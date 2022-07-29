«Нижнекамскнефтехим» в честь своего 55-летия провел интеллектуальную КВИЗ-игру

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Котаны-ботаны», «Ежики в тумане», «Вид сверху лучше», «Акулы БОС», «Мы по блату» и другие креативные команды, состоящие из работников «Нижнекамскнефтехима», блеснули знаниями в тематической КВИЗ-игре. Интеллектуальный баттл, посвященный 55-летию предприятия, прошел накануне вечером в молодежном центре инициатив «Ковёр». Организатором мероприятия выступила функция корпоративных коммуникаций и брендинга НКНХ.

— 55 лет назад, 31 июля 1967 года, на центральной газофракционирующей установке была получена и отгружена первая продукция химкомбината. Эта дата считается официальным днем рождения предприятия. Сегодня мы вспомним героев, историю и традиции «Нижнекамскнефтехима», — обратился к участникам ведущий мероприятия.

КВИЗ-игра состояла из восьми туров. В каждом было по семь тематических вопросов. Каждый пятый касался деятельности «Нижнекамскнефтехима», седьмой — СИБУРа.

Команда «Котаны-ботаны» из научно-технологичного центра НКНХ — бывалые знатоки. В сентябре прошлого года они заняли второе место в финале корпоративной интеллектуальной онлайн-игры «Знатоки СИБУРа».

— Нашей команде три года. Мы участвовали во всех городских и корпоративных интеллектуальных играх. Успех нашей команды заключается в том, что мы в первую очередь — друзья. У каждого есть свои сильные стороны. Кто-то хорошо знает историю, а кто-то разбирается в музыке или литературе, — отмечает Сергей Шилин, ведущий микробиолог НТЦ «Нижнекамскнефтехима».

Его коллега Тимур Миннахметов, начальник исследовательской лаборатории НТЦ, приехал на работу в «Нижнекамскнефтехим» 5 лет назад из Сибири. Признается, что начал играть в команде, чтобы быстрее влиться в коллектив. С тех пор не пропускает ни одного квиза.

— Для нас самое главное — разнообразие знаний. Мы — универсалы. Хотелось бы одержать победу, но быть уверенными на 100% нельзя. Сегодня в зале много сильных команд. К юбилейной игре специально не готовились, будем полагаться на свои знания и опыт, — сказал он.

«Интеллектуальная игра 55 «Нижнекамскнефтехим» длилась около двух часов. Отвечая на вопросы организаторов, работники «Нижнекамскнефтехима» вспомнили дату основания профессиональной хоккейной команды «Нефтехимик», узнали в чем особенность «зеленых гранул», запущенных в производство СИБУРа. А также выяснили какие пословицы раскрывают ценности комплаенса и деловой этики предприятия.

По итогам игры самой подкованной оказалась команда «Мозги на каникулах» из центра автоматизации иДИТ. Победители, в том числе занявшие второе и третье места, получили кубки и памятные подарки, также особо отличившиеся команды получили утешительные призы от ХК «Нефтехимик» и комплаенса НКНХ.

По признанию самих участников, проигравших в этот вечер не было — каждый получил большой заряд положительных эмоций.

Лилия Егорова