«Нижнекамскнефтехим» высадит сосновые саженцы вдоль Соболековской трассы в поддержку акции «Сад памяти»
Компания «Нижнекамскнефтехим» присоединится к международной акции «Сад памяти», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В годы войны на территории бывшего СССР погибли 27 миллионов человек, и цель акции — создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.
В поддержку этой идеи «Нижнекамскнефтехим» накануне Дня Победы высадит деревья вдоль Соболековской трассы. Планируется посадить порядка 75 сосновых саженцев.
В акции по посадке деревьев и озеленению Нижнекамска нефтехимики участвуют регулярно.
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