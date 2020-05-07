Пять тысяч георгиевских лент раздали работникам «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В преддверии 9 Мая на «Нижнекамскнефтехиме» прошла акция «Георгиевская ленточка», сообщает пресс-служба предприятия.



Каждый желающий, который сегодня утром приходил на работу через проходные I и II промышленных зон, а также в административные здания компании, стал обладателем символа Победы.



Всего представители молодежной организации «Нижнекамскнефтехима» раздали 5 тысяч георгиевских лент. В акции приняли участие 20 молодых работников предприятия.



Мероприятие прошло с соблюдением всех требований по нераспространению коронавирусной инфекции — нефтехимики были экипированы защитными масками и перчатками.

Напомним, впервые акция «Георгиевская ленточка» в России стартовала в 2005 году — в год 60-летия Победы. Знак акции — черно-оранжевая лента — символизирует доблесть и славу.



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