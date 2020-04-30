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«Нижнекамскнефтехим» высадит сосновые саженцы вдоль Соболековской трассы в поддержку акции «Сад памяти»

17:35, 30.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» высадит сосновые саженцы вдоль Соболековской трассы в поддержку акции «Сад памяти»
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Компания «Нижнекамскнефтехим» присоединится к международной акции «Сад памяти», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В годы войны на территории бывшего СССР погибли 27 миллионов человек, и цель акции — создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.

В поддержку этой идеи «Нижнекамскнефтехим» накануне Дня Победы высадит деревья вдоль Соболековской трассы. Планируется посадить порядка 75 сосновых саженцев.

В акции по посадке деревьев и озеленению Нижнекамска нефтехимики участвуют регулярно.

ОбществоПромышленностьНефтехимия Татарстан
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