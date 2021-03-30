Рост активов, невзирая на пандемию: НКНХ подвел итоги 2020-го по МСФО

ПАО «Нижнекамскнефтехим» опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за прошлый год

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Существенное влияние на финансовые показатели Группы «Нижнекамскнефтехим» оказало распространение новой коронавирусной инфекции. Во многих странах мира был введен карантин, ограничения негативно повлияли на экономический рост и спрос и, как следствие, на экономические результаты Группы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выручка Группы составила порядка 154 млрд рублей



Согласно опубликованным данным, выручка Группы «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году составила 153,989 млрд рублей, что на 24,981 млрд рублей меньше, чем за 2019 год. Валовая прибыль в 2020-м сократилась на 7,324 млрд рублей и составила 36,132 млрд рублей.

Прибыль по итогам 2020 года составила 9 млрд рублей, что на 15 млрд рублей меньше, чем по итогам 2019 года (24 млрд рублей).



При этом необходимо отметить, что активы Группы увеличились на 53 млрд рублей и составили 268,6 млрд рублей — против 215,2 млрд рублей на 31.12.2019 года. Основной рост, согласно отчетности, произошел за счет увеличения по статье «Основные средства», так как ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию масштабной стратегической программы развития.



Прибыль по итогам 2020 года составила 9 млрд рублей, что на 15 млрд рублей меньше, чем по итогам 2019 года (24 млрд рублей)

Реализация каучуков Группы в 2020-м снизилась на 15 млрд рублей

Серьезнейший обвал цен на все виды продукции в результате как снижения котировок, так и существенного сокращения спроса вследствие закрытия многих производств за рубежом существенно отразился на финансово-экономических показателях компании.

Так, в 2020 году выручка от продажи продукции составила 146,2 млрд рублей против 171,8 млрд рублей в 2019 году. Из этого объема на внутренний рынок было реализовано продукции на сумму 80,1 млрд рублей, что также меньше, чем в 2019 году. На экспорт же было реализовано готовой продукции на сумму 73,7 млрд рублей (в 2019 году — 88,1 млрд рублей). В основном группа экспортирует продукцию в страны Европы, Азии и др.



Выручка от реализации синтетических каучуков в 2020 году снизилась почти на 15 млрд рублей и составила 57,6 млрд рублей — против 72,3 млрд рублей в 2019-м. Реализация пластиков, по сравнению с 2019 годом, снизилась на 4,4 млрд рублей и составила 49,5 млрд рублей.



Выручка от реализации синтетических каучуков в 2020 году снизилась почти на 15 млрд рублей и составила 57,6 млрд рублей — против 72,3 млрд рублей в 2019-м

Продажа прочей нефтехимической продукции, включающая в себя реализацию гликолей, полиэфиров, поверхностно-активных веществ, мономеров и других, составила 36,9 млрд рублей, в 2019 — 44 млрд рублей. Выручка от реализации прочей продукции составила 2,3 млрд рублей против 1,6 млрд рублей в 2019-м.



Снятие ограничительных мер в середине года, а также восстановление цен на готовую продукцию предприятия в четвертом квартале 2020 года позволили постепенно начать восстанавливать объемы производства и реализации в натуральном и стоимостном выражении до показателей предыдущих периодов.



Реализация масштабных инвестиционных проектов

На экономических результатах деятельности Группы отразилась и возрастающая финансовая нагрузка, связанная с реализацией масштабных инвестиционных программ. В 2020 году произошло значительное ослабление курса национальной валюты по отношению к курсам доллара США и евро. С учетом переоценки кредитных обязательств задолженность по долгосрочным кредитам и займам увеличилась с 49,7 млрд рублей в 2019 году до 97,1 млрд рублей на конец 2020 года.



Чтобы минимизировать потери, флагман нефтехимии Татарстана предпринял колоссальные усилия по выводу компании из сложившейся ситуации. Руководством компании оперативно были приняты все необходимые меры и для обеспечения устойчивости деятельности Группы, и для безопасности и защиты здоровья работников от распространения инфекции COVID-19. В результате удалось избежать простоя производств и сокращения численности, сообщают в компании.



Несмотря на то, что ситуация в мировой экономике остается сложной, Группа продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы

Несмотря на то, что ситуация в мировой экономике остается сложной, Группа продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы, главными проектами которой являются строительство олефинового комплекса, собственной энергостанции ПГУ-ТЭС, а также ввод в эксплуатацию в конце 2020 года производства дивинил-стирольного каучука (ДССК) пятого поколения мощностью в 60 тыс. тонн в год.

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