«Нижнекамскнефтехим» окажет семьям пострадавших при пожаре материальную помощь

Не дожидаясь результатов расследования ЧП и установления его причин, «Нижнекамскнефтехим» сообщил о выделении семьям работников подрядных организаций, которые пострадали при выполнении ремонтных работ, финансовой помощи. Об этом сказал генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин.

— Предприятие со своей стороны полностью взяло на себя функции сопровождения близких погибшего и пострадавших, оказание содействия в их лечении, передвижении и в ознакомлении с ситуацией. Кроме этого, акционерами предприятия принято решение о денежной выплате пострадавшим для оказания им материальной поддержки. Семье погибшего и тяжело пострадавшим будет оказана финансовая помощь в размере миллиона рублей, тем, кто получил травмы средней тяжести, — 500 тыс. рублей, остальным пострадавшим — 250 тыс. рублей, — рассказал Азат Бикмурзин.

При назначении восстановительного лечения, в том числе санаторно-курортного, оно будет оплачено за счет средств «Нижнекамскнефтехима».

Напомним, ЧП произошло вечером 19 апреля — на заводе изопрена-мономера началось возгорание на установке БК-3. Пострадали 17 работников подрядных организаций, которые проводили ремонтные работы. Причины случившегося продолжает выяснять компетентная комиссия.