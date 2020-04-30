«Нижнекамскнефтехим» высадит сосновые саженцы вдоль Соболековской трассы в поддержку акции «Сад памяти»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Компания «Нижнекамскнефтехим» присоединится к международной акции «Сад памяти», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В годы войны на территории бывшего СССР погибли 27 миллионов человек, и цель акции — создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.

В поддержку этой идеи «Нижнекамскнефтехим» накануне Дня Победы высадит деревья вдоль Соболековской трассы. Планируется посадить порядка 75 сосновых саженцев.



В акции по посадке деревьев и озеленению Нижнекамска нефтехимики участвуют регулярно.

