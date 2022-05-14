Более 200 сотрудников «Нижнекамскнефтехима» присоединились к акции «Эковесна»

Фото: НКНХ

В рамках программы корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир» работники и специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» собрались на субботник. Нефтехимики — постоянные активные участники подобных мероприятий. На этот раз цель — навести порядок перед стартом летнего оздоровительного сезона в детских лагерях «Юность» и «Олимпиец», а также санатории-профилактории «Корабельная роща».

— Утром были организованы точки сбора. Всех участников субботника привезли на автобусах. Перед стартом нефтехимики прошли инструктаж по технике безопасности и дружно приступили к работе по благоустройству и очистке территории Корабельной рощи, где находятся наши детские лагеря и санаторий-профилакторий. Площадь большая, поэтому мы ежегодно выходим структурными подразделениями, — сообщил начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Денис Баландин.

Вместе — к общей цели: один из ключевых элементов корпоративной культуры СИБУРа. Порядок был наведен в считанные часы. Причем со многими сотрудниками НКНХ на субботник приехали дети, которые также активно подключились к уборке. Сухой травой, прошлогодними листьями и сушняком заполнили несколько тракторных прицепов и грузовиков. А после ударной работы всех ожидало угощение: организаторы развернули полевую кухню, чтобы попотчевать участников «Эковесны» наваристой кашей с тушенкой и ароматным чаем.