «ТАИФмоторспорт», автобус футбольного клуба «Нефтехимик», а в нем талисман хоккейного клуба «Нефтехимик» волчонок и космонавт, символизирующий полеты будущего.

Заключительный третий день молодежного форума «Будущее за нами» стал не менее запоминающимся

В этот же день прошли спортивные старты. Лучшие студенческие отряды завоевали памятные призы и подарки. А самые активные участники форума были награждены iPhone 11 Pro, Apple Watch, EarPods.

Закончился трехдневный праздничный марафон финальным флешмобом и съемкой видеоролика.

— Около 6 месяцев мы обсуждали, как все будет происходить, совещались, планировали. Путь от рождения идеи до исполнения обычно долгий, у нас получилось сделать в кратчайшие сроки, у нас получилось это на отлично. Такой формат мы выбрали неслучайно, хотелось, чтобы молодежь смогла познакомиться, подружиться, пообщаться, обменяться своими мнениями, впечатлениями, поговорить с руководством НКНХ, задать любые вопросы. Мы максимально постарались ответить на все. Мы не зря пригласили студентов со всей России, потому что ПАО «Нижнекамскнефтехим» — глобальная компания, которая стремится на международные рынки, мы хотим видеть в нижнекамском нефтехимическом кластере лучших выпускников профильных вузов РФ, — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.



Закончился трехдневный праздничный марафон финальным флешмобом и съемкой видеоролика

Он отметил, что к ним уже поступило несколько предложений о сотрудничестве.

— Мы договорились с представителями Уфимского государственного нефтяного технического университета о том, что 19 марта наша делегация поедет в Уфу. Там пройдет юбилейный нефтегазовый форум. Мы будем общаться, будет возможность обменяться опытом. Делегация из Уфы тоже приедет к нам, и ряд выпускников уже в ближайшем будущем окажется у нас в стенах НКНХ, — не без гордости заявил он, подводя первые итоги масштабного форума «Будущее за нами».



Партнерский материал