Айрат Сафин: «В текущих условиях лучше ужаться на короткое время, чем сокращаться»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» о переходе на четырехдневную рабочую неделю и снижении спроса на продукцию

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за пандемии коронавируса, за два года она может недополучить более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии. В непростом финансовом положении оказались все отрасли России. На рынках царит полная неопределенность, нарушены мировые логистические цепочки, приостановлена работа многих автомобильных и шинных заводов. Экономический кризис ударил и по такому крупному градообразующему предприятию, как «Нижнекамскнефтехим». В компании уже фиксируют снижение спроса на продукцию. Генеральный директор компании Айрат Сафин в интервью «Реальному времени» подробно рассказал о влиянии пандемии на работу компании и принимаемых антикризисных мерах.

«Мы видим отчетливую тенденцию падения цен и спроса»

— Айрат Фоатович, в каком сегменте «Нижнекамскнефтехим» наиболее остро почувствовал сокращение спроса на продукцию?

— Мы внимательно следим за ситуацией. Если в своем прошлом интервью я говорил, что было остановлено 90 шинных заводов, то сейчас это количество увеличилось. На сегодняшний день в мире на простое уже более 128 шинных заводов, а остальные работают на пониженных нагрузках. Все это привело к снижению спроса на синтетический каучук в 2020 году. Кроме каучуков под угрозой снижения находится спрос на другие виды нефтехимической продукции. Мы видим отчетливую тенденцию падения цен и спроса на пластики и сырье для их получения. В России это пока не настолько заметно, но мы понимаем, что это лишь вопрос времени.

На сегодняшний день в мире на простое уже более 128 шинных заводов, а остальные работают на пониженных нагрузках

Наша компания наиболее остро почувствовала сокращение спроса в сегменте синтетических каучуков. Отгрузки каучуков в адрес шинных компаний, сокративших свое производство, приостановились. Нарушившаяся логистика привела к затовариванию складов предприятия. В этой связи ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает все необходимые меры. Мы уже передвинули ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков на апрель-май, чтобы сократить предложение в период низкого спроса. В дополнение к этому мы занимаемся вопросом организации буферных складов на территории России и Европы. Но ситуация очень сложная.

«У «Нижнекамскнефтехима» есть солидный опыт преодоления мирового экономического кризиса»

— Какие антикризисные меры руководство «Нижнекамскнефтехима» планирует ввести, чтобы сохранить производственный потенциал?

— В настоящее время ведутся переговоры с потребителями продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласовываются объемы поставок и цены на продукцию. Главной задачей для компании на данный момент являются согласование цен и сохранение объемов поставок, позволяющих загрузить имеющиеся мощности, сохранить квалифицированный персонал, избежать сокращений, что позволит снять социальную напряженность не только на предприятии, но и в городе, а также обеспечить выплату заработной платы работникам.

Ведутся переговоры с потребителями продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласовываются объемы поставок и цены на продукцию

У «Нижнекамскнефтехима» есть солидный опыт преодоления мирового экономического кризиса, который случился в 2008—2009 годах. В тот период производства, продукция которых была не востребована, в связи с чем они работали нерентабельно, были остановлены на холодный простой, а их работники отправлены в административные отпуска.

Нынешняя экономическая ситуация, по мнению многих экспертов, значительно сложнее. Если в 2008 году кризис затронул в основном банковскую сферу, которую успешно «залили» деньгами, то в сегодняшней ситуации пострадал реальный сектор экономики. Последствия этого кризиса гораздо более серьезные и обширные.

Тлевший кризис усугубился распространением коронавируса, который в нашей стране стремительно захватывает регионы. И многие крупные промышленные предприятия, чтобы не сокращать штат сотрудников и сберечь ценные кадры, решили пойти на сокращение рабочей недели. На четырехдневку перешли в «Сибуре», где численность работников около 23 тыс. человек. Так компания надеется сократить возможные потери. Также корпорация пересматривает ряд проектов и сокращает расходы на услуги подрядчиков. К аналогичным мерам пришли и в ПАО «РЖД», где более 700 тыс. работников. С марта число перевозок Российскими железными дорогами сократилось, экономический спад наблюдался весь первый квартал 2020 года. И гендиректор Олег Белозеров пошел на такую меру как альтернативу сокращения штата.

Временный переход на неполную рабочую неделю

— Получается, что для «Нижнекамскнефтехима», как и для других крупных российских компаний, наиболее оптимальный вариант — сокращение рабочей недели?

— Действительно, в этих условиях лучше ужаться на короткое время, чем сокращаться. Руководство компании в условиях отсутствия сбыта продукции и, как следствие, снижения загрузки производств пересматривает схемы загрузки производственных мощностей, в том числе периоды выхода на капитальный ремонт, как я уже озвучил ранее, с возможностью проведения этих ремонтов преимущественно собственными силами, возможно, в более длительные сроки, не привлекая подрядные организации. Все эти усилия направлены на стабилизацию экономики предприятия и недопущение сокращения персонала или останова производств на простой.

Чтобы за 2 месяца уведомить работников о введении с 1 июля режима неполного рабочего времени для дневного персонала, 30 апреля подписан соответствующий приказ

Наиболее соответствующим сегодняшним реалиям нам видится вариант сохранения всех рабочих мест компании с договоренностью с персоналом о временном переходе на неполную рабочую неделю с сохранением за работниками всех гарантий, установленных Трудовым кодексом. С этой целью, чтобы за 2 месяца уведомить работников о введении с 1 июля режима неполного рабочего времени для дневного персонала, 30 апреля подписан соответствующий приказ. Но если за это время финансово-экономическая ситуация изменится, то его действие будет отменено.

В борьбе с коронавирусом «Нижнекамскнефтехим» шьет маски и дезинфицирует улицы

— А насколько эффективны принимаемые меры по недопущению распространения коронавируса в «Нижнекамскнефтехиме»? Есть ли заболевшие среди работников компании?

— Мы принимаем все рекомендованные меры по недопущению распространения коронавируса. С ними на месте ознакомился во время посещения нашего предприятия 17 апреля президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Это целый комплекс мероприятий. Начинаются они с дезинфекции автобусов, проходных, дорожных покрытий и остановочных павильонов, рабочих мест. Ведется бесконтактный замер температуры. Для этого на проходных были установлены тепловизоры, которые сигнализируют контролерам о работнике, который пришел на работу с повышенной температурой, и в этом случае его направляют в поликлинику.

Всех работников обеспечили масками, антисептиками. Регулируется график движения вахтовых автобусов. Мы также увеличили число вахтовых автобусов с целью уменьшить концентрацию людей в транспорте. В компании работает оперативный штаб, который ежедневно ведет контроль за текущей эпидемиологической ситуацией на производствах. Эффективность принимаемых мер очевидна. На сегодняшний день среди работающего персонала заболевших нет.

На «Нижнекамскнефтехиме» принимаются все рекомендованные меры по недопущению распространения коронавируса

— В Нижнекамске фиксируют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с тем в аптеках нет медицинских масок, дефицит возникает и с антисептиками для рук. Что предпринимает «Нижнекамскнефтехим» в сложившейся ситуации? Как обеспечивает своих сотрудников защитными средствами?



— Побороть коронавирус можно, только объединив усилия. «Нижнекамскнефтехим» разработал собственный антисептик, и в скором времени мы приступим к его промышленному выпуску. Опытная партия антимикробного дезинфицирующего средства для обработки поверхностей помещений и транспортных средств, а также для обработки рук доказала свою эффективность и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Образец антисептика был направлен на испытания в Москву, в Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора, для подтверждения его безопасности и эффективности. После получения положительной экспертизы и государственной регистрации в федеральном органе Роспотребнадзора «Нижнекамскнефтехим» приступит к промышленному выпуску дезинфицирующих средств.

«Нижнекамскнефтехим» вносит свой вклад в производство медицинских масок. Компания закупила автоматизированную линию по выпуску одноразовых медицинских масок. С 12 апреля началось их производство. Этими изделиями мы обеспечиваем своих работников, сотрудников ГК ТАИФ, а также медицинских работников Республиканской клинической больницы и других лечебных учреждений республики.

Кроме того, организован пошив масок собственными силами. Нетканый полипропиленовый материал для более 250 тысяч масок, который выпускает дочерняя компания АО «Полиматиз», был распределен по основным заводам предприятия, а нашими работниками был поддержан призыв к изготовлению масок в домашних условиях. Они раздаются волонтерам, ветеранам, работникам медицинских учреждений, транспортных предприятий, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.

Компания выделила городу нетканый материал для пошива 125 тысяч медицинских масок, Камско-Полянскому неврологическому диспансеру — для изготовления 5 тысяч масок.

Для предотвращения распространения коронавируса силами «Нижнекамскнефтехима» дезинфицируются улицы и остановочные павильоны в Нижнекамске. Вечером, когда все отдыхают, с 23 часов идет санитарная обработка города.

Для предотвращения распространения вируса «Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует вахтовые автобусы

— В условиях эпидемии какую помощь оказывает «Нижнекамскнефтехим» ветеранам производства, малообеспеченным и многодетным семьям?

— Если говорить о помощи нашим работникам, то в период действия особого режима самоизоляции «Нижнекамскнефтехимом» и профсоюзной организацией реализуются мероприятия по оказанию своевременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете в Совете ветеранов войны и труда компании.

Инициативные группы из числа представителей профкома и волонтеров-нефтехимиков обеспечили продуктовыми наборами более 900 человек, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов первой и второй групп.

Помощь была организована многодетным семьям нефтехимиков, в которых воспитываются более четырех детей. Им подарили планшеты, благодаря которым они дистанционно учатся на дому. Ценные подарки и денежные вознаграждения в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получат наши дорогие фронтовики и труженики тыла. Всех их 6 и 7 мая мы навестим с соблюдением всех профилактических мер по нераспространению коронавирусной инфекции и поздравим с наступающим 75-м Днем Великой Победы.

Праздничные торжества в условиях пандемии коронавируса были перенесены, но как только ситуация стабилизируется, мы все вместе отметим этот великий день.

«Мы все должны сплотиться и быть одной командой»

— В связи с непростой сложившейся экономической ситуацией возможно ли сокращение заработной платы у сотрудников «Нижнекамскнефтехима», будут ли сохранены все социальные гарантии, прописанные в коллективном договоре?

— «Нижнекамскнефтехим» — социально ориентированное предприятие, о чем свидетельствуют льготы и гарантии, которые общество предоставляло своим работникам на протяжении всех лет своей деятельности. Мы продолжаем поддерживать традиции и всегда поворачиваемся лицом к нашим работникам и не планируем пересматривать гарантии и льготы. Конечно, если ситуация будет развиваться неконтролируемыми темпами и будет риск остановки всех производств, то мы, вероятно, вернемся к обсуждению этого вопроса.

Сокращение социальных льгот и гарантий не планируется

Сегодня этот вопрос не обсуждается, и сокращение социальных льгот и гарантий не планируется. Руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопросу своевременной выдачи зарплаты всегда уделялось огромное внимание. Ни разу не было задержек в ее выплате. Заработная плата является единственным источником дохода для всех работающих на нашем предприятии. Поэтому этот вопрос является одним из первоочередных и важных для нас наряду с оплатой за сырье, налоги, энергоресурсы. Мы делаем все возможное, чтобы зарплата выплачивалась вовремя.

— Как вы считаете, сколько может продлиться сложившаяся в стране ситуация?

— Прогнозы существуют разные. Предсказать, как сложится экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в стране в дальнейшем, довольно сложно, но будем надеяться на лучшее. Сегодня каждый работник предприятия должен осознать ситуацию. В этот сложный период мы все должны сплотиться и быть одной командой. Да, будет трудно, но, только объединив усилия, мы сможем преодолеть этот кризисный период и с честью справиться со всеми проблемами.

