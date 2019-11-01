На «Нижнекамскнефтехиме» завершены масштабные работы по замене электрооборудования

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило работы по замене оборудования открытых распределительных устройств 110 кВ главных понизительных подстанций (ГПП) устаревшей системы «отделитель — короткозамыкатель» на элегазовые выключатели 110 кВ. Это позволит повысить надежность электроснабжения промышленных потребителей Нижнекамского энергорайона. Прежняя система «отделитель — короткозамыкатель» на ГПП была применена еще в 60-е годы прошлого века.

Увеличение мощностей «Нижнекамскнефтехима», внедрение современных технологических процессов требует надежного и бесперебойного энергоснабжения заводов и производств. В связи с чем из схем электроснабжения были исключены системы «отделитель — короткозамыкатель». Работы велись планомерно с 2006 года. На 15 главных понизительных подстанциях первой и второй промышленных зон «Нижнекамскнефтехима» было заменено оборудование на общую сумму более 1 млрд рублей.

На подстанциях «I Водоподъем», «II Водоподъем», ГПП-9, обеспечивающих электроснабжением наиболее важные объекты промышленного узла и Нижнекамска, таких как насосные станции 1, 2, 3 водоподъемов и «Очистные сооружения», произошла комплексная замена устройств. Кроме того, новое оборудование позволит не нарушать всю схему электроснабжения при нештатных ситуациях, выделяя лишь поврежденный участок сети.

Выполненный этап замены устаревшего электрооборудования и внедрение быстродействующих устройств автоматического ввода резервного питания значительно повысит надежность электроснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группы компаний АО «ТАИФ».

Партнерский материал