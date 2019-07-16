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На ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет трудоустроено 400 выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки

08:21, 16.07.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет трудоустроено 400 выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки
Фото: пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В этом году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» по специальностям аппаратчика-оператора, машиниста насосных и компрессорных установок, электромонтера, слесаря КИПиА, лаборанта-эколога, токаря, сварщика будет трудоустроено около 400 выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Еще до прихода на предприятие идет их распределение по подразделениям, заранее резервируются вакантные места. Подготовка к работе ведется во время учебы в процессе прохождения производственной практики, когда студенты осваивают сложные технологические процессы и адаптируются к условиям реальной производственной деятельности.

Молодые специалисты закрепляются за опытными профессиональными работниками, которые становятся их наставниками. Такая практика в рамках института наставничества действует на «Нижнекамскнефтехиме» уже много лет. Кроме того, существует большая социальная программа, которая помогает молодым специалистам влиться в активную общественную и спортивную жизнь компании.

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ПромышленностьНефтехимияОбществоОбразование Татарстан
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