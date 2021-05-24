Забота об экологии: «Нижнекамскнефтехим» усиливает работу по сокращению выброса парниковых газов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С каждым годом проблема изменения климата становится все острее: ученые бьют тревогу и призывают крупные компании сократить выбросы. Чтобы внести свой вклад в борьбу за экологию, ПАО «Нижнекамскнефтехим» разрабатывает климатическую стратегию. Она будет включать целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов, стратегические направления и план действий по достижению целевых показателей. О том, какие меры для заботы о природе предпринимает НКНХ, «Реальному времени» рассказал заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник управления экологической безопасности предприятия Олег Гришаков.

Климату грозит опасность

— Олег Анатольевич, по данным Greenpeace, прошлый год стал для России самым теплым за всю историю наблюдений. Что больше всего влияет на изменение климата?

— Научные исследования доказали, что главный фактор потепления — выбросы парниковых газов. Основные из них: углекислый газ, метан, закись азота, озон, синтетические химические вещества — такие как гидрофторуглероды, галогенированные углеводороды, гексафторид серы и другие, а также водяной пар.

Наибольший парниковый эффект вызывает добыча, транспортировка и сжигание топлива, производство сырья, пищевая промышленность, захоронение и сжигание отходов. Ситуацию усугубляют вырубка лесов, лесные пожары, автомобильные выхлопы.

«Нижнекамскнефтехим» ежегодно проводит инвентаризацию выбросов парниковых газов по трем категориям: Scope 1, Scope 2, Scope 3», — говорит Олег Гришаков. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— А каким образом осуществляется оценка выбросов парниковых газов, является ли она обязательной? «Нижнекамскнефтехим» ведет эту работу?

— В международной практике при оценке выбросов парниковых газов компаний разделяют прямые и косвенные выбросы, которые оцениваются по трем категориям: Scope 1 — это прямые выбросы от собственных источников, Scope 2 — косвенные энергетические выбросы от производства энергии на сторонних энергоисточниках и Scope 3 — прочие косвенные выбросы парниковых газов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ежегодно проводит инвентаризацию выбросов парниковых газов по трем категориям: Scope 1, Scope 2, Scope 3. Также компания участвует в проекте по раскрытию углеродной отчетности Carbon Disclosure Project, предоставляя информацию клиентам по специальным запросам через платформу CDP.

Отчетность по программе CDP стала основной международной площадкой по углеродной отчетности. В рамках программы компании из разных секторов и регионов мира в едином формате предоставляют сведения о выбросах парниковых газов и о деятельности в сфере изменения климата по запросу, рассылаемому CDP от имени покупателей, инвесторов или кредиторов.

По результатам независимой оценки представленных отчетов компаниям присваиваются рейтинги — их публикуют информагентства. Эти данные учитывают и инвесторы, когда оценивают активы компаний и решают, стоит ли в них инвестировать.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 2016 года представляет углеродную отчетность в формате CDP по запросу компаний Пирелли, Бриджстоун, Континенталь, Мишлен.

Кроме того, в рамках подготовки к введению в России обязательной углеродной отчетности предприятие добровольно готовит отчеты о прямых и косвенных энергетических выбросах по методикам Министерства природных ресурсов РФ.

Общество имеет необходимые природоохранные объекты, эксплуатация которых позволяет обеспечивать экологическую безопасность на современном уровне. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как НКНХ заботится об экологии

— Что предпринимает компания, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе?

— Хотелось бы отметить, что компания ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды. С ноября 2003 года система экологического менеджмента функционирует в полном соответствии с международным стандартом ИСО 14001, о чем свидетельствуют сертификаты международной организации IQNet.

Общество имеет необходимые природоохранные объекты, эксплуатация которых позволяет обеспечивать экологическую безопасность на современном уровне.

Сточные воды, включая ливневые, обезвреживаются на собственных очистных сооружениях, основная масса абгазов выбрасывается в атмосферу после очистки или обезвреживания, неиспользуемые твердые опасные отходы депонируются на собственном полигоне. Развитая система оборотного водоснабжения позволяет многократно снизить потребности в свежей речной воде, используемой в качестве хладагента.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнителей на предприятии используются 93 газоочистные установки различного типа. А для обезвреживания горючих газов и паров на предприятии имеется 18 факельных систем.

С 2001 года реализовано четыре экологических программы.

— Расскажите подробнее о мероприятиях четвертой экологической программы, направленных на охрану атмосферного воздуха.

— В 2020 году завершена реализация экологической программы, рассчитанной на 2014—2020 годы. С 2001 года это четвертая экологическая программа. В период ее действия реализовано 141 мероприятие по охране атмосферного воздуха, затраты на реализацию которых составили 786,7 млн рублей.

Это мероприятия по применению современных технологий, обновлению и модернизации технологического оборудования, установке герметичного насосного оборудования, использованию отдувок в качестве топлива, исключению из технологических схем оборудования, выработавшего свой ресурс, оптимизации режимов ведения технологических процессов, совершенствованию системы автоматизированного мониторинга.

Мне хотелось бы выделить мероприятия, которые значительно снизили негативное воздействие на атмосферный воздух, реализованные в период действия четвертой экологической программы: модернизация производства альфа-олефинов мощностью 37 500 тонн в год по технологии альфа-Саблин; реконструкция биологических очистных сооружений, в рамках которой заменено изношенное устаревшее оборудование, герметично исполнены новые объекты, оснащены газоочистными установками биологического действия для обезвреживания газовой фазы преараторы и отстойники; строительство внеплощадочного коллектора промливневых стоков с монтажом биофильтров для обезвреживания газовой фазы; монтаж биофильтров на колодцах химзагрязненной канализации; установка циклона и замена электрофильтра на реакторном блоке дегидрирования завода ИМ и не только. Было сделано очень много для улучшения экологической обстановки.

Итоги экологических программ

— Какой результат принесли все эти меры?

— В период с 2001 по 2020 годы валовый выброс загрязняющих веществ на предприятии был снижен на 63,4%, при этом выпуск товарной продукции увеличен на 64%. Также снизилась и доля выбросов загрязняющих веществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем валовом выбросе от промышленных предприятий Нижнекамского промышленного узла: по состоянию на 2006 год доля выбросов предприятия составляла 50%, а по итогам работы 2020 года — 33%.

— Расскажите, пожалуйста, о технической стороне вопроса: какие технологии использует предприятие для мониторинга окружающей среды и заботы о ней? Насколько они современные?

— Развивая производство нефтехимической продукции, ПАО «Нижнекамскнефтехим» идет по пути применения современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. Мониторинг окружающей среды осуществляет отдел производственного экологического контроля №3607 УТК, созданный в 2019 году.

С 2008 года на предприятии функционирует автоматизированная система контроля атмосферного воздуха, посты контроля установлены по периметру промышленной зоны и на территории биологических очистных сооружений. В мае 2019 года «Нижнекамскнефтехим» закупил передвижной экологический пост контроля атмосферы, посредством которого в круглосуточном режиме осуществляется контроль качества атмосферного воздуха в жилых районах города Нижнекамска, ближайших населенных пунктах и в санитарно-защитной зоне.

Он оснащен автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе по 19 показателям. Согласно утвержденной программе, определены 25 точек отбора проб на границах санитарно-защитных зон, в ближайших населенных пунктах и на территории жилой застройки Нижнекамска.

Вся информация с постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и с передвижной лаборатории в режиме онлайн передается на экологический сервер «Система экологического мониторинга окружающей среды», в которой осуществляется комплексный мониторинг за ее состоянием. На сервере производится сбор результатов измерений со всех постов контроля с целью их дальнейшего хранения, обработки, анализа, оперативного реагирования и формирования отчетности.

В рамках подписанного в октябре 2017 года Соглашения о взаимодействии между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлен защищенный доступ в онлайн-режиме к данным с пяти автоматизированных постов и с передвижного поста контроля за загрязнением атмосферного воздуха с Web-сервера системы компании.

В план развития климатической деятельности также входят работы по идентификации и оценке климатических рисков и возможностей в соответствии с рекомендациями TCFD. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В свою очередь Министерство экологии и природных ресурсов РТ передает в «Нижнекамскнефтехим» информацию о превышениях предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, принадлежащих Министерству экологии и расположенных в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

Мы начали наш разговор о парниковых газах, «Нижнекамскнефтехим» планирует развивать деятельность в данном направлении?

— Да, конечно. ПАО «Нижнекамскнефтехим» разделяет озабоченность проблемами, связанными с изменением климата, и намерено развивать деятельность, направленную на снижение выбросов парниковых газов и раскрытие сведений о наших действиях в этом направлении.



В этом году компания приступила к разработке климатической стратегии. Она будет включать в себя целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов, стратегические направления и план действий по достижению целевых показателей. В план развития климатической деятельности также входят работы по идентификации и оценке климатических рисков и возможностей в соответствии с рекомендациями TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), определению углеродного следа основных видов продукции.

