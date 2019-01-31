Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» представят предприятие на российском этапе чемпионата WorldSkills

Фото: предоставлено НКНХ

Для подготовки к чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills в 914 колледжах России созданы мастерские мирового уровня. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании оргкомитета чемпионата, которое прошло в Казани. Участие в подготовке конкурсантов также принимают предприятия. «Нижнекамскнефтехим» выделил средства на создание тренировочной площадки на базе колледжа и готовит рабочих к участию в чемпионате — пять молодых сотрудников НКНХ вошли в сборную Татарстана и будут бороться за выход на национальный уровень. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Более 26 млн рублей на создание тренировочной площадки

Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева является центром компетенции в Нижнекамске. Образовательное учреждение совместно с «Нижнекамскнефтехимом» готовит специалистов к WorldSkills по двум компетенциям — лабораторно-химическому анализу и изготовлению изделий из полимерных материалов. Для того, чтобы создать в колледже условия для подготовки студентов по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов», НКНХ выделило более 26 млн рублей на тренировочную площадку и покупку расходных материалов.

— Химики приобрели установки с термопластавтоматом, измерительные инструменты, расходные материалы. Мы постоянно находимся с ними в связке: они нас курируют и мы к ним отправляем на стажировку студентов. Тесно работаем с ними по лабораторно-химическому анализу, они нам дают экспертов, потому что WorldSkills — это еще и демонстрационные экзамены, которые необходимы, чтобы определить компетентность наших выпускников, — рассказал директор колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева Алмаз Кадыров.

«Нижнекамскнефтехим» на российском этапе чемпионата WorldSkills представят пять сотрудников

«Для меня подготовка к WorldSkills — это карьерный рост»

Попробовать силы в подготовке к чемпионату рабочих профессий могли все желающие. В начале каждого года в колледже набирали группу студентов по обоим направлениям. Но обучение сложное, поэтому испытание выдержали единицы. Сейчас по лабораторно-химическому анализу готовят только двух конкурсантов, среди которых студентка третьего курса Айгуль Бурганова.

— Для меня подготовка к WorldSkills — это карьерный рост. Зачем мне останавливаться?! Возможно, мне повезет и в дальнейшем я стану экспертом или получу разряд, — поделилась участница компетенции «Лабораторный химический анализ» Айгуль Бурганова.

Благодаря тому, что девушка готовилась к мировому чемпионату, студентке предложили работу лаборантом химического анализа на «Нижнекамскнефтехиме». Кроме нее НКНХ в Национальном чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills представляют еще четыре сотрудника, все являются победителями Республиканского этапа чемпионата рабочих профессий и входят в сборную Татарстана.

Кроме экспертов, с конкурсантами занимается психолог. Он развивает стрессоустойчивость и навыки коммуникабельности

— Сейчас они будут бороться за то, чтобы попасть в национальную сборную. К примеру, по лабораторно-химическому анализу отбор будет проходить в марте в Ярославле. Призеры отбора попадут на национальный чемпионат. Позже победители национального этапа войдут в команду от России, которая будет выступать в августе на мировом чемпионате. Конечно, хотелось бы, чтобы наши студенты тоже в нее попали, но конкуренция очень сильная, — поделился Алмаз Кадыров.

«Цель — проводить на предприятии конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills»

Чтобы «Нижнекамскнефтехим» и Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева могли совместно готовить молодых специалистов, предприятию и учебному учреждению пришлось поднимать квалификацию специалистов. К примеру, шесть сотрудников НКНХ прошли обучение и стали экспертами, поэтому сейчас они тренируют конкурсантов к WorldSkills.

— У нас есть специалисты, которые идут на победу, но это «точечная» работа. А наша цель — проводить на предприятии конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. То есть раньше мы их проводили по своим методикам, а сейчас хотим выйти на новый уровень. Мы вводим новые производства и когда они будут запущены, от работников понадобятся совершенно другие знания. А у нас специалисты будут уже готовые, — объяснила заместитель директора учебного центра по подготовке персонала «Нижнекамскнефтехима» Елена Насыбуллина.

Кроме экспертов, с конкурсантами занимается психолог. Он развивает стрессоустойчивость и навыки коммуникабельности. Это необходимо, чтобы участники смогли выдержать давление зрителей. Сейчас все пять сотрудников НКНХ обеспечили себе место в расширенном составе национальной сборной Республики Татарстан и теперь им предстоит борьба за выход на национальный этап чемпионата.

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