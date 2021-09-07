Руководство ТАИФа и СИБУРа приняло участие в открытии обновленной проходной «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось торжественное открытие обновленного контрольно-пропускного пункта А-2, расположенного на территории первой промышленной зоны. В церемонии приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и другие официальные лица.

Заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму Руслан Гатин подробно рассказал гостям о преимуществах объекта, используемых системах безопасности и технических средствах охраны, а также работах, выполненных в рамках реконструкции центральной проходной, построенной еще в 1967 году. Модернизация КПП была обусловлена современными требованиями к антитеррористической защищенности и безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, увеличением проходной способности и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Работы по реконструкции проходной были выполнены в установленные сжатые сроки — 55 дней. За это время специалисты провели демонтаж старых конструкций и возвели новые блоки для размещения просторного зала проходной площадью свыше 600 м2, бытовые и служебные помещения охранного предприятия, отдела пропусков.

Выступая перед собравшимися, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов поблагодарил всех причастных к этому событию за слаженную работу.

— «Нижнекамскнефтехим» задает новые стандарты в своей работе. Обновленная проходная — это удобство, комфорт, а самое главное — это безопасность — в физическом плане, достигаемая недопущением проникновения на территорию такого предприятия, как «Нижнекамскнефтехим», несанкционированных субъектов. И конечно же, это безопасность в условиях ковида. Каждый из работников предприятия ценен, важен и необходим, поэтому эти вопросы должны быть на первом месте, — добавил глава компании.

Согласно проекту, зона КПП увеличилась в два раза — вместо шести турникетов установили 12 полноростовых роторных турникетов, которые оборудованы считывателями бесконтактных карт, арочными металлодетекторами, бесконтактными алкорамками. Дополнительно установлены мониторы и ограждения, а также маятниковые двери типа «Метро», обеспечивающие упорядоченное движение потоков. По словам генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина, в будущем обновления коснутся и других проходных, а также столовых и бытовых помещений.

— В настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме» разработана долгосрочная программа по модернизации инженерно-технических средств охраны. Проходная А-2 — это только первая ласточка. Делается это с заботой о наших работниках. Я уверен, что все последующие работы будут проходить в таком же темпе, — сказал Айрат Сафин.

В рамках открытия состоялось награждение работников «Нижнекамскнефтехима», внесших большой вклад в реализацию проекта. Так, благодарности АО «ТАИФ» удостоились Алексей Чураков и Евгений Шремзер. Еще пятеро сотрудников предприятия получили благодарности из рук генерального директора Айрата Сафина: Нина Белавина, Эльмир Исламов, Сергей Козин, Евгений Кондаков, Андрей Корнилов и Ильдар Мухамадиев.

В завершение мероприятия председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов отметил, что забота о людях в компании начинается с мелочей.

— Я очень рад видеть такую современную, комфортную и безопасную проходную. И рад тому, что на предприятии существует программа по улучшению условий для работы персонала. Ведь это важно для каждого. Создавая среду, помогающую заботиться о здоровье и безопасности сотрудников, мы способствуем полноценному и плодотворному рабочему процессу, — добавил Дмитрий Конов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний «ТАИФ».