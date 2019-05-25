В Нижнекамске началось празднование республиканского Дня химика

Празднование республиканского Дня Химика в Нижнекамске началось с возложения цветов к памятнику Николая Лемаева — первому директору химкомбината. В церемонии приняли участие председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, а также работники и ветераны предприятия.

— Он запускал завод в непростых условиях, во время давления на Советский Союз и при ограниченных ресурсах. Тем не менее, в кратчайшие сроки был построен комбинат и город спутник. Трудностей было не меньше, чем сейчас, но эти люди, несмотря ни на что, запустили такой масштабный проект. Память обязывает нас быть не хуже наших учителей, а чтобы они гордились нами, нам надо быть ещё и лучше,- сказал председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов.

— Пока мы помним человека, человек жив. А это легендарный человек, легендарный руководитель. Человек, который построил наш химкомбинат, построил город и вырастил целую плеяду руководителей,- добавил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Продолжится празднование в ледовом дворце «Нефтехим Арена».