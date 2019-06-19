ТАИФ проспонсировал ожоговое отделение, которое откроется в Нижнекамской ЦРБ в июле

В июле в Нижнекамской ЦРБ откроется ожоговое отделение, средства на которое выделил ТАИФ. Об этом сообщается в ответе директора завода «Этилен-600» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Романа Васильева, который опубликован на сайте исполкома.

Отделение рассчитано на шесть койко-мест, четыре из которых будут в хирургии и два — в реанимации. Все будет оснащено современным оборудованием и специализированными кроватями.

«Также согласован со специалистами ГАУЗ «НЦРМБ» перечень необходимого медицинского оборудования и инвентаря, куда входит 49 наименований специализированного медицинского оборудования, три наименования лабораторного оборудования и 19 наименований медицинской мебели. Предусмотрены две противоожоговые кровати производства Голландии», — сообщается в ответе.

Компания планирует реализовать амбициозный проект по открытию в Нижнекамске центра высокотехнологичной медицины. В стационарном отделении будет 120 койко-мест, также центр рассчитан на 360 посещений в смену. Проект оценивается в 5—6 млрд рублей.

«Есть поддержка акционеров компании «ТАИФ», рассматриваем вариант государственно-частного партнерства, работаем в связке с Минздравом. Уже подписано техническое задание, определено наполнение, началась работа с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования. Если получится, а мы к этому приложим все усилия, это будет социально значимый и очень нужный проект. И тогда нижнекамцам не придется ехать за высокотехнологичной медицинской помощью в другие города», — сообщается в ответе.

Для строительства центра высокотехнологичной медицины в Нижнекамске прошли публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Изменили вид разрешенного использования 7 участков в черте города.