На «Нижнекамскнефтехиме» прошел фестиваль творчества молодежи

Фото: предоставлено НКНХ

На «Нижнекамскнефтехиме» прошел фестиваль творчества молодежи, гала-концерт состоялся в Доме народного творчества. В этом году мероприятие посвятили Году рабочих профессий и 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству «Ворлд скилс», который летом состоится в Казани.

В фестивале приняли участие 27 производственных коллективов — это представители всех подразделений компании.

— Радует, что новое поколение нефтехимиков успешно продолжает традицию смотров художественной самодеятельности. Ведь 43% от общего числа сотрудников компании — это молодежь в возрасте до 35 лет, и каждый может найти площадку для самореализации. Я желаю, чтобы кипучая энергия наших юношей и девушек, которые находят время и силы для занятия творчеством, и в дальнейшем приносила такие же замечательные результаты, — поприветствовал их генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

На суд жюри коллективы представили творческие номера, танцы, песни, читали стихи и шутили. Победители получили дипломы и денежные премии. Гран-при фестиваля завоевал коллектив художественной самодеятельности завода бутилового каучука. Среди команд КВН победу одержала команда завода стирола и полиэфирных смол.