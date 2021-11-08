«Нижнекамскнефтехим» стал победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2021»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2021» сразу в трех номинациях: «За экологическую ответственность», «Лучшее экологически ответственное градообразующие предприятие» и «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности». Объявление итогов конкурса проходило в рамках международного форума «Здоровье человека и экология — 2021».

Награды престижного конкурса предприятие удостоилось за активное внедрение мероприятий, направленных на модернизацию своих производств, создание высокоэффективных проектов для устранения экологических угроз, развитие и популяризацию лучших технологических решений для укрепления экологических мер защиты населения.

Одним из значимых проектов «Нижнекамскнефтехима» за последние годы является завершение четвертой с 2001 года экологической программы, рассчитанной на период 2014—2020 годы. С целью обеспечения устойчивого развития компании, надежной защиты окружающей среды, соблюдения требований природоохранного законодательства ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году разработало и приступило к реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2021—2025 годы. Мероприятия направлены на повышение экологической эффективности производств, реконструкцию, развитие действующих и создание новых природоохранных объектов, совершенствование системы мониторинга. Планируемые затраты составляют 12,5 млрд рублей.

За семь лет предприятием выполнено 490 мероприятий экологической направленности на сумму 7,96 млрд рублей, в том числе за 2020 год выполнено 61 мероприятие. Затраты на природоохранную деятельность в минувшем году составили 4,843 млн руб.

В период действия 4-й экологической программы реализовано 141 мероприятие по охране атмосферного воздуха, затраты на реализацию которых составили 786,7 млн рублей, выполнено 83 мероприятия по снижению образования отходов, охране земельных ресурсов на сумму 1513,4 млн рублей.

За счет выполнения мероприятий предотвращено: выбросов вредных веществ в атмосферу 3,6 тысячи тонн, сбросов сточных вод в водоем 8,7 млн кубометров, сбросов загрязняющих веществ в водный объект 6,2 тысячи тонн, образование неутилизируемых отходов 15,2 тысячи тонн, образование утилизируемых отходов 46,5 тысячи тонн, потребление речной воды 11,1 млн кубометров.

Предприятие имеет установки по утилизации и обезвреживанию отходов, объекты размещения отходов. Деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на обращение с отходами и разрешительной документацией. Так, в 2020 году утилизировано 78,5% отходов.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен. С 2014 по 2020 годы проведена реконструкция 16 градирен, позволившая достичь экономии потребления энергии до 16,1 млн кВтч/год.

В рамках четвертой экологической программы проведено два этапа реконструкции биологических очистных сооружений, имеющихся на балансе «Нижнекамскнефтехима» и предназначенных для очистки не только стоков самого предприятия, но и сточных вод с промышленного узла, а также городских коммунальных стоков. С целью обеспечения безаварийной транспортировки химзагрязненных стоков от промышленной площадки до БОС и разгрузки существующего коллектора химзагрязненных сточных вод в рамках реконструкции завершены работы по строительству нового внеплощадочного коллектора общей протяженностью порядка 15 километров.



Общая стоимость реконструкции БОС составила более 3 млрд рублей.



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